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Luis Felipe Gonçalves

Arias rebate torcida do Fluminense após vaias e dispara: “As pessoas têm amnésia”

J. Arias
Fluminense x Palmeiras
Fluminense
Palmeiras
Copa Libertadores

Colombiano foi vaiado e chamado de “Judas” no Maracanã durante vitória do Palmeiras e respondeu às críticas após a partida

Jhon Arias foi o principal alvo da torcida do Fluminense na vitória do Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Vaiado e xingado durante a partida, o colombiano minimizou a hostilidade dos tricolores, mas não escondeu o incômodo com a reação dos antigos torcedores.

Aos 29 minutos do segundo tempo, quando deixou o campo, Arias ouviu os palmeirenses cantarem seu nome. A torcida do Fluminense, porém, abafou o coro dos visitantes e respondeu com gritos de “Judas”. Após o apito final, o meio-campista voltou a ser xingado enquanto caminhava em direção ao vestiário e reagiu com agradecimentos irônicos.

Em entrevista depois do jogo, o jogador afirmou que as vaias não interferiram em seu desempenho. Questionado se a recepção no Maracanã serviu como motivação extra, ele negou e lembrou a trajetória construída com a camisa tricolor.

“Não, zero. Acho que as pessoas têm amnésia. Eu sou um cara que venceu por esse clube, estou na história e isso é uma coisa que ninguém pode apagar. Hoje eu defendo outra instituição, na qual estou muito feliz”, declarou.

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  • Fluminense v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Relação quebrada

    Arias defendeu o Fluminense por quatro temporadas e conquistou quatro títulos: os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024.

    Em 2025, o colombiano deixou o clube para jogar no Wolverhampton, da Inglaterra, e realizar o sonho de atuar na Europa. Seis meses depois, voltou ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras, movimento que provocou a insatisfação de parte da torcida tricolor.

    Apesar da recepção hostil no reencontro com o antigo clube, Arias afirmou que se preparou normalmente para o confronto e destacou a importância do resultado conquistado pelo Verdão.

    “(Me preparei) do mesmo jeito que me preparo para todos os compromissos. Para mim, não interfere em nada, não muda nada. O que me interessa é que viemos aqui e conseguimos o grande objetivo”, afirmou.

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  • imago-sport-1084543860.jpgFotoarena

    Sem influência na atuação

    Auxiliar de Abel Ferreira, suspenso para a partida, Vitor Castanheira também avaliou que a pressão das arquibancadas não prejudicou o desempenho do colombiano. Segundo ele, Arias estava preparado para a situação e cumpriu o papel definido pela comissão técnica.

    “Já não foi a primeira vez, passou por essa experiência no jogo anterior. Acho que estava preparado. Em relação ao desempenho, acho que ele fez o que tinha que fazer e o que estava programado para que fizesse”, disse.

    Com a vitória por 2 a 1, o Palmeiras chega ao jogo de volta com a vantagem de um gol e poderá garantir a classificação com um empate no Nubank Parque. A partida será disputada na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

    Arias, portanto, terá a chance de voltar à final da Libertadores justamente diante do clube pelo qual conquistou o torneio em 2023. Para avançar, o Verdão precisa sustentar a vantagem construída no Maracanã.

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