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Argentina: Panichelli rompeu o ligamento cruzado do joelho; adeus à Copa do Mundo; o que muda no mercado e para o Milan

Argentina
Strasbourg
J. Panichelli
Milan

O atacante sul-americano se machucou no último treino com a Argentina

Um golpe muito duro para o Strasbourg, que luta por uma vaga nas competições europeias e ainda está na disputa pelo título da Conference League, e também para a seleção argentina. Esta última perde, para a próxima Copa do Mundo, um importante reforço para o seu ataque. Joaquin Panichelli, atacante nascido em 2002, sofreu uma lesão grave no último treino antes do amistoso entre Argentina e Mauritânia e terá que ficar afastado dos gramados por um longo período.


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  • O LIGAMENTO CRUZADO SE ROMPEU

    De acordo com os primeiros diagnósticos realizados pela equipe médica da Seleção, Panichelli sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Uma lesão que exigirá uma cirurgia e uma ausência dos campos de jogo de pelo menos seis meses. Obviamente, esvai-se a esperança de figurar na lista de convocados do técnico Lionel Scaloni para a Copa do Mundo, na qual a Argentina parte como atual campeã, mas também o Strasbourg perde seu melhor artilheiro da temporada – autor de 20 gols em 39 partidas – para tentar encerrar da melhor forma possível este ano. Ao mesmo tempo, Panichelli sai forçosamente do radar das equipes que o vinham acompanhando de perto nos últimos meses, após seu excelente desempenho no campeonato francês.

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  • ACOMPANHADO PELO MILAN

    Contratado no verão passado pelo Strasbourg por cerca de 17 milhões de euros, após ter começado no River Plate e passado pelo Alavés e pelo Mirandés (20 gols na Segunda Divisão espanhola), Panichelli chamou a atenção de vários clubes europeus. Desde o Chelsea, que mantém ótimas relações com o Strasbourg por compartilhar os mesmos proprietários, passando por alguns times da Premier League e da Série A. Entre eles está também o Milan, que no próximo verão pretende fazer um investimento significativo para seu ataque e que havia incluído o nome do jogador argentino na lista de possíveis alvos.