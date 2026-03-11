Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
grafica cm bologna italianoGetty Images

Traduzido por

Antes de Bologna x Roma, Italiano: “Gasperini é um exemplo para todos, nosso jantar...”

O técnico do Bologna fala na véspera da partida de ida das oitavas de final da Liga Europa contra a Roma.

Vincenzo Italiano, técnico do Bologna, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida de amanhã contra a Roma, jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, marcado para amanhã às 18h45 no Dall'Ara.

Deixamos para trás a derrota para o Verona e estamos focados em tentar explorar algumas das fraquezas deles. Analisei todas as nossas derrotas em casa: merecemos perder alguns desses jogos, enquanto poderíamos ter vencido outros. É apenas um desses momentos e temporadas, mas ainda temos jogos pela frente para mudar o rumo da temporada e vamos tentar fazer isso. Nossos jogadores têm a atitude, o desejo e o foco certos.”

A Roma está indo bem: defende com solidez, sofre poucos gols e tem um atacante que está jogando muito bem, Malen. É uma equipe agressiva e teremos que estar preparados. Em geral, temo a Roma como um todo.”

“Não considero este jogo decisivo para a temporada, porque se chegarmos às quartas de final, você me fará a mesma pergunta. Merecemos perder contra o Verona. A Série A é um campeonato muito difícil e você tem que ser capaz de aceitar as derrotas. Ainda faltam dez jogos e é muito cedo para uma avaliação final.”

  • Quanto aos jogadores lesionados, Miranda não parou completamente e continuou a treinar, embora separadamente. Heggem, por outro lado, vem trabalhando individualmente há cerca de quinze dias. O espanhol está mais adiantado em sua recuperação, mas amanhã avaliaremos se alguém pode cerrar os dentes e jogar”, relata o Il Corriere dello Sport. “Pobega tem boas chances de começar. Ele é um jogador importante para nós, e o fato de ter ficado no banco não significa que ele tenha sido preterido. Castro ou Dallinga? Ainda não decidi: Thijs ainda tem alguns problemas físicos, enquanto Santi tem jogado muito ultimamente.” 

    Entrevistado pela Sky, Italiano também fala sobre o famoso jantar que ele e Gasperini prometeram um ao outro há algum tempo e que ainda não aconteceu: “Vamos ver se acontece amanhã. Tenho um enorme respeito por ele e pelo trabalho extraordinário que fez na Atalanta. Remo (Freuler, ed.) também experimentou isso em primeira mão: ele tem sido um exemplo para todos, ganhando troféus e elogios pessoais. Meu respeito por ele é enorme e, se conseguirmos fazer esse jantar, tenho certeza de que vai durar horas, porque vamos acabar conversando sobre futebol até o restaurante fechar.” 

    • Publicidade
Liga Europa
Bologna crest
Bologna
BOL
Roma crest
Roma
ROM
0