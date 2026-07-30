Matheus Cunha protagonizou um momento de gratidão durante as férias no Brasil. Nesta quinta-feira (30), o atacante da seleção brasileira e do Manchester United teve o carro consertado por um mecânico em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa (PB), e retribuiu a ajuda divulgando a oficina do profissional nas redes sociais.
Após socorro na estrada, Matheus Cunha atende pedido inusitado de mecânico
Pedido inusitado
O responsável pelo serviço foi Denílson, fã do jogador, que se recusou a receber pelo conserto. Em vez do pagamento, o mecânico fez apenas um pedido: que Cunha divulgasse seu comércio no Instagram.
O atacante aceitou a proposta e gravou um vídeo no local contando a história aos seguidores.
"Tu não quer que eu pague por quê? Porque eu te dei muita alegria? Já falei de tudo para pagar, mas esse homem não quer aceitar. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer só a divulgação da loja", disse o jogador.
Na sequência, Matheus Cunha apresentou o estabelecimento e incentivou os seguidores a conhecerem o local.
"Quem estiver precisando, na saída de João Pessoa, JN Comércio e Serviços, do meu parceiro Denílson. O sujeito faz tudo. Ele tem lava-jato, lubrificação, troca de óleo e borracharia. Quem quiser é só passar por aqui e dar uma moral", afirmou.
Enquanto gravava o vídeo, o atacante também foi abordado por torcedores que aproveitaram a presença do jogador para pedir fotos e cumprimentá-lo.
- Getty Images Sport
Atacante de férias após a Copa do Mundo
Após disputar a Copa do Mundo com a camisa 9 da seleção brasileira, marcando três gols na competição, Matheus Cunha segue em período de férias antes de retornar à Inglaterra para iniciar a temporada pelo Manchester United.
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