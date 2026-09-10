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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Apesar da liderança, três crises táticas ameaçam a jornada do Al-Nassr saudita

Especiais e Opinião
Al-Nassr x Abha
Al-Nassr
Abha
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Diversas lacunas atormentam o Al-Alami

O Al-Nassr vive um início forte em termos de resultados e ocupa a liderança da Roshn Saudi League, mas as vitórias não significam que tudo esteja correndo de forma perfeita dentro do time. 

O último confronto contra o Abha, que o Al-Nassr venceu por 2 a 1, revelou 3 crises táticas que podem se tornar ainda mais perigosas quando o time enfrentar adversários mais fortes e mais capazes de aproveitar os erros.

O problema não está nos resultados atuais, mas sim em alguns detalhes que ficaram claros durante as últimas partidas. O Al-Nassr possui grande qualidade ofensiva, porém, em contrapartida, às vezes deixa para o adversário espaços e erros que, diante dos times de ponta, podem se transformar em gols, o que torna a correção desses pontos uma necessidade antes de entrar nas fases mais difíceis da temporada.

  • Crise defensiva: erros individuais podem custar caro

    O Al-Nassr sofre com alguns erros de passe e de posicionamento, especialmente quando tenta construir o jogo sob pressão. Isso ficou evidente nos minutos finais diante do Abha, quando Mohamed Simakan perdeu a bola em uma situação perigosa, permitindo que um dos jogadores do adversário partisse totalmente livre em direção ao gol, antes de desperdiçar a chance.

    Esse lance pode parecer simples, uma vez que o Al-Nassr saiu vitorioso, mas carrega um alerta claro, pois as equipes mais fortes não desperdiçarão oportunidades como essa com tanta facilidade. 

    Qualquer erro de passe ou de posicionamento próximo à linha defensiva pode se transformar em um gol direto, sobretudo com o Al-Nassr apostando em avançar com um grande número de jogadores.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    As transições: uma arma que pode se voltar contra o Al-Nassr

    O ímpeto ofensivo representa uma das armas mais importantes do Al-Nassr, mas ao mesmo tempo pode se transformar em um problema real. A equipe avança com muitos jogadores quando tem a posse de bola, e quando a perde, os espaços atrás de seus jogadores ficam disponíveis para o adversário.

    O Abha conseguiu explorar isso mais de uma vez, e ficou evidente que o Al-Nassr pode correr perigo ao enfrentar uma equipe que domina bem a transição rápida da defesa para o ataque. E, caso o "Al-Alami" enfrente um adversário de mais qualidade nesse aspecto, pode se ver diante de situações muito mais difíceis.

    Por isso, o Al-Nassr precisa encontrar o equilíbrio entre a vontade de pressionar e atacar e a proteção dos espaços na perda da bola, pois deixar a partida aberta diante de uma equipe veloz pode conceder ao adversário uma vantagem indesejada.

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  • Espaçamento das linhas: Sofyan Amrabat diante do teste de Brozovic

    O terceiro problema está relacionado às distâncias entre as linhas, pois em alguns momentos surgiu um vazio entre o meio-campo e o ataque, o que tornou o trabalho de ligação menos fluido e deu ao adversário a oportunidade de se movimentar entre as linhas.

    E aqui a ausência de Marcelo Brozovic aparece de forma mais evidente, porque Samu Costa ainda não conseguiu desempenhar o mesmo papel que o croata exercia, especialmente no que diz respeito à organização do ritmo, à ligação entre as linhas e à saída de bola sob pressão.

    Costa tem bom potencial, mas a comparação com Brozovic revela que o Al-Nassr ainda busca o equilíbrio que o antigo meio-campista proporcionava. E se as distâncias entre as linhas continuarem dessa maneira, a missão da equipe pode se tornar mais difícil diante de adversários que sabem explorar os espaços em profundidade.

    O Al-Nassr tem a liderança e tem um poderio ofensivo enorme, e é isso que torna a correção desses detalhes mais importante, e não menos, pois as grandes equipes não se medem apenas pela capacidade de vencer, mas pela capacidade de eliminar os erros antes que se transformem em pontos desperdiçados.

    Três crises que nem sempre aparecem na tabela de classificação, mas que existem dentro de campo: erros defensivos, espaços nas transições e distanciamento entre as linhas. E se o Al-Nassr não as corrigir cedo, elas podem passar de meras observações técnicas a obstáculos reais na jornada do "Al-Alami" rumo ao título.

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