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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ancelotti abre o jogo sobre Neymar e indica quanto tempo camisa 10 pode atuar contra a Escócia

Brasil
Escócia x Brasil
Escócia
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Neymar

Técnico da seleção brasileira elogiou a postura do camisa 10 durante o período de recuperação

A espera pelo retorno de Neymar à seleção brasileira está perto do fim. Recuperado da lesão que o afastou dos gramados nos últimos meses, o atacante voltou a ficar à disposição da comissão técnica e pode ganhar seus primeiros minutos na Copa do Mundo diante da Escócia, nesta quarta-feira (24).

Na entrevista coletiva antes da partida, Carlo Ancelotti evitou estabelecer uma previsão para o tempo de jogo do camisa 10, mas deixou claro que o jogador reúne condições para ser utilizado. Ao responder sobre a possível minutagem do atacante, o treinador recorreu ao bom humor.

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    "Posso jogar 90 minutos caminhando"

    "Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando", brincou o italiano, antes de reforçar sua confiança no estado físico do jogador. "Trabalhou bem, treinou bem. Estou muito feliz com ele".

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    Desde que se apresentou ao grupo, Neymar recebeu acompanhamento especial para acelerar a recuperação e readquirir ritmo de jogo. Segundo Ancelotti, o atacante correspondeu às expectativas durante todo o processo.

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    "Estou muito feliz com ele"

    O treinador destacou o comprometimento demonstrado pelo camisa 10 nos treinamentos e afirmou que sua presença representa um ganho importante para a equipe, dentro e fora de campo.

    "Trabalhou bem durante a semana e se preparou para o jogo bem. Pode jogar, como outros. Estamos contentes que está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time", afirmou.

    Ancelotti também elogiou a liderança exercida por Neymar no ambiente da seleção. "A atitude de Neymar nesses dias tem sido muito boa. Conhece muito bem os companheiros, trabalhou com seriedade, tratou de se recuperar o mais cedo possível. Aporta experiência, conhecimento do jogo, ajuda quando não joga. Estou muito feliz com ele".

    Caso entre em campo diante da Escócia, Neymar fará sua primeira partida pela seleção brasileira desde a grave lesão no joelho esquerdo sofrida contra o Uruguai, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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