Após o jogo em Rabat: Santos recusa comemorar antes da hora... e El-Shabani explica os motivos da derrota

Apesar da confortável vantagem sobre o Nahda Berkane, o português Alexandre Santos, técnico do Real Army, recusou-se a considerar a vitória como um passo decisivo rumo à final da Liga dos Campeões da África, afirmando que a classificação ainda está em aberto até o jogo de volta.

O Real Army venceu por 2 a 0 o Nahda Berkane na noite de sábado, na partida de ida das semifinais do torneio continental.

Santos explicou que o confronto, disputado no estádio de Rabat, refletiu o forte nível competitivo do futebol marroquino no continente, elogiando a atmosfera criada pela torcida, que conferiu ao jogo um caráter especial.

Ele também elogiou o desempenho de seus jogadores, considerando que eles conseguiram obter uma vantagem importante diante de um adversário que possui grande experiência e potencial.