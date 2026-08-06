Após a revolução dos clubes: como funciona o comitê de recrutamento na liga saudita?

De acordo com o que o próprio jornal revelou, o comitê trabalha no estudo dos processos de contratação dos clubes da Liga Roshan Saudita com jogadores estrangeiros, após o encaminhamento dos processos desses clubes ao programa.

Os responsáveis pelo comitê de recrutamento recorrem a observadores especializados para estimar o valor real do jogador no mercado, antes de eles próprios revisarem esses relatórios, a fim de emitir a recomendação final de forma coletiva, sem que a decisão se baseie em uma opinião individual.

Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", a avaliação é feita por meio da análise do nível técnico do jogador ao longo dos últimos cinco anos, com a revisão do número de minutos em que atuou, dos gols que marcou, das participações em gols, da precisão nos passes, dos índices defensivos e ofensivos.

Também são revisados os demais critérios de desempenho dentro de campo, além da comparação do jogador com seus companheiros do próprio time, bem como com jogadores que ocupam a mesma posição na liga em que atua.

O estudo não se limita ao aspecto técnico, mas se estende ao aspecto de mercado, uma vez que são revisadas as propostas que o jogador recebeu anteriormente, ou que recebe atualmente.

Também é feita a comparação do valor do jogador com seus pares na Liga Saudita, bem como com jogadores semelhantes a ele na liga em que joga, a fim de chegar a uma avaliação que reflita seu valor técnico e de mercado de forma equilibrada.

Por fim, a equipe responsável apresenta uma recomendação final baseada em todos esses dados, para servir de base à avaliação final, a fim de chegar a estimativas justas fundamentadas em dados e análise, distantes de impressões ou avaliações pessoais.