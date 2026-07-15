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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

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ANSA - Caso dos árbitros: processo arquivado para Rocchi e o Inter; agora, o caso segue para a justiça esportiva

Inter de Milão
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O promotor público de Milão, Maurizio Ascione, assinou o pedido de arquivamento da parte da investigação relativa aos árbitros

A assinatura do promotor público de Milão, Maurizio Ascione, no pedido de arquivamento do capítulo da investigação sobre os árbitros — que tem o designador Gianluca Rocchi como investigado — finalmente chegou. A informação é da ANSA.


Ontem à noite, após uma tarde de reuniões e conversas cara a cara com o promotor adjunto e co-responsável pelo inquérito, Paolo Ielo, e com o promotor Marcello Viola, o promotor, que a partir de amanhã passará a atuar na Procuradoria Europeia, se convenceu (ou foi convencido, segundo a ANSA) de que os elementos reunidos em quase dois anos de investigação por fraude esportiva contra Rocchi — que teria agido nas designações em conluio “com representantes” do Inter — não são suficientes nem sólidos o suficiente para “se sustentar” em um eventual julgamento.


  • A BOLA ESTÁ COM A JUSTIÇA ESPORTIVA

    Até algumas horas atrás, o promotor público se opunha à orientação da alta cúpula do Ministério Público de Milão. Portanto, essa parte da investigação caminha para o arquivamento, enquanto que, no caso dos supostos golpes na sala VAR de Lissone, os autos serão encaminhados para Monza por questão de competência territorial.


    Além disso, os autos do caso também serão encaminhados à justiça esportiva para que esta avalie eventuais infrações.


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  • O INTER ESTAVA SENDO INVESTIGADO

    "Não se constata a existência de um sistema estruturado para interferir nas nomeações" O pedido de arquivamento da linha de investigação relativa à designação dos árbitros, apresentado pelo Ministério Público de Milão, reconstitui a "existência histórica dos episódios isolados de interferência hipotetizados", mas "não constata a existência de um sistema estruturado destinado a interferir nas nomeações". Isso consta da nota do promotor Marcello Viola, na qual se destaca que o pedido de arquivamento do caso “distingue entre a fraude esportiva penalmente relevante, que pressupõe condutas fraudulentas, abstratamente aptas e destinadas a afetar a regularidade de uma partida específica, e as condutas de interferência objetivamente desprovidas dessas características”.


    O Ministério Público de Milão, na investigação sobre o sistema arbitral, também determinou o arquivamento do processo contra o clube Inter, que foi recentemente registrado — o que só se soube hoje — nos termos da Lei 231 de 2001 sobre a responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas por crimes cometidos por administradores, funcionários ou colaboradores no interesse ou em benefício da própria pessoa jurídica. Nas acusações de fraude esportiva, cujo arquivamento agora é solicitado, os promotores imputavam ao então designador Gianluca Rocchi ter “manipulado” as designações de árbitros “em conluio com representantes do clube Inter” não identificados. A hipótese, como se sabe, estava relacionada às designações feitas por Gianluca Rocchi, ex-designador de árbitros.


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