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LEROY SANE GALATASARAY EDERSON FENERBAHCE Getty Images

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Após apenas um ano: o aclamado reforço parece já estar pensando em deixar o grande clube turco

Campeonato Turco
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Konyaspor x Fenerbahçe
Konyaspor
Fenerbahçe

Depois de uma eternidade no Manchester City, Ederson foi para a Turquia no verão passado. Ao que parece, o brasileiro já quer sair de novo.

Será que o goleiro estrela Ederson vai deixar o Fenerbahçe depois de apenas uma temporada? Se for pelo que diz o especialista turco em transferências Yagiz Sabuncuoglu, isso é até mesmo muito provável.

  • Aparentemente, o próprio Ederson estaria disposto a deixar o clube de Istambul. Segundo Sabuncuoglu, há interessados no brasileiro vindos da Arábia Saudita. Entre eles estaria o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo.

    Aparentemente, os dirigentes do Fenerbahçe não estariam contrários a uma transferência. Ederson foi transferido do Manchester City para o clube do Bósforo no verão passado por uma quantia de onze milhões de euros. No Fenerbahçe, o jogador de 32 anos tem contrato até o verão de 2028, que, no entanto, conteria uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros.


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  • Ederson vem conquistando título após título sob o comando de Pep Guardiola

    Ederson chegou à Europa ainda adolescente, vindo do FC São Paulo. O Benfica havia descoberto o goleiro de grande talento. Após passar por vários clubes em Portugal, Ederson foi para Manchester em 2017 por 40 milhões de euros, onde, como jogador expressamente desejado por Pep Guardiola, marcou a fase de maior sucesso dos Cityzens. Ederson conquistou seis títulos do campeonato com o Man City. Após a tríplice coroa de 2023, ele foi eleito o melhor goleiro do mundo. 

    Com o Fenerbahçe, Ederson perseguiu o Galatasaray, campeão recordista, durante toda a temporada. No final, não foi o suficiente. Desde sábado, o Gala está novamente confirmado como campeão, e o Fener já garantiu o segundo lugar.

  • Temporada 2025/26: O balanço de Ederson no Fenerbahçe


    Jogos/Minutos

    Gols sofridos

    Jogos sem sofrer gols

    Cartões

    36/3242

    35

    13

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