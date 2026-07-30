Após socorro na estrada, Matheus Cunha atende pedido inusitado de mecânico

O responsável pelo serviço foi Denílson, fã do jogador, que se recusou a receber pelo conserto. Em vez do pagamento, o mecânico fez apenas um pedido: que Cunha divulgasse seu comércio no Instagram.

O atacante aceitou a proposta e gravou um vídeo no local contando a história aos seguidores.

"Tu não quer que eu pague por quê? Porque eu te dei muita alegria? Já falei de tudo para pagar, mas esse homem não quer aceitar. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer só a divulgação da loja", disse o jogador.

Na sequência, Matheus Cunha apresentou o estabelecimento e incentivou os seguidores a conhecerem o local.

"Quem estiver precisando, na saída de João Pessoa, JN Comércio e Serviços, do meu parceiro Denílson. O sujeito faz tudo. Ele tem lava-jato, lubrificação, troca de óleo e borracharia. Quem quiser é só passar por aqui e dar uma moral", afirmou.

Enquanto gravava o vídeo, o atacante também foi abordado por torcedores que aproveitaram a presença do jogador para pedir fotos e cumprimentá-lo.