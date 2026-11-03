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Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
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Aplicada a maior multa da história do futebol catari a jogador do Al Sadd

Al-Sadd x Al-Shamal
Al-Sadd
Al-Shamal
Stars League
M. Camara
Claudinho
S. Al Sheeb
M. Ben Romdhane
Catar
Mali
Brasil
Tunísia

Punições severas após o caos no confronto do Al-Shamal

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O brasileiro Claudinho, jogador do Al Sadd, inscreveu seu nome em um episódio excepcional na história do futebol catari, após receber a maior multa financeira já aplicada a um jogador na história do esporte no país, no valor de um milhão de riais (cerca de 275 mil dólares) cataris.

O próprio jogador também foi suspenso por 6 partidas, como punição por sua conduta antidesportiva após o confronto contra o Al Shamal na oitava rodada do campeonato.

As consequências do episódio não pararam na punição de Claudinho, já que o Comitê Disciplinar da Federação Catari de Futebol o obrigou a indenizar os danos financeiros decorrentes do fato de ele ter jogado ao chão o troféu de melhor jogador da partida, disputada no último dia 30 de outubro.

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As decisões do comitê se estenderam a outros jogadores do Al Sadd, com uma advertência direcionada a Mohamed Kamara e Saad Abdullah Al Sheeb, além de uma multa de 10 mil riais (cerca de 2.750 dólares) para cada um deles, por conta de suas atitudes após a partida.

No elenco do Al Shamal, o tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane recebeu a punição de suspensão por três partidas, além de uma multa no valor de 15 mil riais (cerca de 4.120 dólares), por ter agredido fisicamente um dos adversários durante a partida.

Também foi punido Khalid Ahmed Al Ansari, auxiliar técnico do Al Shamal, com suspensão por cinco partidas e multa de 50 mil riais (cerca de 13,7 mil dólares), por sua conduta antidesportiva após o fim do confronto.

  • Comunicado do Al Sadd: respeitamos a decisão, mas!

    De sua parte, o Al Sadd divulgou um comunicado em sua conta na plataforma "X", no qual reafirmou sua grande confiança nos membros do comitê de disciplina e seu total respeito às suas decisões.

    E acrescentou: "Mas, ao mesmo tempo, consideramos que a punição a Claudinho não justifica essa dimensão, seja em relação à multa financeira ou à duração da suspensão, isso em comparação com o que o comitê determinou contra quem foi a causa e o estopim principal dos acontecimentos ocorridos".

    E o clube prosseguiu: "Reafirmamos mais uma vez nosso respeito às decisões, e reafirmamos também o direito do clube de recorrer dessas decisões conforme as leis em vigor".

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  • Punições de outras partidas

    As medidas disciplinares atingiram Francisco Rias, preparador físico do Al Arabi, que recebeu uma advertência e uma multa no valor de cinco mil riais, em razão de seu comportamento diante dos oficiais da partida de sua equipe contra o Al Rayyan, realizada no dia 31 de outubro.

    O Al Ahli não ficou de fora da lista de punidos, depois que a comissão lhe aplicou uma advertência e o multou em cinco mil riais, além de obrigá-lo a arcar com os custos de reparo dos danos causados aos bancos de reservas durante sua partida contra o Al Shahania no dia 30 de outubro, de acordo com a avaliação realizada pelo órgão competente, conforme noticiado pelo site Al Jazeera.

    A comissão esclareceu que suas decisões foram tomadas com base no regulamento disciplinar aprovado para a temporada esportiva de 2026-2027.

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