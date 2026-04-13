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Ancelotti NeymarGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti afirma que Neymar está "no caminho certo" para voltar à seleção brasileira

Neymar
C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo
Santos

Treinador mantém camisa 10 do Santos no radar da seleção e condiciona convocação à evolução física do atacante

A menos de um mês da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, o nome de Neymar segue como uma das principais incógnitas da Seleção Brasileira. Fora das últimas listas, o atacante do Santos ainda não está garantido, mas continua no radar da comissão técnica.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o técnico Carlo Ancelotti deixou claro que acompanha de perto a evolução do camisa 10 e vê sinais positivos em sua recuperação. O italiano, no entanto, mantém o critério físico como determinante para a convocação.

“Ele está no caminho certo”, resumiu o treinador, ao comentar o momento do atacante.

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  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Condição física é decisiva

    Apesar do talento incontestável, a principal barreira para Neymar é a sequência de jogos. O histórico recente de lesões e a dificuldade em manter ritmo competitivo colocam o atacante em uma corrida contra o tempo.

    Ancelotti reforçou que só levará ao Mundial jogadores em plenas condições físicas, mas não descartou a presença do brasileiro entre os 26 nomes.

    “Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Depois da lesão no joelho, teve uma boa recuperação, está marcando gols. Precisa continuar evoluindo”, afirmou.

    A convocação final está marcada para o dia 18 de maio, o que dá ao camisa 10 algumas semanas para convencer a comissão técnica.

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  • Neymar Brazil 2023Getty Images

    Papel definido

    Mesmo sem presença confirmada, Ancelotti já projeta como utilizaria Neymar em campo. A ideia é posicioná-lo de forma mais centralizada, próximo ao gol — função semelhante à que vem exercendo no Santos.

    Para o treinador, o impacto técnico do jogador segue sendo indiscutível, o que explica a constante presença do seu nome nas discussões sobre a seleção.

    “Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. É normal que as pessoas pensem nele para a Copa”, destacou.

  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Plano do Santos impulsiona retorno

    No Santos, o planejamento físico do jogador tem sido tratado como prioridade. Sob comando de Cuca, o clube adotou uma estratégia específica para recuperar o melhor nível do atleta.

    O treinador revelou que o período recente sem viagens foi essencial para que Neymar “enchesse o tanque”, com foco em força, velocidade e resistência.

    A evolução já começa a aparecer. Na vitória sobre o Atlético-MG, o camisa 10 teve, segundo o próprio Cuca, sua melhor atuação em termos físicos desde o retorno.

    A tendência agora é de aumento gradual de minutagem, com controle de carga para evitar novos problemas.

  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência como teste final

    O calendário do Santos pode ser determinante para o futuro de Neymar na seleção. O atacante terá uma sequência de jogos em curto espaço de tempo, incluindo compromissos pelo Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

    A ideia é observar sua resposta física jogo a jogo, com possibilidade de atuar de forma controlada, sem necessariamente completar os 90 minutos.

    Desde meados de 2025, o jogador não enfrenta uma sequência intensa como a que terá nas próximas semanas, o que transforma esse período em um verdadeiro teste final antes da convocação.

    Ao todo, Neymar ainda pode disputar cerca de 10 partidas antes da lista definitiva de Ancelotti. Tempo suficiente para reforçar sua candidatura, ou ver o sonho da Copa do Mundo ficar pelo caminho.

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