Arias rebate torcida do Fluminense após vaias e dispara: “As pessoas têm amnésia”

Jhon Arias foi o principal alvo da torcida do Fluminense na vitória do Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Vaiado e xingado durante a partida, o colombiano minimizou a hostilidade dos tricolores, mas não escondeu o incômodo com a reação dos antigos torcedores.

Aos 29 minutos do segundo tempo, quando deixou o campo, Arias ouviu os palmeirenses cantarem seu nome. A torcida do Fluminense, porém, abafou o coro dos visitantes e respondeu com gritos de “Judas”. Após o apito final, o meio-campista voltou a ser xingado enquanto caminhava em direção ao vestiário e reagiu com agradecimentos irônicos.

Em entrevista depois do jogo, o jogador afirmou que as vaias não interferiram em seu desempenho. Questionado se a recepção no Maracanã serviu como motivação extra, ele negou e lembrou a trajetória construída com a camisa tricolor.

“Não, zero. Acho que as pessoas têm amnésia. Eu sou um cara que venceu por esse clube, estou na história e isso é uma coisa que ninguém pode apagar. Hoje eu defendo outra instituição, na qual estou muito feliz”, declarou.