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Ander Herrera, ex-astro do Manchester United, explica decisão de jogar de graça no Real Zaragoza, seu clube de infância
Voltando para casa para ajudar
Herrera está jogando sem receber remuneração após voltar ao Zaragoza, clube de sua infância. O jogador de 37 anos retornou para ajudar a equipe espanhola a enfrentar a vida na terceira divisão. Herrera acumulou ganhos expressivos durante cinco anos em Old Trafford antes de receber outros milhões no Paris Saint-Germain.
De volta ao clube onde começou a carreira, o espanhol doa integralmente seu salário semanal de 5.500 libras à fundação do Zaragoza. Seu retorno acontece em um momento crítico para o clube, seis vezes campeão da Copa do Rei. O Zaragoza deixou o futebol profissional em maio, após uma década de problemas financeiros e controvérsias jurídicas.
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Retribuindo às suas origens
Em entrevista ao canal Rio Ferdinand Presents no YouTube, Herrera explicou por que se ofereceu para jogar de graça. Ele acredita que deve toda a sua carreira ao time que lhe deu a primeira oportunidade.
“Tenho muito a agradecer a este clube, a essas pessoas”, explicou Herrera. “Porque, sem o Real Zaragoza, provavelmente nunca teria sido jogador profissional. E agora, em um momento difícil para o clube, acho que todos nós, os torcedores, temos a responsabilidade de ajudar o time e o clube.”
O meio-campista acrescentou que o sucesso que alcançou tornou a decisão financeira fácil: “Tenho muito orgulho do que conquistei no futebol e também em termos financeiros. Então, não preciso do dinheiro. Queria jogar de graça.”
Movido pela paixão e pelo orgulho
Herrera expressou o forte desejo de retribuir ao futebol e deixar um legado duradouro antes de pendurar as chuteiras. Ele vê o retorno à sua cidade natal como uma missão movida pelo amor, e não como trabalho.
“Acho que também temos que retribuir um pouco ao futebol, sabe? E eu queria fazer isso porque não sou apenas um jogador profissional de futebol, também sou torcedor e amo o que faço”, disse Herrera. “E um dia, provavelmente em breve, quando me aposentar, quero sentir orgulho do que fiz ao longo da minha carreira.”
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Na briga pelo acesso
A aposta parece estar dando certo em campo neste início de temporada. O Real Zaragoza lidera atualmente o Grupo B da Primera Federación, com cinco vitórias nos sete primeiros jogos. Herrera buscará manter a boa fase enquanto o elenco tenta voltar imediatamente às divisões superiores. Cada resultado positivo deixa o clube um passo mais perto de superar os problemas fora de campo.
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