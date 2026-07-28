Antonio Conte não será o novo técnico da Itália. A confirmação chegou hoje, nas palavras do presidente da federação, Giovanni Malagò: "Tenho uma ótima relação com ele, mas aqui alguém continua raciocinando de forma diferente em relação à realidade de hoje, que não é a realidade de ontem. Hoje há um treinador e um presidente do Club Italia, o motivo pelo qual os caminhos de Maldini e Leonardo se separaram é justamente esse. A ideia sempre foi Mancini e Ranieri. Conte certamente poderia ser um candidato para o cargo de treinador, mas faz um tempo que não falo com ele". O ex-treinador de Chelsea e Inter era a primeira escolha da Lega Serie A, mas não encontrou terreno fértil na federação. Depois do fim da passagem pelo Napoli, encerrada com um Scudetto e uma Supercopa da Itália, ele teria voltado de bom grado à seleção italiana, que comandou de 2014 a 2016. Agora que está oficialmente fora do páreo, terá de mudar seus planos.
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Antonio Conte sem clube: o que ele vai fazer? Ele espera um desafio em andamento e voltaria para a Juventus
Nada de Arábia Saudita e Catar
Conte é um treinador de primeira linha, entre os melhores em atividade. Seu currículo fala por si, é difícil pensar que ficará sem clube por muito tempo. Mas ele não tem pressa, não precisa pegar o primeiro trem que passar. Na verdade, já teria algo em mãos, mas não está interessado em emigrar para o Catar e a Arábia Saudita por (muito) dinheiro. Ele espera pela oportunidade certa, até mesmo com a temporada já em andamento. O Tottenham foi uma exceção na carreira dele, o treinador salentino sempre quis começar uma aventura no verão, fazer a pré-temporada e transmitir seus conceitos. Ele sempre pediu tempo para trabalhar, para formar, para moldar. Mas os tempos mudam, o futebol evolui e é preciso estar pronto. Usará esses meses para descansar, recarregar as energias, mas também para estudar, evoluir. Se atualizar, para voltar mais forte.
Voltaria à Juventus
Conte não tem preferência, espera a oferta certa. Quer comandar um grande clube, na Europa, de preferência na Premier League ou na Itália. Seu nome foi ligado à Juventus na última primavera, que depois decidiu continuar com Spalletti, e um retorno ao clube no futuro não está descartado. Turim e a Juventus são sua casa. Depois da barulhenta e turbulenta despedida em 2014, muita água passou por debaixo da ponte, a diretoria mudou e, em caso de convite, a resposta seria positiva. Mas agora o banco da Juve está ocupado, assim como o das outras grandes equipes, na Serie A e no exterior. Conte não "seca", espera. A oportunidade certa vai chegar. E, quando recomeçar, estará mais forte.
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