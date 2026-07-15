ANSA - Caso dos árbitros: processo arquivado para Rocchi e o Inter; agora, o caso segue para a justiça esportiva

A assinatura do promotor público de Milão, Maurizio Ascione, no pedido de arquivamento do capítulo da investigação sobre os árbitros — que tem o designador Gianluca Rocchi como investigado — finalmente chegou. A informação é da ANSA.
Ontem à noite, após uma tarde de reuniões e conversas cara a cara com o promotor adjunto e co-responsável pelo inquérito, Paolo Ielo, e com o promotor Marcello Viola, o promotor, que a partir de amanhã passará a atuar na Procuradoria Europeia, se convenceu (ou foi convencido, segundo a ANSA) de que os elementos reunidos em quase dois anos de investigação por fraude esportiva contra Rocchi — que teria agido nas designações em conluio “com representantes” do Inter — não são suficientes nem sólidos o suficiente para “se sustentar” em um eventual julgamento.