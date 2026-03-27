Argentina: Panichelli rompeu o ligamento cruzado do joelho; adeus à Copa do Mundo; o que muda no mercado e para o Milan

Um golpe muito duro para o Strasbourg, que luta por uma vaga nas competições europeias e ainda está na disputa pelo título da Conference League, e também para a seleção argentina. Esta última perde, para a próxima Copa do Mundo, um importante reforço para o seu ataque. Joaquin Panichelli, atacante nascido em 2002, sofreu uma lesão grave no último treino antes do amistoso entre Argentina e Mauritânia e terá que ficar afastado dos gramados por um longo período.
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