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cm grafica endrick milan roma
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Ancelotti pede minutos para Endrick: "Se não joga, não evolui". Roma e Milan pressionam por empréstimo

Milan
Roma
Endrick
C. Ancelotti
Real Madrid
Brasil

O técnico italiano do Brasil destacou a necessidade de muitos jovens talentos, entre eles Endrick, encontrarem espaço para "progredir".

O caso Endrick no Brasil reacendeu o debate sobre a escolha de muitos jovens talentos de deixar muito cedo o país para chegar aos principais clubes da Europa, onde, cada vez mais, têm dificuldade para encontrar espaço e sequência para deslanchar.

Quem aumentou ainda mais a discussão foi hoje, em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti, que, justamente ao falar do exemplo do jogador do Real Madrid, destacou como o atacante, mas também outros talentos muito jovens da Seleção Brasileira, precisa de mais espaço para se tornar um jogador importante.

E na Espanha cresce cada vez mais a ideia de que já em janeiro o ex-Palmeiras possa seguir um caminho longe do da casa merengue, com Milan e Roma na linha de frente para tentar levá-lo à Itália.

  • "Se não joga, não evolui"

    Ancelotti, que de qualquer forma convocou Endrick, falando em entrevista coletiva antes da estreia desta nova fase de seu trabalho, que verá a Seleção enfrentar primeiro a Austrália e depois a Índia em amistosos, especificou que Endrick, mas também Estevão, precisam encontrar mais espaço para crescer:

    "O problema dos garotos brasileiros é que eles não melhoram porque não jogam. Isso acontece com Endrick, mas também com outros talentos como Estevão: eles vão para a Europa aos 18 ou 19 anos, chegam a grandes clubes e não encontram espaço. Sem jogar, não podem progredir. Temos jovens muito promissores e precisamos acompanhar seu crescimento. Endrick vai se tornar um jogador importante para a Seleção no futuro".

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  • Promessas não cumpridas

    Endrick tinha no Real Madrid e em José Mourinho a garantia, no verão, de uma perspectiva diferente em relação aos apenas 4 minutos em que foi utilizado até agora na temporada. No meio do caminho houve um pequeno problema muscular, é verdade, mas a expectativa do brasileiro não era tanto de uma titularidade absoluta, e sim ao menos a de ser a primeira opção no banco atrás de Mbappé e Vinicius. Também por isso, todos os rumores de mercado que já circulavam sobre ele foram apagados e rechaçados tanto pelos Merengues quanto pelo próprio jogador.

  • DE SAÍDA EM JANEIRO? MILAN E ROMA TENTAM

    Ao ouvir Ancelotti e perceber o descontentamento do talento nascido em 2006, é inevitável olhar para a próxima janela de transferências como aquela em que será preciso resolver mais uma vez o problema do pouco espaço em campo. Há um ano, foi o empréstimo ao Lyon que o recolocou em evidência (41 jogos e 7 gols), e justamente outro empréstimo, desta vez com opção de compra, pode ser a solução certa para a próxima janela de transferências de inverno.

    O Milan de Gerry Cardinale já havia tentado durante o verão e voltará a procurar os agentes do jogador. O outro clube italiano, que já se movimentou nestes dias com o trabalho do diretor esportivo Tony D'Amico, é a Roma, que ainda tenta dar a Gian Piero Gasperini esse meia criativo que, teoricamente, deveria substituir Matias Soulé.

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