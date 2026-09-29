Daniele Orsato, designador dos árbitros da Serie A, durante o encontro com a imprensa no IBC de Lissone reconheceu sete erros nesta primeira fase da temporada, cinco no campeonato e dois na Copa da Itália.
Árbitros: Orsato admite sete erros, 5 na Serie A e 2 na Copa da Itália: veja a lista
Cinco erros no campeonato
Em três casos, trata-se de pênaltis não marcados na Serie A em que o VAR deveria ter intervindo após a não marcação do árbitro: em Torino x Milan, houve toque de mão de Vlasic na área; em Fiorentina x Frosinone, a intervenção de Dragusin sobre Monterisi deveria ter sido marcada; enquanto em Juventus x Atalanta, a puxada de Kalulu sobre Rowe deveria ter sido punida.
Foram dois os cartões vermelhos não dados no campeonato: Caqueret deveria ter sido expulso pela entrada em Britschgi em Como x Parma, assim como Jimenez por um golpe em Bracaglia, também em Fiorentina x Frosinone.
DOIS ERROS NA COPPA ITALIA
Dois erros também na Copa da Itália: faltou pênalti em Fiorentina x Pisa pela puxada de Caracciolo em Pellegrino, enquanto o pênalti por toque de mão de Lucchesi em Torino x Monza não deveria ter sido retirado com a intervenção do VAR, porque era uma decisão de campo.
OUTROS CASOS CONTROVERSOS
Outros casos controversos, por outro lado, não foram considerados erros pelo designador: por exemplo, De Bruyne-Vazquez em Genoa x Napoli, a "colisão" entre De Winter e Kolo Muani antes do gol de Cisse em Juventus x Milan e a suposta mão de Lobotka em Inter x Napoli, nunca comprovada pelas câmeras.
ESTATÍSTICAS
Por fim, no encontro foram apresentadas estatísticas sobre a nova linha dos árbitros: o tempo efetivo aumentou para 59'24'' (+5'53'' em relação ao ano passado), enquanto diminuíram as faltas (de 26 para 22,74), os pênaltis (apenas 5 em 5 rodadas, o menor número em toda a Europa), os cartões amarelos (de 3,63 para 3,22) e as expulsões (de 0,18 para 0,04)
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