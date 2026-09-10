O terceiro problema está relacionado às distâncias entre as linhas, pois em alguns momentos surgiu um vazio entre o meio-campo e o ataque, o que tornou o trabalho de ligação menos fluido e deu ao adversário a oportunidade de se movimentar entre as linhas.

E aqui a ausência de Marcelo Brozovic aparece de forma mais evidente, porque Samu Costa ainda não conseguiu desempenhar o mesmo papel que o croata exercia, especialmente no que diz respeito à organização do ritmo, à ligação entre as linhas e à saída de bola sob pressão.

Costa tem bom potencial, mas a comparação com Brozovic revela que o Al-Nassr ainda busca o equilíbrio que o antigo meio-campista proporcionava. E se as distâncias entre as linhas continuarem dessa maneira, a missão da equipe pode se tornar mais difícil diante de adversários que sabem explorar os espaços em profundidade.

O Al-Nassr tem a liderança e tem um poderio ofensivo enorme, e é isso que torna a correção desses detalhes mais importante, e não menos, pois as grandes equipes não se medem apenas pela capacidade de vencer, mas pela capacidade de eliminar os erros antes que se transformem em pontos desperdiçados.

Três crises que nem sempre aparecem na tabela de classificação, mas que existem dentro de campo: erros defensivos, espaços nas transições e distanciamento entre as linhas. E se o Al-Nassr não as corrigir cedo, elas podem passar de meras observações técnicas a obstáculos reais na jornada do "Al-Alami" rumo ao título.