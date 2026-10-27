Finn Jeltsch é considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol alemão, mas o Barcelona não é o único clube interessado nessa joia, já que o Real Madrid e o Liverpool colocaram o jogador em seus planos desde o início da temporada.

Jeltsch disputou 37 partidas por seu clube atual na temporada passada, o que contribuiu para sua convocação à Copa do Mundo pela seleção alemã, mas ele não participou de nenhuma partida.

O Sport afirmou: "Por isso, o jogador de 20 anos seria a opção ideal para reforçar a posição amaldiçoada: a zaga central do Barcelona, que ainda representa o elo mais fraco da equipe catalã".

O início da atual temporada levou grandes clubes a elevar o nível de interesse pelo defensor alemão, sendo que o Stuttgart joga em um estilo semelhante ao do Barcelona em termos de pressão e avanço da linha defensiva.

Na temporada passada, esse estilo o ajudou a se classificar para a Liga dos Campeões da Europa, enquanto nesta temporada a equipe somou sete pontos dos nove possíveis na fase de liga da competição continental.

Jeltsch segue evoluindo em ritmo acelerado e já se tornou o líder da linha defensiva de seu time, além de ter boas habilidades no trato da bola com os pés, aliadas à sua competência nos passes e nas movimentações laterais.

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