É possível que Phil Collins traga muito glamour ao Estádio Grünwalder, em Munique, no futuro. Mathew Collins é considerado uma possível contratação do TSV 1860 — mas ainda não se sabe em qual divisão o jogador de 21 anos irá atuar. O campeão alemão de 1966 corre o risco de cair para a Liga Regional.

Até quarta-feira, os Löwen precisam comprovar sua liquidez com uma quantia de 2,7 milhões de euros. Ainda não está claro se o controverso investidor Hasan Ismaik, em constante conflito com o clube-mãe liderado pelo presidente Gernot Mang, está mais uma vez disposto a cobrir o rombo financeiro. Caso Ismaik se recuse, o tradicional clube de Munique, em dificuldades, teria de enfrentar pela segunda vez desde 2017 a amarga descida para a quarta divisão.

Ninguém sabe, no momento, o que acontecerá a partir daí. Supostamente, apenas oito jogadores do elenco da terceira divisão têm contratos válidos para a Liga Regional. Pelo menos, segundo o jornal Bild, Mathew Collins, do Austria Salzburg, da segunda divisão austríaca, iria se transferir para Munique de qualquer maneira. O meio-campista já fez um treino de teste em Giesing.