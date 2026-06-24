Ancelotti abre o jogo sobre Neymar e indica quanto tempo camisa 10 pode atuar contra a Escócia

O treinador destacou o comprometimento demonstrado pelo camisa 10 nos treinamentos e afirmou que sua presença representa um ganho importante para a equipe, dentro e fora de campo.

"Trabalhou bem durante a semana e se preparou para o jogo bem. Pode jogar, como outros. Estamos contentes que está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time", afirmou.

Ancelotti também elogiou a liderança exercida por Neymar no ambiente da seleção. "A atitude de Neymar nesses dias tem sido muito boa. Conhece muito bem os companheiros, trabalhou com seriedade, tratou de se recuperar o mais cedo possível. Aporta experiência, conhecimento do jogo, ajuda quando não joga. Estou muito feliz com ele".

Caso entre em campo diante da Escócia, Neymar fará sua primeira partida pela seleção brasileira desde a grave lesão no joelho esquerdo sofrida contra o Uruguai, em outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.