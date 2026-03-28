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Andy Robertson dá notícias sobre o seu futuro no Liverpool e revela quando tomará uma decisão definitiva
O capitão da Escócia está prestes a tomar uma decisão
Com o contrato prestes a expirar no final da temporada, o lateral-esquerdo de 32 anos busca clareza. Tendo ficado atrás de Milos Kerkez na hierarquia da equipe, dentro da atual configuração tática do Anfield, Robertson está priorizando a regularidade como titular ao entrar na reta final de sua carreira.
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Evitar distrações no cenário internacional
Depois que a transferência para o Tottenham não se concretizou em janeiro, espera-se que vários clubes de renome da Europa e da Premier League disputem sua contratação. A clareza é a prioridade para Robertson, que deseja resolver sua próxima transferência antes de liderar a seleção de seu país neste verão.
“Vou tomar uma decisão antes da Copa do Mundo? Sim, isso com certeza vai acontecer”, confirmou Robertson, conforme citado pelo The Daily Mirror. “Para mim, vou me decidir antes do verão e sempre tive em mente que não quero que isso fique pairando sobre mim. Acho que isso é importante, não acho que ninguém queira isso e todos estariam na mesma situação.”
“Se você está sem contrato e assina um novo, ou seja lá o que for que você esteja fazendo — você sempre quer ter isso resolvido antes de entrar em um grande torneio. Sempre trabalhei com esse objetivo e fui consistente nisso. São apenas oito ou nove semanas, então, daqui até o final, vou sentar com minha família e ver o que queremos.”
Esclarecendo os rumores sobre Parkhead
A opção mais romântica em jogo envolve um retorno a Glasgow. Como torcedor do Celtic desde a infância, Robertson há muito tempo é especulado como possível reforço do time.
“Não é algo sobre o qual eu queira falar (Celtic)”, admitiu Robertson. “Obviamente, eu torcia pelo Celtic quando era criança e tinha um ingresso para a temporada, isso não é segredo. Mas não é algo em que eu realmente queira me aprofundar.
“As opções que estão em jogo para mim no momento permanecerão em sigilo, e é assim que sempre fiz. As pessoas podem comentar, e tem havido muita especulação sobre para onde irei em seguida. Tenho visto isso, mas prefiro manter distância de tudo isso agora.”
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O fim de uma era lendária em Anfield
Se Robertson realmente sair, ele partirá como uma verdadeira lenda do Liverpool. Desde que chegou do Hull City, há nove anos, ele acumulou 372 partidas e ajudou os Reds a conquistarem nove títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e dois títulos da Premier League.