Andy Robertson dá notícias sobre o seu futuro no Liverpool e revela quando tomará uma decisão definitiva

Depois que a transferência para o Tottenham não se concretizou em janeiro, espera-se que vários clubes de renome da Europa e da Premier League disputem sua contratação. A clareza é a prioridade para Robertson, que deseja resolver sua próxima transferência antes de liderar a seleção de seu país neste verão.

“Vou tomar uma decisão antes da Copa do Mundo? Sim, isso com certeza vai acontecer”, confirmou Robertson, conforme citado pelo The Daily Mirror. “Para mim, vou me decidir antes do verão e sempre tive em mente que não quero que isso fique pairando sobre mim. Acho que isso é importante, não acho que ninguém queira isso e todos estariam na mesma situação.”

“Se você está sem contrato e assina um novo, ou seja lá o que for que você esteja fazendo — você sempre quer ter isso resolvido antes de entrar em um grande torneio. Sempre trabalhei com esse objetivo e fui consistente nisso. São apenas oito ou nove semanas, então, daqui até o final, vou sentar com minha família e ver o que queremos.”