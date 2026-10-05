Antonio Conte quebra o silêncio sobre o cargo no Manchester United e um retorno à Premier League

Conte conquistou títulos de liga tanto na Inglaterra quanto na Itália, o que o torna um candidato óbvio para grandes cargos por toda a Europa. Além do United, a Juventus também foi ligada ao seu ex-treinador, embora o clube da Serie A tenha recentemente dado respaldo ao atual comandante Luciano Spalletti.

Para Conte, qualquer possível novo projeto precisa ser acompanhado por um desejo feroz de alcançar o sucesso máximo. O italiano deixou claro que só quer trabalhar em um ambiente que busque a grandeza.

Ele acrescentou: "Se você vai para um clube cuja história fala por si só, uma história feita de troféus, títulos de liga e vitórias, você só pode honrar essa história de uma maneira: tendo a ambição de levar esse clube de volta, se ele não estiver lá hoje, a lutar por esses objetivos.

"Eu sei muito bem que só um time pode vencer a cada ano, mas preciso carregar no meu coração, e incutir no coração dos torcedores, dos meus jogadores e dos meus diretores, aquela faísca, aquela esperança que faz você dizer: 'P**a, nós podemos vencer'.

"Há muitos clubes que, de certa forma, perderam de vista a própria história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para tirar a poeira dessa história e fazê-la brilhar mais uma vez. Clubes onde há pressão, onde, no fim das contas, você sabe muito bem que não está indo apenas para participar, mas para competir."