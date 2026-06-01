Na pacata cidade de Wattens, os espectadores da partida da Liga Regional entre o WSG Tirol Juniors e o SV Fügen, em maio do ano passado, ficaram bastante surpresos quando, de repente, o ícone da música Phil Collins tomou assento na arquibancada. O músico, hoje com 75 anos, que já foi o lendário baterista da banda Genesis, queria assistir ao jogo do seu filho Mathew.
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Apesar do risco de um desastre total: parece que o 1860 Munique está prestes a concretizar uma transferência espetacular
É possível que Phil Collins traga muito glamour ao Estádio Grünwalder, em Munique, no futuro. Mathew Collins é considerado uma possível contratação do TSV 1860 — mas ainda não se sabe em qual divisão o jogador de 21 anos irá atuar. O campeão alemão de 1966 corre o risco de cair para a Liga Regional.
Até quarta-feira, os Löwen precisam comprovar sua liquidez com uma quantia de 2,7 milhões de euros. Ainda não está claro se o controverso investidor Hasan Ismaik, em constante conflito com o clube-mãe liderado pelo presidente Gernot Mang, está mais uma vez disposto a cobrir o rombo financeiro. Caso Ismaik se recuse, o tradicional clube de Munique, em dificuldades, teria de enfrentar pela segunda vez desde 2017 a amarga descida para a quarta divisão.
Ninguém sabe, no momento, o que acontecerá a partir daí. Supostamente, apenas oito jogadores do elenco da terceira divisão têm contratos válidos para a Liga Regional. Pelo menos, segundo o jornal Bild, Mathew Collins, do Austria Salzburg, da segunda divisão austríaca, iria se transferir para Munique de qualquer maneira. O meio-campista já fez um treino de teste em Giesing.
- DPA
Matthew Collins já jogou na Alemanha pelo Walldorf e pelo Hannover 96
Seu pai, mundialmente famoso, logo percebeu que o filho seguiria um caminho diferente do seu. “Matt adora música, mas ama ainda mais o futebol. Ele tem certeza de que vai se tornar profissional”, disse Phil Collins há anos.
Mathew Collins, nascido em Genebra, na Suíça, mudou-se de Miami Beach para um colégio-internato de futebol em Evian, na França, aos 14 anos, em busca de seu sonho. Aos 16, passou a jogar na Alemanha pelo Astoria Walldorf e pelo Hannover 96 — e, no futuro, em Munique?
Por enquanto, os Löwen têm outras preocupações — e isso justamente 60 anos após o título de campeões, que comemoraram recentemente com alguns heróis daquela época. Nessa ocasião, Mang também invocou a grande tradição. “Não pertencemos permanentemente à terceira divisão”, disse ele — e: “Muito menos à quarta divisão.”