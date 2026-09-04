Análise: os mísseis do Al-Nassr podem fulminar o Al-Ittihad em seu ponto forte!

O Al-Ittihad, sob o comando de Laurent Blanc, depende do avanço constante dos laterais ao terço ofensivo, seja Fares Abedi ou Al-Julaidan, a fim de criar superioridade numérica pelas pontas e lançar cruzamentos para dentro da área.

Esse estilo confere ao "Decano" uma força ofensiva evidente, pois adiciona novos elementos ao ataque e coloca a defesa do adversário sob pressão contínua.

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Por outro lado, porém, o avanço dos laterais dessa maneira deixa grandes espaços atrás deles, especialmente na perda da bola, e esses espaços podem se transformar em um ponto fraco perigoso caso o Al-Ittihad demore na transição defensiva ou os meio-campistas não consigam cobri-los rapidamente.

E é exatamente aí que reside a chance do Al-Nassr; uma equipe que possui a velocidade suficiente para transformar esses espaços em ataques fulminantes, o que pode fazer da arma mais forte do Al-Ittihad no ataque uma porta perigosa para sofrer gols.