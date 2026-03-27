Argentina: Panichelli rompeu o ligamento cruzado do joelho; adeus à Copa do Mundo; o que muda no mercado e para o Milan

De acordo com os primeiros diagnósticos realizados pela equipe médica da Seleção, Panichelli sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Uma lesão que exigirá uma cirurgia e uma ausência dos campos de jogo de pelo menos seis meses. Obviamente, esvai-se a esperança de figurar na lista de convocados do técnico Lionel Scaloni para a Copa do Mundo, na qual a Argentina parte como atual campeã, mas também o Strasbourg perde seu melhor artilheiro da temporada – autor de 20 gols em 39 partidas – para tentar encerrar da melhor forma possível este ano. Ao mesmo tempo, Panichelli sai forçosamente do radar das equipes que o vinham acompanhando de perto nos últimos meses, após seu excelente desempenho no campeonato francês.