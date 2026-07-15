ANSA - Caso dos árbitros: processo arquivado para Rocchi e o Inter; agora, o caso segue para a justiça esportiva

"Não se constata a existência de um sistema estruturado para interferir nas nomeações" O pedido de arquivamento da linha de investigação relativa à designação dos árbitros, apresentado pelo Ministério Público de Milão, reconstitui a "existência histórica dos episódios isolados de interferência hipotetizados", mas "não constata a existência de um sistema estruturado destinado a interferir nas nomeações". Isso consta da nota do promotor Marcello Viola, na qual se destaca que o pedido de arquivamento do caso “distingue entre a fraude esportiva penalmente relevante, que pressupõe condutas fraudulentas, abstratamente aptas e destinadas a afetar a regularidade de uma partida específica, e as condutas de interferência objetivamente desprovidas dessas características”.





O Ministério Público de Milão, na investigação sobre o sistema arbitral, também determinou o arquivamento do processo contra o clube Inter, que foi recentemente registrado — o que só se soube hoje — nos termos da Lei 231 de 2001 sobre a responsabilidade administrativa das pessoas jurídicas por crimes cometidos por administradores, funcionários ou colaboradores no interesse ou em benefício da própria pessoa jurídica. Nas acusações de fraude esportiva, cujo arquivamento agora é solicitado, os promotores imputavam ao então designador Gianluca Rocchi ter “manipulado” as designações de árbitros “em conluio com representantes do clube Inter” não identificados. A hipótese, como se sabe, estava relacionada às designações feitas por Gianluca Rocchi, ex-designador de árbitros.



