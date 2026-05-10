Após apenas um ano: o aclamado reforço parece já estar pensando em deixar o grande clube turco

Aparentemente, o próprio Ederson estaria disposto a deixar o clube de Istambul. Segundo Sabuncuoglu, há interessados no brasileiro vindos da Arábia Saudita. Entre eles estaria o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo.

Aparentemente, os dirigentes do Fenerbahçe não estariam contrários a uma transferência. Ederson foi transferido do Manchester City para o clube do Bósforo no verão passado por uma quantia de onze milhões de euros. No Fenerbahçe, o jogador de 32 anos tem contrato até o verão de 2028, que, no entanto, conteria uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros.



