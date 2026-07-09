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Análise... Wahbi destrói o sonho do Marrocos e garante a classificação da França!

Especiais e Opinião
França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
K. Mbappe
M. Ouahbi
França
Marrocos
EUA

Análise... Wahbi destrói o sonho do Marrocos e garante a classificação da França!

Não se pode atribuir a eliminação do Marrocos diante da França apenas à diferença de qualidade individual, pois todos sabem que a seleção dos “Galo” possui um arsenal ofensivo temível liderado por Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, além de maior força física e organização tática em muitos detalhes.

No entanto, parecia que Mohamed Wahbi entrou em campo com a mentalidade de, antes de tudo, não perder, e não de tentar vencer, o que deu à França o controle total da partida desde os primeiros minutos.

O Marrocos fez um torneio excelente e merece elogios pelo que fez ao longo da Copa do Mundo, mas o confronto contra a França foi completamente diferente, pois a seleção marroquina abriu mão prematuramente de sua arma mais importante: a ousadia no ataque.

  • Defesa baixa, sem nenhuma abertura

    É verdade que enfrentar uma seleção que conta com a velocidade de Mbappé, Dembélé e Oulissi nos espaços exige cautela, mas essa cautela se transformou em um exagero evidente.

    Desde o início, Mohamed Wahbi, técnico do Marrocos, exagerou bastante ao adotar uma defesa recuada e deixar a posse de bola inteiramente nas mãos da seleção francesa.

    A seleção marroquina não tentou pressionar no meio-campo, nem forçou a França a cometer erros na construção das jogadas; limitou-se a recuar e aguardar os contra-ataques, e foi aí que o problema começou: quando se dá tempo e espaço à França, ela acaba encontrando soluções, mais cedo ou mais tarde.

    O resultado foi um domínio francês quase total, tanto na posse de bola quanto nas transições e até mesmo no ritmo da partida.

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    Decisão sobre a paralisação do sistema

    A decisão que mais causou espanto foi a escolha de Ezzedine Ounahi como atacante falso, embora Wahbi pudesse ter optado por várias alternativas melhores.

    Ounahi é um meio-campista que se destaca ao receber a bola sob pressão e fazer a ligação entre as linhas, mas não é um jogador capaz de ameaçar a defesa francesa em profundidade ou forçar os zagueiros a recuar.

    Com a ausência de Sabiri, seria lógico escalar Sofiane Rahimi desde o início para dar velocidade à equipe e movimentação por trás da defesa.

    A ausência de Rahimi desde o início fez com que a França tivesse superioridade numérica no meio-campo, enquanto Onahi parecia completamente isolado entre os zagueiros franceses, o que facilitou a saída de bola dos “Galo” sem qualquer pressão real.

  • A pressão francesa sufocou o Marrocos

    Com o passar do tempo, a defesa francesa começou a avançar mais, e a linha de pressão subiu para zonas mais avançadas; foi aí que ficou evidente a dificuldade marroquina em sair com a bola.

    Não havia construção de jogadas pela retaguarda, nem soluções no meio-campo, nem mesmo passes longos eficazes, pois a linha de frente não apresentava os movimentos adequados para explorar os espaços atrás da defesa francesa.

    A seleção marroquina acabou ficando cercada dentro de suas próprias áreas, algo raro de acontecer em comparação com o que apresentou em partidas anteriores contra seleções fortes.

    Devido à ausência de um jogador capaz de pressionar a defesa francesa, a bola saía com muita facilidade e, mesmo quando era recuperada, a seleção europeia aparecia com grande densidade no meio-campo.

    Assim, recuperava a bola da maneira mais rápida possível, além de levar clara vantagem nos duelos individuais.

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    A reação veio tarde demais

    A verdadeira mudança de Mohamed Wahbi ocorreu após o primeiro gol, quando ele colocou Sofiane Rahimi em campo e o Marrocos começou a avançar ofensivamente.

    De fato, o desempenho ofensivo melhorou relativamente, mas o problema é que a investida foi descoordenada: as linhas se distanciaram e surgiram espaços atrás do meio-campo e da defesa, o que Ousmane Dembélé aproveitou para marcar o segundo gol e praticamente encerrar a partida.

    E, curiosamente, os melhores momentos do Marrocos no ataque ocorreram depois de estar perdendo, como se a equipe precisasse levar um gol para começar a jogar com sua verdadeira identidade.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sozinho, Bono salvou o Marrocos de uma derrota pesada

    Em meio a tudo isso, Yassine Bounou foi o grande destaque do Marrocos; o goleiro marroquino defendeu mais de uma chance clara de gol, bloqueou um pênalti no primeiro tempo e manteve sua equipe na disputa por um longo período, apesar da pressão contínua da França.

    Os números revelam o tamanho do sofrimento pela qual passou a seleção marroquina; a França chutou 22 vezes ao gol, contra apenas 5 chutes do Marrocos, uma diferença enorme que reflete o domínio absoluto da França sobre o andamento da partida.

    Essa diferença não significa apenas superioridade ofensiva, mas confirma que o Marrocos não conseguiu criar oportunidades suficientes para empatar o jogo, enquanto Bono enfrentava ondas de ataque sucessivas; se não fosse por ele, o placar teria sido maior do que dois gols.

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