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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após a revolução dos clubes: como funciona o comitê de recrutamento na liga saudita?

Especiais e Opinião
Campeonato Saudita
Al Diriyah x Al-Ahli
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Arábia Saudita

A comissão gerou grande controvérsia

Relatórios da imprensa revelaram o mecanismo de funcionamento da comissão de contratações, vinculada à liga do Campeonato Saudita, após o clima de irritação que tomou conta de alguns clubes, por causa de algumas decisões que ela tomou recentemente.

Alguns clubes manifestaram recentemente sua irritação com a comissão, por causa da baixa avaliação dos preços dos jogadores estrangeiros com quem esses clubes desejam assinar, o que os impede de concluir essas negociações.

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  • O que é o comitê de captação?

    O comitê de recrutamento começou a atuar na Liga Roshn Saudita desde o verão de 2023, com o objetivo de atrair estrelas do futebol mundial para a competição, antes de sua atuação evoluir recentemente para avaliar o valor das novas contratações.

    Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", esse comitê é formado por 5 pessoas, presididas pelo espanhol Jesús Arroyo, consultor do diretor-executivo da Liga Saudita de Futebol Profissional.

    O comitê conta, além de Arroyo, com o marroquino Zakaria Merdi, diretor de operações da Liga Saudita, o espanhol Vicente Fernández Bujanti, o britânico de origem indiana Sanjay Arulchelvam e o francês Romain Pieroschi.

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  • Como funciona o comitê de recrutamento?

    De acordo com o que o próprio jornal revelou, o comitê trabalha no estudo dos processos de contratação dos clubes da Liga Roshan Saudita com jogadores estrangeiros, após o encaminhamento dos processos desses clubes ao programa.

    Os responsáveis pelo comitê de recrutamento recorrem a observadores especializados para estimar o valor real do jogador no mercado, antes de eles próprios revisarem esses relatórios, a fim de emitir a recomendação final de forma coletiva, sem que a decisão se baseie em uma opinião individual.

    Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", a avaliação é feita por meio da análise do nível técnico do jogador ao longo dos últimos cinco anos, com a revisão do número de minutos em que atuou, dos gols que marcou, das participações em gols, da precisão nos passes, dos índices defensivos e ofensivos.

    Também são revisados os demais critérios de desempenho dentro de campo, além da comparação do jogador com seus companheiros do próprio time, bem como com jogadores que ocupam a mesma posição na liga em que atua.

    O estudo não se limita ao aspecto técnico, mas se estende ao aspecto de mercado, uma vez que são revisadas as propostas que o jogador recebeu anteriormente, ou que recebe atualmente.

    Também é feita a comparação do valor do jogador com seus pares na Liga Saudita, bem como com jogadores semelhantes a ele na liga em que joga, a fim de chegar a uma avaliação que reflita seu valor técnico e de mercado de forma equilibrada.

    Por fim, a equipe responsável apresenta uma recomendação final baseada em todos esses dados, para servir de base à avaliação final, a fim de chegar a estimativas justas fundamentadas em dados e análise, distantes de impressões ou avaliações pessoais.

  • Qual o motivo da irritação dos clubes com o comitê de recrutamento?

    O curioso é que a comissão afirmou que esse mecanismo não é novo no Campeonato Saudita, tendo sido adotado ao longo dos últimos três anos.

    No entanto, o que mudou desta vez é que a Liga do Campeonato Saudita reforçou sua aplicação e ampliou recentemente o alcance de seu aproveitamento, depois de algumas janelas de transferências terem registrado exageros nos preços de diversas negociações.

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  • A comissão de recrutamento impede os clubes de fazer contratações?

    Em relação à questão mais importante, referente à intervenção da comissão nas decisões técnicas dos clubes e à proibição de fechar algumas contratações de peso, a resposta veio clara.

    O "Asharq Al-Awsat" esclareceu que o objetivo do mecanismo não é impedir as contratações dos clubes ou interferir em suas decisões técnicas, mas sim oferecer uma referência profissional que ajude a regular o mercado e a alcançar maior eficiência nos gastos.

    A liga reforçou a manutenção da liberdade do clube em concretizar a contratação sempre que julgar que ela atende aos seus objetivos, em troca de arcar com a diferença financeira caso sua proposta ultrapasse o valor estimado pela comissão de recrutamento.

  • A comissão assume a responsabilidade pela crise do Al-Nassr?

    Por outro lado, o jornal saudita "Al-Riyadiah" isentou a comissão de recrutamento da atual crise vivida pelo clube Al-Nassr, que o impede de fechar qualquer contratação até o momento, por causa das restrições financeiras impostas a ele.

    O jornal esclareceu que as responsabilidades dos dirigentes daquela comissão não incluem os trabalhos de fiscalização financeira dos clubes, nem a emissão de certificados de capacidade e compromisso financeiro, uma vez que esses assuntos ficam a cargo de outros órgãos e departamentos.

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