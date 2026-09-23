Ancelotti pede minutos para Endrick: "Se não joga, não evolui". Roma e Milan pressionam por empréstimo

O caso Endrick no Brasil reacendeu o debate sobre a escolha de muitos jovens talentos de deixar muito cedo o país para chegar aos principais clubes da Europa, onde, cada vez mais, têm dificuldade para encontrar espaço e sequência para deslanchar.

Quem aumentou ainda mais a discussão foi hoje, em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti, que, justamente ao falar do exemplo do jogador do Real Madrid, destacou como o atacante, mas também outros talentos muito jovens da Seleção Brasileira, precisa de mais espaço para se tornar um jogador importante.

E na Espanha cresce cada vez mais a ideia de que já em janeiro o ex-Palmeiras possa seguir um caminho longe do da casa merengue, com Milan e Roma na linha de frente para tentar levá-lo à Itália.