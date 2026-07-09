Análise... Wahbi destrói o sonho do Marrocos e garante a classificação da França!

Não se pode atribuir a eliminação do Marrocos diante da França apenas à diferença de qualidade individual, pois todos sabem que a seleção dos “Galo” possui um arsenal ofensivo temível liderado por Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, além de maior força física e organização tática em muitos detalhes.

No entanto, parecia que Mohamed Wahbi entrou em campo com a mentalidade de, antes de tudo, não perder, e não de tentar vencer, o que deu à França o controle total da partida desde os primeiros minutos.

O Marrocos fez um torneio excelente e merece elogios pelo que fez ao longo da Copa do Mundo, mas o confronto contra a França foi completamente diferente, pois a seleção marroquina abriu mão prematuramente de sua arma mais importante: a ousadia no ataque.