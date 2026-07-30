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Pedro Augusto Dias

Após socorro na estrada, Matheus Cunha atende pedido inusitado de mecânico

Brasil
Manchester United
M. Cunha

Atacante da seleção brasileira e do Manchester United tentou pagar pelo conserto do carro, mas atendeu ao pedido de um fã e promoveu o comércio do profissional

Matheus Cunha protagonizou um momento de gratidão durante as férias no Brasil. Nesta quinta-feira (30), o atacante da seleção brasileira e do Manchester United teve o carro consertado por um mecânico em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa (PB), e retribuiu a ajuda divulgando a oficina do profissional nas redes sociais.

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  • Pedido inusitado

    O responsável pelo serviço foi Denílson, fã do jogador, que se recusou a receber pelo conserto. Em vez do pagamento, o mecânico fez apenas um pedido: que Cunha divulgasse seu comércio no Instagram.

    O atacante aceitou a proposta e gravou um vídeo no local contando a história aos seguidores.

    "Tu não quer que eu pague por quê? Porque eu te dei muita alegria? Já falei de tudo para pagar, mas esse homem não quer aceitar. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer só a divulgação da loja", disse o jogador.

    Na sequência, Matheus Cunha apresentou o estabelecimento e incentivou os seguidores a conhecerem o local.

    "Quem estiver precisando, na saída de João Pessoa, JN Comércio e Serviços, do meu parceiro Denílson. O sujeito faz tudo. Ele tem lava-jato, lubrificação, troca de óleo e borracharia. Quem quiser é só passar por aqui e dar uma moral", afirmou.

    Enquanto gravava o vídeo, o atacante também foi abordado por torcedores que aproveitaram a presença do jogador para pedir fotos e cumprimentá-lo.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atacante de férias após a Copa do Mundo

    Após disputar a Copa do Mundo com a camisa 9 da seleção brasileira, marcando três gols na competição, Matheus Cunha segue em período de férias antes de retornar à Inglaterra para iniciar a temporada pelo Manchester United.

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