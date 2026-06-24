Ancelotti abre o jogo sobre Neymar e indica quanto tempo camisa 10 pode atuar contra a Escócia

A espera pelo retorno de Neymar à seleção brasileira está perto do fim. Recuperado da lesão que o afastou dos gramados nos últimos meses, o atacante voltou a ficar à disposição da comissão técnica e pode ganhar seus primeiros minutos na Copa do Mundo diante da Escócia, nesta quarta-feira (24).
Na entrevista coletiva antes da partida, Carlo Ancelotti evitou estabelecer uma previsão para o tempo de jogo do camisa 10, mas deixou claro que o jogador reúne condições para ser utilizado. Ao responder sobre a possível minutagem do atacante, o treinador recorreu ao bom humor.