Análise: os mísseis do Al-Nassr podem fulminar o Al-Ittihad em seu ponto forte!

Todas as atenções se voltam para o clássico entre Al Ittihad e Al Nassr, na noite deste sábado, pela quinta rodada da Liga Roshn, em um dos jogos mais fortes desta fase inicial da temporada, cujo resultado pode ter grande impacto no formato da disputa pela liderança nas próximas rodadas.
O Al Nassr entra em campo para manter a liderança e seguir na perseguição ao Al Hilal, enquanto o Al Ittihad busca uma vitória que lhe devolva o equilíbrio após dois empates nas primeiras quatro rodadas.
O confronto traz uma nítida disputa tática entre dois estilos: o Al Ittihad depende em grande medida da criação de superioridade ofensiva pelos lados do campo, enquanto o Al Nassr conta com velocistas ofensivos capazes de transformar qualquer avanço do adversário em uma oportunidade perigosa, e é justamente aqui que pode surgir um ponto capaz de representar uma verdadeira fonte de preocupação para o "Decano".