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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Araújo vai salvá-los? A lição do Clássico empurra o Barcelona rumo ao negócio ideal para a posição amaldiçoada!

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Competição acirrada entre Real Madrid e Liverpool

O Barcelona segue em busca de jogadores e os monitorando em diferentes posições, desde que atendam a um de dois critérios fundamentais: que o jogador seja jovem e possua um potencial enorme, ou que represente uma oportunidade no mercado de transferências.

O primeiro critério se aplica ao alemão Finn Jeltsch, de 20 anos, que atua na posição de zagueiro e conta com um potencial extremamente promissor.

O jogador defende atualmente as cores do Stuttgart, que disputa a Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, o que atraiu o interesse de diversos grandes clubes europeus, entre eles o Barcelona, segundo o jornal Sport.


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  • A zaga: a posição amaldiçoada

    Finn Jeltsch é considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol alemão, mas o Barcelona não é o único clube interessado nessa joia, já que o Real Madrid e o Liverpool colocaram o jogador em seus planos desde o início da temporada.

    Jeltsch disputou 37 partidas por seu clube atual na temporada passada, o que contribuiu para sua convocação à Copa do Mundo pela seleção alemã, mas ele não participou de nenhuma partida.

    O Sport afirmou: "Por isso, o jogador de 20 anos seria a opção ideal para reforçar a posição amaldiçoada: a zaga central do Barcelona, que ainda representa o elo mais fraco da equipe catalã".

    O início da atual temporada levou grandes clubes a elevar o nível de interesse pelo defensor alemão, sendo que o Stuttgart joga em um estilo semelhante ao do Barcelona em termos de pressão e avanço da linha defensiva.

    Na temporada passada, esse estilo o ajudou a se classificar para a Liga dos Campeões da Europa, enquanto nesta temporada a equipe somou sete pontos dos nove possíveis na fase de liga da competição continental.

    Jeltsch segue evoluindo em ritmo acelerado e já se tornou o líder da linha defensiva de seu time, além de ter boas habilidades no trato da bola com os pés, aliadas à sua competência nos passes e nas movimentações laterais.

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  • Crise de liquidez: características ideais para a defesa de Flick

    O Sport, citando uma reportagem do jornal "Bild", destacou duas qualidades do jovem zagueiro, que se encaixam perfeitamente na concepção que Hans Flick tem para a defesa de sua equipe: a boa atuação em espaços abertos e o bom posicionamento na linha de impedimento.

    O treinador alemão conhece bem o Campeonato Alemão e, após analisar o jogador, deu seu aval para trabalhar em sua possível contratação, em princípio durante a janela de transferências do verão.

    Mas fontes já falam da possibilidade de apresentar uma proposta pela contratação de Yeltsch durante a atual janela de transferências de inverno, uma medida que parece improvável.

    O jornal espanhol prosseguiu: "De acordo com o Sports Illustrated, o Stuttgart pedirá mais de 60 milhões de euros para abrir mão do jogador, um valor que torna sua transferência para o estádio Spotify Camp Nou em curto prazo algo distante.

    Apesar do retorno de Joan Laporta e do clube à regra financeira 1:1, o Barcelona não possui liquidez suficiente para concretizar uma negociação dessa magnitude durante a janela de transferências de inverno.

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  • Araújo vai salvá-los?

    O Real Madrid também coloca o jogador em sua lista de alvos. Em sua busca contínua para superar a crise de duas temporadas sem títulos, o clube merengue reconhece a necessidade de aprimorar sua defesa, já que não é mais possível contar com as lembranças, além de que Antonio Rüdiger e Éder Militão deixaram de ser uma fonte confiável de tranquilidade.

    Atlético de Madrid e Arsenal também aparecem entre os clubes interessados, mas as linhas defensivas das duas equipes parecem mais estáveis e organizadas, sem uma necessidade evidente de contratar novos jogadores.

    Já o mais recente a se juntar à possível disputa pela contratação é o Liverpool, comandado por Andoni Iraola. Esse interesse ganha uma importância especial para o Barcelona, pois Yeltsin joga na mesma posição ocupada por Ronald Araújo, emprestado pelo clube catalão à equipe inglesa.

    Por isso, é possível que a negociação do jogador uruguaio e a ativação da cláusula de rescisão em seu contrato, no valor de 55 milhões de euros, estejam ligadas ao futuro do zagueiro do Stuttgart.

    O futuro de Yeltsin parece bastante promissor, e será necessário acompanhar sua evolução ao longo da temporada para saber como seu nível irá progredir, ou talvez o Barcelona tome uma atitude para contratá-lo antes disso.

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