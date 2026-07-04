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Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti x Haaland: as estratégias do técnico para conter o artilheiro norueguês

C. Ancelotti
E. Haaland
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Gabriel

Com oito confrontos contra o camisa 9, técnico italiano nunca apostou em marcação individual, e o Brasil pode herdar essa receita nas oitavas

Se parar Erling Haaland já é uma missão para qualquer treinador do mundo, o Brasil tem uma vantagem discreta: Carlo Ancelotti conhece o problema melhor do que quase ninguém.

O técnico italiano enfrentou o centroavante norueguês oito vezes ao longo da carreira, pelo Real Madrid na Champions League e pelo Napoli nas fases iniciais da competição. O retrospecto é de duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Mas o número que mais importa é outro: na maioria desses confrontos, Haaland foi controlado, e o Real avançou em dois dos três mata-matas disputados por Ancelotti contra o norueguês.

Haaland chega ao duelo com o Brasil como um dos artilheiros da Copa, com cinco gols, atrás apenas de Messi e Mbappé. A estratégia de Ancelotti nunca foi simples. E pode aparecer novamente neste domingo.

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    Cortar o abastecimento

    Na semifinal da Champions de 2023, Ancelotti deixou claro que seu plano ia além do camisa 9.

    "Nosso plano de jogo não é parar um jogador específico. É parar o time inteiro. O Haaland é muito importante, mas focar só nele significaria esquecer dos outros", disse o treinador às vésperas do jogo.

    A ideia era interceptar as linhas de passe antes que a bola chegasse ao atacante. O The Guardian destacou que Haaland recebeu poucas bolas em condições de finalizar. O Real empatou por 1 a 1, resultado positivo diante da máquina de Guardiola. No jogo de volta, com mudanças defensivas, o City venceu por 4 a 0. Haaland, curiosamente, não foi o protagonista daquela goleada.

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    Arma secreta

    Quando Ancelotti precisava de alguém para travar Haaland nos duelos físicos, a resposta era quase sempre a mesma: Antonio Rüdiger.

    O plano merengue era destacar o zagueiro alemão, conhecido pela marcação dura, para acompanhar o norueguês e impedir sua movimentação livre no campo ofensivo. Na Champions 2022/23, Rüdiger levou a melhor: Haaland não marcou, apesar do City avançar à final com o placar agregado.

    O reencontro nas quartas de 2023/24 repetiu a receita. Rüdiger cercou Haaland nos dois jogos, 3 a 3 no Bernabéu e 1 a 1 no Etihad. O incômodo foi tão grande que Guardiola chegou a substituir o próprio artilheiro, que não estava em campo na prorrogação nem na disputa de pênaltis. O Real avançou.

    "Ele não é fácil de controlar. Depende muito dos passes dos companheiros", admitiu o próprio Rüdiger.

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    Magalhães x Haaland

    A estratégia rachou quando Rüdiger ficou fora. Nos playoffs da Champions 2024/25, sem o zagueiro alemão disponível, Haaland marcou duas vezes na vitória do City por 2 a 3. Foi a prova de que o plano funcionava, mas dependia de um marcador físico específico.

    Para este domingo, Ancelotti tem à disposição alguém que já conhece bem o duelo: Gabriel Magalhães. O zagueiro do Arsenal e da seleção protagonizou confrontos físicos marcantes com Haaland na Premier League — e por já saber como enfrentá-lo, leva vantagem caso a tática se repita.

    A filosofia de Ancelotti, no entanto, seguirá coletiva. Um defensor colado em Haaland, linhas compactas e passes cortados antes de chegarem ao camisa 9.

    "Defendemos muito, muito bem. Era uma questão de sobrevivência", resumiu o técnico após eliminar o City em 2024.


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