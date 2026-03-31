Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CM Grafica san siro stadio inter milan 2026
Redazione Calciomercato

Traduzido por

Ansa: San Siro vendido; ex-secretários da Prefeitura de Milão e dirigentes do Inter e do Milan são investigados

Milan
Inter de Milão
Campeonato Italiano

A Guarda de Finanças na Prefeitura de Milão e no Estádio M-I.

Novo capítulo na novela da cessão do Estádio Meazza ao Inter e ao Milan.


A Ansa informa que, na manhã de hoje, terça-feira, 31 de março de 2026, ocorreram buscas na Prefeitura de Milão, na M-I Stadio do Milan e do Inter e nas residências de ex-dirigentes e consultores das duas equipes, do diretor-geral do Palazzo Marino, Christiann Malangone, além dos ex-secretários Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris.


Os agentes da Unidade de Polícia Econômico-Financeira da Guarda de Finanças de Milão cumpriram assim um mandado do juiz de instrução Roberto Crepaldi, que deferiu um pedido dos promotores Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, coordenadores da investigação sobre a venda do San Siro.



  • A investigação aponta para a suspeita de manipulação de licitação e violação do sigilo oficial: crimes imputados aos ex-vereadores municipais Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, a Simona Collarini (ex-responsável pelo setor de regeneração urbana da Prefeitura de Milão e, na época, única responsável pelo processo relativo ao estádio), a Fabrizio Grena e Marta Spaini, respectivamente consultores do Inter e do Milan.


    Entre os investigados estão também Alessandro Antonello (ex-CEO corporativo da Inter, agora no Marselha), Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, um ex-gerente da Inter e o outro presidente da Sport Life City, controlada do Milan.


    A hipótese a ser verificada é que a venda do Estádio Meazza pela Prefeitura de Milão à Inter e ao Milan por 197 milhões de euros tenha sido uma operação que possa ter favorecido interesses privados em detrimento do interesse público.

    A suspeita é de que a lei sobre estádios tenha sido utilizada para apoiar o projeto de urbanização da área e, consequentemente, de determinadas construtoras.

    • Publicidade
Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Roma crest
Roma
ROM
Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL