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Cruzeiro v Atletico Mineiro - Minas Gerais State Championship 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Após briga generalizada na final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético entram em acordo para punições

Mineiro
Cruzeiro
Atlético-MG

Com punições válidas apenas para o próximo estadual, clubes chegam a acordo após confusão generalizada na final do Mineiro

A confusão que desencadeou todas as consequências começou ainda no gramado, nos minutos finais da decisão do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, e rapidamente ganhou grandes proporções.

Jogadores e membros das comissões técnicas dos dois lados se envolveram em agressões, empurrões e trocas de provocações, transformando o encerramento da partida em um cenário de tumulto generalizado.

O episódio chamou atenção não apenas pela intensidade, mas também pelo número de envolvidos. O árbitro Matheus Delgado Candançan registrou 23 expulsões na súmula, um número incomum mesmo para clássicos de alta tensão.

As consequências foram definidas nos bastidores. Cada atleta expulso deverá cumprir quatro jogos de suspensão, além de multa de R$ 400 mil para cada clube. As punições ainda dependem de homologação do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG), mas já fazem parte de um acordo firmado entre as partes.

Cruzeiro, Atlético-MG e a Procuradoria chegaram a uma solução chamada transação disciplinar, apresentada ao plenário do tribunal. Além das sanções esportivas e financeiras, os clubes se comprometeram a realizar campanhas de doação para a região da Zona da Mata e promover ações educativas contra a violência no futebol.

Agora, o caso aguarda análise final do tribunal, que deve avaliar o acordo em caráter de urgência. Enquanto isso, a Procuradoria solicitou a suspensão do processo até a homologação oficial das medidas estabelecidas.

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    A denúncia do caso

    Os envolvidos foram enquadrados em artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo 257 trata de participação em rixa, conflito ou tumulto, com penas que variam de dois a dez jogos, sendo seis o mínimo aplicável aos atletas. Já o artigo 254-A aborda agressão física, com punições entre quatro e doze partidas.

    Os clubes também foram denunciados. No artigo 257-A, que prevê multa de até R$ 20 mil, e no artigo 258-D, referente a conduta contrária à disciplina, com penalidade de até R$ 10 mil.

    Mesmo sem terem sido expulsos em campo, Vitor Hugo, do Atlético-MG, e Lucas Silva, do Cruzeiro, foram incluídos na denúncia. Já Lyanco respondeu também por cuspir em direção a um segurança adversário.

    Outro nome que chamou atenção foi o de Kauã Pascini, do Atlético-MG, que não foi denunciado mesmo após um chute em Fágner no fim da confusão.

    As punições serão cumpridas apenas no Campeonato Mineiro de 2027, já que são válidas exclusivamente para competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol.

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    Nota da Federação

    A Federação Mineira de Futebol confirmou o acordo por meio de nota oficial, destacando a formalização do Termo de Transação Disciplinar Desportiva no Processo nº 034/2026.

    O documento estabelece suspensão de quatro partidas para os envolvidos, multa de R$ 400 mil para cada clube, destinada integralmente à campanha Abrace Minas – Recomeço, além de ações sociais e campanhas institucionais de combate à violência.

    A entidade reforçou que a Justiça Desportiva atua de forma autônoma, cabendo à federação apenas acompanhar o cumprimento das medidas, em alinhamento com princípios de integridade e segurança.

    "A Justiça Desportiva atua de forma autônoma, cabendo à Federação Mineira de Futebol o acompanhamento do cumprimento das medidas estabelecidas, em alinhamento com os princípios de integridade, respeito e segurança nas competições".

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    Julgamento cancelado

    As punições seriam definidas em julgamento às 19h desta terça-feira. No entanto, o TJD informou à FMF que houve um acordo com os clubes e as punições citadas acima foram definidas.

    A oficialização das punições ainda depende de homologação, mas já estão definidas.

    Iriam a julgamento 25 jogadores, sendo 13 do Cruzeiro e 12 do Atlético-MG. No entanto, "apenas" 23 foram punidos, pois Lucas Silva e Vitor Hugo, dos respectivos times, foram denunciados, mas não expulsos pelo árbitro. Sendo assim, eles passaram "ilesos" da punição.

    Ao todo, 25 jogadores (13 do Cruzeiro e 12 do Atlético-MG) e o massagista do Galo, Aluizio Carlos dos Santos, foram denunciados nos artigos 257 e 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

    O primeiro artigo é sobre "participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente", e previa pena de dois a 10 jogos. No caso dos jogadores, a penalidade mínima era de seis partidas. O segundo trecho se refere à "agressão física", com punição que poderia variar entre quatro e 12 jogos.


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