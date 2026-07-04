Ancelotti x Haaland: as estratégias do técnico para conter o artilheiro norueguês

Se parar Erling Haaland já é uma missão para qualquer treinador do mundo, o Brasil tem uma vantagem discreta: Carlo Ancelotti conhece o problema melhor do que quase ninguém.
O técnico italiano enfrentou o centroavante norueguês oito vezes ao longo da carreira, pelo Real Madrid na Champions League e pelo Napoli nas fases iniciais da competição. O retrospecto é de duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Mas o número que mais importa é outro: na maioria desses confrontos, Haaland foi controlado, e o Real avançou em dois dos três mata-matas disputados por Ancelotti contra o norueguês.
Haaland chega ao duelo com o Brasil como um dos artilheiros da Copa, com cinco gols, atrás apenas de Messi e Mbappé. A estratégia de Ancelotti nunca foi simples. E pode aparecer novamente neste domingo.