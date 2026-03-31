Ansa: San Siro vendido; ex-secretários da Prefeitura de Milão e dirigentes do Inter e do Milan são investigados

Novo capítulo na novela da cessão do Estádio Meazza ao Inter e ao Milan.





A Ansa informa que, na manhã de hoje, terça-feira, 31 de março de 2026, ocorreram buscas na Prefeitura de Milão, na M-I Stadio do Milan e do Inter e nas residências de ex-dirigentes e consultores das duas equipes, do diretor-geral do Palazzo Marino, Christiann Malangone, além dos ex-secretários Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris.





Os agentes da Unidade de Polícia Econômico-Financeira da Guarda de Finanças de Milão cumpriram assim um mandado do juiz de instrução Roberto Crepaldi, que deferiu um pedido dos promotores Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, coordenadores da investigação sobre a venda do San Siro.







