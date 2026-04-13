Ancelotti afirma que Neymar está "no caminho certo" para voltar à seleção brasileira

A menos de um mês da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Neymar segue como uma das principais incógnitas da Seleção Brasileira. Fora das últimas listas, o atacante do Santos ainda não está garantido, mas continua no radar da comissão técnica.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o técnico Carlo Ancelotti deixou claro que acompanha de perto a evolução do camisa 10 e vê sinais positivos em sua recuperação. O italiano, no entanto, mantém o critério físico como determinante para a convocação.

“Ele está no caminho certo”, resumiu o treinador, ao comentar o momento do atacante.