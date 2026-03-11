Antes de Bologna x Roma, Italiano: “Gasperini é um exemplo para todos, nosso jantar...”

Vincenzo Italiano, técnico do Bologna, fala em coletiva de imprensa na véspera da partida de amanhã contra a Roma, jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, marcado para amanhã às 18h45 no Dall'Ara.

“Deixamos para trás a derrota para o Verona e estamos focados em tentar explorar algumas das fraquezas deles. Analisei todas as nossas derrotas em casa: merecemos perder alguns desses jogos, enquanto poderíamos ter vencido outros. É apenas um desses momentos e temporadas, mas ainda temos jogos pela frente para mudar o rumo da temporada e vamos tentar fazer isso. Nossos jogadores têm a atitude, o desejo e o foco certos.”

“A Roma está indo bem: defende com solidez, sofre poucos gols e tem um atacante que está jogando muito bem, Malen. É uma equipe agressiva e teremos que estar preparados. Em geral, temo a Roma como um todo.”

“Não considero este jogo decisivo para a temporada, porque se chegarmos às quartas de final, você me fará a mesma pergunta. Merecemos perder contra o Verona. A Série A é um campeonato muito difícil e você tem que ser capaz de aceitar as derrotas. Ainda faltam dez jogos e é muito cedo para uma avaliação final.”