Antonio Conte não será o novo técnico da Itália. A confirmação chegou hoje, nas palavras do presidente da federação, Giovanni Malagò: "Tenho uma ótima relação com ele, mas aqui alguém continua raciocinando de forma diferente em relação à realidade de hoje, que não é a realidade de ontem. Hoje há um treinador e um presidente do Club Italia, o motivo pelo qual os caminhos de Maldini e Leonardo se separaram é justamente esse. A ideia sempre foi Mancini e Ranieri. Conte certamente poderia ser um candidato para o cargo de treinador, mas faz um tempo que não falo com ele". O ex-treinador de Chelsea e Inter era a primeira escolha da Lega Serie A, mas não encontrou terreno fértil na federação. Depois do fim da passagem pelo Napoli, encerrada com um Scudetto e uma Supercopa da Itália, ele teria voltado de bom grado à seleção italiana, que comandou de 2014 a 2016. Agora que está oficialmente fora do páreo, terá de mudar seus planos.