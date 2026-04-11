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Após o jogo em Rabat: Santos recusa comemorar antes da hora... e El-Shabani explica os motivos da derrota

FAR Rabat x RSB Berkane
FAR Rabat
RSB Berkane
CAF Champions League
RSB Berkane x FAR Rabat
A. Santos
M. Chaabani
Botola Pro
Marrocos
Portugal
Tunísia

"Um jogo especial que reflete o nível do futebol marroquino"

Apesar da confortável vantagem sobre o Nahda Berkane, o português Alexandre Santos, técnico do Real Army, recusou-se a considerar a vitória como um passo decisivo rumo à final da Liga dos Campeões da África, afirmando que a classificação ainda está em aberto até o jogo de volta.

O Real Army venceu por 2 a 0 o Nahda Berkane na noite de sábado, na partida de ida das semifinais do torneio continental.

Santos explicou que o confronto, disputado no estádio de Rabat, refletiu o forte nível competitivo do futebol marroquino no continente, elogiando a atmosfera criada pela torcida, que conferiu ao jogo um caráter especial.

Ele também elogiou o desempenho de seus jogadores, considerando que eles conseguiram obter uma vantagem importante diante de um adversário que possui grande experiência e potencial.

  • Na metade do caminho

    O técnico do "Al-Asaker" enfatizou que a equipe já superou o primeiro obstáculo, destacando que a verdadeira decisão acontecerá em Berkane, onde sua equipe enfrentará um adversário capaz de virar o jogo, acrescentando que marcar dois gols na partida de ida não oferece nenhuma garantia em competições continentais como esta.

    Ele também indicou que sua equipe continuará se preparando com a mesma concentração e disciplina, com a necessidade de tratar o adversário com grande respeito, especialmente em partidas dessa magnitude, elogiando, ao mesmo tempo, o apoio da torcida, que desempenhou um papel decisivo na conquista da vitória.

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  • O impacto das ausências... Al-Shabani aponta as principais causas da derrota

    Por outro lado, o tunisiano Moïne Chaabani, técnico do Nahda Berkane, expressou sua decepção com o resultado, considerando-o injusto e que não reflete o desempenho de sua equipe em campo, e destacou que seus jogadores estavam cientes do estilo de jogo do Exército Real, que sabe aproveitar bem as oportunidades. 

    Ele acrescentou, segundo vários meios de comunicação marroquinos após a partida, que sua equipe tentou chegar ao gol e criou algumas oportunidades.

    O técnico do Berkane apontou as principais causas da derrota, enfatizando que “faltou eficácia ofensiva nos momentos decisivos”.

    Ele afirmou: “O desempenho não foi ruim em muitos momentos, apesar da boa organização defensiva do adversário”.

    Chabani também falou sobre o impacto das ausências, destacando que alguns jogadores fundamentais são difíceis de substituir, o que se refletiu, em certa medida, no desempenho da equipe.

    O técnico do Nahda Berkane concluiu afirmando que a decisão ainda não está tomada e que sua equipe disputará a partida de volta com uma mentalidade diferente, trabalhando para corrigir os erros, especialmente no que diz respeito ao toque final, ressaltando que as chances de classificação ainda existem e que o confronto permanece aberto a todas as possibilidades.

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