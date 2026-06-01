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1860 MünchenIMAGO / Ulrich Wagner

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Apesar do risco de um desastre total: parece que o 1860 Munique está prestes a concretizar uma transferência espetacular

3. Liga
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1860 Munich

O filho de um músico mundialmente famoso deve reforçar o München em 2018 — mas ainda não se sabe em qual divisão Mathew Collins vai jogar, devido às dificuldades financeiras do clube.

Na pacata cidade de Wattens, os espectadores da partida da Liga Regional entre o WSG Tirol Juniors e o SV Fügen, em maio do ano passado, ficaram bastante surpresos quando, de repente, o ícone da música Phil Collins tomou assento na arquibancada. O músico, hoje com 75 anos, que já foi o lendário baterista da banda Genesis, queria assistir ao jogo do seu filho Mathew.

  • É possível que Phil Collins traga muito glamour ao Estádio Grünwalder, em Munique, no futuro. Mathew Collins é considerado uma possível contratação do TSV 1860 — mas ainda não se sabe em qual divisão o jogador de 21 anos irá atuar. O campeão alemão de 1966 corre o risco de cair para a Liga Regional.

    Até quarta-feira, os Löwen precisam comprovar sua liquidez com uma quantia de 2,7 milhões de euros. Ainda não está claro se o controverso investidor Hasan Ismaik, em constante conflito com o clube-mãe liderado pelo presidente Gernot Mang, está mais uma vez disposto a cobrir o rombo financeiro. Caso Ismaik se recuse, o tradicional clube de Munique, em dificuldades, teria de enfrentar pela segunda vez desde 2017 a amarga descida para a quarta divisão.

    Ninguém sabe, no momento, o que acontecerá a partir daí. Supostamente, apenas oito jogadores do elenco da terceira divisão têm contratos válidos para a Liga Regional. Pelo menos, segundo o jornal Bild, Mathew Collins, do Austria Salzburg, da segunda divisão austríaca, iria se transferir para Munique de qualquer maneira. O meio-campista já fez um treino de teste em Giesing.

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    Matthew Collins já jogou na Alemanha pelo Walldorf e pelo Hannover 96

    Seu pai, mundialmente famoso, logo percebeu que o filho seguiria um caminho diferente do seu. “Matt adora música, mas ama ainda mais o futebol. Ele tem certeza de que vai se tornar profissional”, disse Phil Collins há anos.

    Mathew Collins, nascido em Genebra, na Suíça, mudou-se de Miami Beach para um colégio-internato de futebol em Evian, na França, aos 14 anos, em busca de seu sonho. Aos 16, passou a jogar na Alemanha pelo Astoria Walldorf e pelo Hannover 96 — e, no futuro, em Munique?

    Por enquanto, os Löwen têm outras preocupações — e isso justamente 60 anos após o título de campeões, que comemoraram recentemente com alguns heróis daquela época. Nessa ocasião, Mang também invocou a grande tradição. “Não pertencemos permanentemente à terceira divisão”, disse ele — e: “Muito menos à quarta divisão.”