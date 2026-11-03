O brasileiro Claudinho, jogador do Al Sadd, inscreveu seu nome em um episódio excepcional na história do futebol catari, após receber a maior multa financeira já aplicada a um jogador na história do esporte no país, no valor de um milhão de riais (cerca de 275 mil dólares) cataris.

O próprio jogador também foi suspenso por 6 partidas, como punição por sua conduta antidesportiva após o confronto contra o Al Shamal na oitava rodada do campeonato.

As consequências do episódio não pararam na punição de Claudinho, já que o Comitê Disciplinar da Federação Catari de Futebol o obrigou a indenizar os danos financeiros decorrentes do fato de ele ter jogado ao chão o troféu de melhor jogador da partida, disputada no último dia 30 de outubro.

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As decisões do comitê se estenderam a outros jogadores do Al Sadd, com uma advertência direcionada a Mohamed Kamara e Saad Abdullah Al Sheeb, além de uma multa de 10 mil riais (cerca de 2.750 dólares) para cada um deles, por conta de suas atitudes após a partida.

No elenco do Al Shamal, o tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane recebeu a punição de suspensão por três partidas, além de uma multa no valor de 15 mil riais (cerca de 4.120 dólares), por ter agredido fisicamente um dos adversários durante a partida.

Também foi punido Khalid Ahmed Al Ansari, auxiliar técnico do Al Shamal, com suspensão por cinco partidas e multa de 50 mil riais (cerca de 13,7 mil dólares), por sua conduta antidesportiva após o fim do confronto.