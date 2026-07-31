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Arne SlotGetty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Arne Slot na mira de clube da Saudi Pro League para suceder o substituto de Eddie Howe no Newcastle

A. Slot
E. Howe
Newcastle
Liverpool
Premier League
Campeonato Saudita
M. Jaissle

O ex-técnico do Liverpool Arne Slot surgiu como alvo do Al-Ahli, da Saudi Pro League, enquanto Matthias Jaissle se prepara para assumir o comando do Newcastle United. O holandês está sem clube desde que deixou Anfield em maio, mas o gigante do Oriente Médio agora o considera ao lado de Vitor Pereira para substituir o técnico alemão, que está a caminho do Newcastle.

  • Slot entra no radar

    O ex-técnico do Liverpool, Slot, entrou no radar do Al-Ahli enquanto Jaissle se prepara para assumir o comando do Newcastle como substituto de Howe. Slot está sem clube desde que deixou o Liverpool em maio, apesar de tê-lo levado ao título da Premier League em 2025. Segundo a talkSPORT, o Al-Ahli agora tem o técnico holandês na mira para manter o embalo após títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Ásia sob o comando de Jaissle.

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    Al Ahli avalia opções

    O período de Slot após Anfield envolveu várias recusas e especulações sobre transferências, incluindo recusar uma oferta do Fulham antes de o clube londrino nomear Alvaro Arbeloa. O técnico de 47 anos também foi ligado ao Milan e à seleção da Holanda, mas optou por esperar pelo projeto certo. Outros relatos indicam que o Al-Ahli também está de olho no ex-técnico de Wolves e Nottingham Forest, Vitor Pereira, como opção alternativa.

  • Pereira aparece na lista de finalistas

    Pereira surge como um candidato intrigante por causa de sua vasta experiência no Oriente Médio, tendo comandado o Al-Shabab, além de uma primeira passagem pelo Al-Ahli em 2013. O técnico de 58 anos está atualmente livre no mercado após ter sido demitido pelo Forest no início de julho, de forma surpreendente, apesar de ter garantido a permanência na Premier League e alcançado as semifinais da Liga Europa na última temporada. O conhecimento prévio de Pereira sobre a Saudi Pro League faz dele um forte concorrente de Slot em Jidá.

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    Al Ahli busca sucessor

    O Al-Ahli precisa agir rapidamente para concluir a nomeação de seu treinador e manter a estabilidade do elenco antes da nova campanha da Saudi Pro League, que começa com uma visita ao recém-promovido Diriyah na quinta-feira, 13 de agosto. Seja quem for o técnico escolhido, herdará grandes expectativas para sustentar a posição dominante do clube tanto no cenário nacional quanto na Ásia.

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