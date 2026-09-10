O Al-Nassr vive um início forte em termos de resultados e ocupa a liderança da Roshn Saudi League, mas as vitórias não significam que tudo esteja correndo de forma perfeita dentro do time.
O último confronto contra o Abha, que o Al-Nassr venceu por 2 a 1, revelou 3 crises táticas que podem se tornar ainda mais perigosas quando o time enfrentar adversários mais fortes e mais capazes de aproveitar os erros.
O problema não está nos resultados atuais, mas sim em alguns detalhes que ficaram claros durante as últimas partidas. O Al-Nassr possui grande qualidade ofensiva, porém, em contrapartida, às vezes deixa para o adversário espaços e erros que, diante dos times de ponta, podem se transformar em gols, o que torna a correção desses pontos uma necessidade antes de entrar nas fases mais difíceis da temporada.