Árbitros: Orsato admite sete erros, 5 na Serie A e 2 na Copa da Itália: veja a lista

Em três casos, trata-se de pênaltis não marcados na Serie A em que o VAR deveria ter intervindo após a não marcação do árbitro: em Torino x Milan, houve toque de mão de Vlasic na área; em Fiorentina x Frosinone, a intervenção de Dragusin sobre Monterisi deveria ter sido marcada; enquanto em Juventus x Atalanta, a puxada de Kalulu sobre Rowe deveria ter sido punida.





Foram dois os cartões vermelhos não dados no campeonato: Caqueret deveria ter sido expulso pela entrada em Britschgi em Como x Parma, assim como Jimenez por um golpe em Bracaglia, também em Fiorentina x Frosinone.