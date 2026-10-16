Em entrevista ao canal Rio Ferdinand Presents no YouTube, Herrera explicou por que se ofereceu para jogar de graça. Ele acredita que deve toda a sua carreira ao time que lhe deu a primeira oportunidade.

“Tenho muito a agradecer a este clube, a essas pessoas”, explicou Herrera. “Porque, sem o Real Zaragoza, provavelmente nunca teria sido jogador profissional. E agora, em um momento difícil para o clube, acho que todos nós, os torcedores, temos a responsabilidade de ajudar o time e o clube.”

O meio-campista acrescentou que o sucesso que alcançou tornou a decisão financeira fácil: “Tenho muito orgulho do que conquistei no futebol e também em termos financeiros. Então, não preciso do dinheiro. Queria jogar de graça.”