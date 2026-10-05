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Antonio Conte quebra o silêncio sobre o cargo no Manchester United e um retorno à Premier League
Conte minimiza retorno rápido
Conte esfriou as especulações de que estaria pronto para um retorno imediato ao comando de uma equipe. O ex-técnico de Chelsea e Tottenham está sem trabalhar desde que deixou o Napoli no verão. No entanto, o italiano se recusou a descartar completamente uma volta à Inglaterra no futuro.
O United tem sido fortemente ligado a Conte após um início desastroso de temporada sob o comando de Carrick. O Manchester United teve seu pior início de campanha na Premier League, igualando a pior marca de sua história. Para piorar, o time de Carrick foi recentemente eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma derrota para o Brighton.
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Futebol inglês usando bazucas financeiras
Em entrevista ao The Athletic, Conte admitiu que outro cargo no futebol inglês ainda o atrai. Ele também afirmou que consideraria assumir um trabalho durante a temporada "se valer a pena", antes de destacar o imenso poder financeiro da Premier League.
"Hoje, na Inglaterra, eles estão usando bazucas, enquanto em todo o resto ainda se usa uma pistola", explicou Conte. "Mas também precisamos ter cuidado com a forma como o dinheiro é gasto. É por isso que estávamos falando antes sobre fazer as avaliações certas, sobre ter uma visão, porque você pode muito bem ter o dinheiro, mas precisa gastá-lo com sabedoria."
Honrando uma história de vitórias
Conte conquistou títulos de liga tanto na Inglaterra quanto na Itália, o que o torna um candidato óbvio para grandes cargos por toda a Europa. Além do United, a Juventus também foi ligada ao seu ex-treinador, embora o clube da Serie A tenha recentemente dado respaldo ao atual comandante Luciano Spalletti.
Para Conte, qualquer possível novo projeto precisa ser acompanhado por um desejo feroz de alcançar o sucesso máximo. O italiano deixou claro que só quer trabalhar em um ambiente que busque a grandeza.
Ele acrescentou: "Se você vai para um clube cuja história fala por si só, uma história feita de troféus, títulos de liga e vitórias, você só pode honrar essa história de uma maneira: tendo a ambição de levar esse clube de volta, se ele não estiver lá hoje, a lutar por esses objetivos.
"Eu sei muito bem que só um time pode vencer a cada ano, mas preciso carregar no meu coração, e incutir no coração dos torcedores, dos meus jogadores e dos meus diretores, aquela faísca, aquela esperança que faz você dizer: 'P**a, nós podemos vencer'.
"Há muitos clubes que, de certa forma, perderam de vista a própria história. Eu gostaria de ir para um desses clubes para tirar a poeira dessa história e fazê-la brilhar mais uma vez. Clubes onde há pressão, onde, no fim das contas, você sabe muito bem que não está indo apenas para participar, mas para competir."
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Reacendendo aquela faísca vencedora novamente
Embora Conte pareça disposto a esperar o momento certo, a pressão continua aumentando sobre Carrick em Manchester. O United busca desesperadamente soluções para mudar o rumo de sua temporada abaixo das expectativas. Se surgir uma oportunidade em Old Trafford ou em outro lugar, Conte parece pronto para exigir comprometimento total do clube que eventualmente o contratar.
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