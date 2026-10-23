Após o fim de sua passagem pelo Napoli, Antonio Conte inevitavelmente se tornou um dos técnicos mais comentados e cobiçados, na Itália e fora dela, por torcedores e clubes que pensam em trocar de treinador no decorrer da temporada.

Nas últimas semanas, seu nome foi associado, na Itália, aos comandos de Juventus e Milan como possível substituto de Luciano Spalletti e Ruben Amorim, mas os rumores mais importantes, que vêm ganhando força nas últimas horas, apontam o técnico como um dos principais nomes cogitados pelo Manchester United para substituir Michael Carrick, em uma troca cada vez mais provável.

Após os rumores publicados na Inglaterra sobre os motivos que estariam freando os Red Devils (LEIA AQUI), o próprio Conte decidiu se pronunciar para desmenti-los categoricamente, mas deixou uma grande porta aberta.