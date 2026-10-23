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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Antonio Conte: "No momento, não há nenhuma negociação avançada. Estou pronto para conversar, nunca pedi plenos poderes"

A. Conte
Manchester United
Milan
Juventus

O treinador de Salento esclareceu os rumores que o ligam ao Manchester United e à Juventus.

Após o fim de sua passagem pelo Napoli, Antonio Conte inevitavelmente se tornou um dos técnicos mais comentados e cobiçados, na Itália e fora dela, por torcedores e clubes que pensam em trocar de treinador no decorrer da temporada.

Nas últimas semanas, seu nome foi associado, na Itália, aos comandos de Juventus e Milan como possível substituto de Luciano Spalletti e Ruben Amorim, mas os rumores mais importantes, que vêm ganhando força nas últimas horas, apontam o técnico como um dos principais nomes cogitados pelo Manchester United para substituir Michael Carrick, em uma troca cada vez mais provável.

Após os rumores publicados na Inglaterra sobre os motivos que estariam freando os Red Devils (LEIA AQUI), o próprio Conte decidiu se pronunciar para desmenti-los categoricamente, mas deixou uma grande porta aberta.

  • As "dúvidas" do United

    Hoje mesmo, diversos veículos italianos e ingleses, citando fontes internas dos Red Devils, haviam confirmado as dúvidas da diretoria do Manchester United em relação a Conte. Embora seja considerado um excelente nome, ainda há várias ressalvas.

    A primeira, mencionada por Conte em sua mensagem, era sua personalidade forte, que, segundo essa avaliação, poderia levar a conflitos com jogadores e com o clube.

    A segunda está ligada à suposta exigência de que não houvesse nenhuma interferência em seu trabalho, o que significaria, na prática, ter plenos poderes (algo também negado pelo treinador).

    A terceira é que a reformulação que ele teria em mente levaria o Manchester United a mais uma janela de transferências com gastos elevados e um balanço financeiro cada vez mais comprometido.

  • conte storia social mercato

    A MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS

    Conte, que raramente é muito ativo nas redes sociais, usou um story no Instagram para responder aos rumores ingleses. Ele optou por negar que haja negociações avançadas e, sobretudo, que tenha feito exigências que estariam freando o Manchester United, mas confirmou que está aberto a ouvir propostas.


    "Diante das informações publicadas nos últimos dias por diversos veículos de comunicação, na Itália e no exterior, considero necessário me manifestar para esclarecer a situação. Meu nome foi associado a vários clubes, mas, no momento, não há nenhuma negociação em estágio avançado.

    Depois de uma experiência maravilhosa e vitoriosa no comando do Napoli, vou reservar o tempo necessário para avaliar como e quando voltar a treinar. Será uma decisão ponderada, que tomarei quando considerar que existem as condições adequadas.

    Li sobre supostas exigências financeiras e de plenos poderes que eu já teria apresentado aos clubes citados, assim como sobre ressalvas ligadas ao que chamam de minha "personalidade forte". Esses relatos não têm fundamento, pois, neste momento, não existem elementos concretos nos quais basear tais avaliações.

    Se surgir uma oportunidade concreta, será o momento de conversar com o clube interessado e avaliar juntos as condições de um eventual acordo, respeitando as necessidades de ambas as partes e as características que distinguem meu trabalho como treinador.

    Até lá, qualquer hipótese sobre minhas exigências e meu futuro profissional continua sendo uma suposição e não pode ser considerada um fato".

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