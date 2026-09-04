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Análise: os mísseis do Al-Nassr podem fulminar o Al-Ittihad em seu ponto forte!

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Al-Ittihad x Al-Nassr
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Duelo tático aguardado dentro de campo

Todas as atenções se voltam para o clássico entre Al Ittihad e Al Nassr, na noite deste sábado, pela quinta rodada da Liga Roshn, em um dos jogos mais fortes desta fase inicial da temporada, cujo resultado pode ter grande impacto no formato da disputa pela liderança nas próximas rodadas. 

O Al Nassr entra em campo para manter a liderança e seguir na perseguição ao Al Hilal, enquanto o Al Ittihad busca uma vitória que lhe devolva o equilíbrio após dois empates nas primeiras quatro rodadas.

O confronto traz uma nítida disputa tática entre dois estilos: o Al Ittihad depende em grande medida da criação de superioridade ofensiva pelos lados do campo, enquanto o Al Nassr conta com velocistas ofensivos capazes de transformar qualquer avanço do adversário em uma oportunidade perigosa, e é justamente aqui que pode surgir um ponto capaz de representar uma verdadeira fonte de preocupação para o "Decano".

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    O Al-Ittihad demonstrou uma força ofensiva que pode se transformar em perigo

    O Al-Ittihad, sob o comando de Laurent Blanc, depende do avanço constante dos laterais ao terço ofensivo, seja Fares Abedi ou Al-Julaidan, a fim de criar superioridade numérica pelas pontas e lançar cruzamentos para dentro da área. 

    Esse estilo confere ao "Decano" uma força ofensiva evidente, pois adiciona novos elementos ao ataque e coloca a defesa do adversário sob pressão contínua.

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    Por outro lado, porém, o avanço dos laterais dessa maneira deixa grandes espaços atrás deles, especialmente na perda da bola, e esses espaços podem se transformar em um ponto fraco perigoso caso o Al-Ittihad demore na transição defensiva ou os meio-campistas não consigam cobri-los rapidamente.

    E é exatamente aí que reside a chance do Al-Nassr; uma equipe que possui a velocidade suficiente para transformar esses espaços em ataques fulminantes, o que pode fazer da arma mais forte do Al-Ittihad no ataque uma porta perigosa para sofrer gols.

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    Mané e Koeman: mísseis prontos para decolar

    O Al-Nassr possui justamente os jogadores capazes de explorar esse tipo de espaço da melhor maneira. Sadio Mané e Kingsley Coman têm a velocidade e a arrancada direta por trás da linha defensiva, e com o avanço dos laterais do Al-Ittihad, a dupla pode encontrar amplos espaços para atacar.

    A questão não se limita apenas a Mané e Coman, pois Angelo pode, em alguns momentos da partida, se juntar à ponta e criar superioridade ofensiva, o que significa que o Al-Nassr pode tentar explorar o flanco pelo qual avança o lateral do Al-Ittihad e, em seguida, lançar a bola rapidamente para o espaço que ele deixou às suas costas.

    Se o Al-Nassr conseguir recuperar a bola no meio-campo e transferi-la rapidamente para as pontas, o ataque pode se transformar de uma situação defensiva em um cara a cara ou confronto direto em poucos segundos.

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    João Félix: mais uma arma no coração dos espaços

    Há outro problema que o Al-Ittihad pode enfrentar caso não mantenha a compactação entre seus setores: os espaços que às vezes surgem entre o meio-campo e a defesa. E é justamente esse ponto que pode dar a João Félix uma grande oportunidade de intervir na partida.

    O português não precisa de um espaço enorme; basta que encontre um corredor entre as linhas para conseguir receber a bola e, em seguida, enviar um passe que rompe o sistema defensivo, especialmente se Mané ou Coman se movimentarem no mesmo instante nas costas da defesa.

    Dessa forma, o Al-Ittihad não enfrenta apenas o perigo da velocidade pelos lados, mas também o perigo do passe que vem da profundidade e explora o vazio entre as linhas.

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  • Como o Al-Ittihad pode virar o jogo?

    A chave para o Al-Ittihad pode estar em usar o ímpeto ofensivo do Al-Nassr contra ele mesmo. Se o "Decano" mantiver a posse de bola e os jogadores do Al-Nassr avançarem em grande número, surgirão espaços no lado oposto, e aqui o Decano poderá apostar em contra-ataques rápidos e organizados em vez de entrar em um jogo aberto o tempo todo.

    As transições precisam ser calculadas, porque perder a bola diante de uma equipe que tem Mané e Koman pode sair muito caro, mas, ao mesmo tempo, é possível aproveitar o avanço do Al-Nassr para chegar rapidamente ao seu gol, especialmente se o Al-Ittihad conseguir passar a bola diretamente por trás do meio-campo.

    Leia também: Ataque devastador, mas Salem Al-Dawsari vai continuar no Al-Hilal?

    Por isso, a verdadeira batalha no clássico talvez não seja em torno de quem terá mais posse de bola, e sim de quem conseguirá administrar os espaços. O Al-Ittihad tem em seu avanço ofensivo um de seus pontos fortes mais importantes, mas ele pode se transformar em seu maior ponto fraco se não proteger os espaços atrás dos laterais.

    Por outro lado, o Al-Nassr possui as armas ideais para atacar esses espaços, e por isso Mané, Koman e Angelo terão diante de si uma oportunidade de ouro para transformar o ímpeto do Al-Ittihad em uma arma contra ele.

    O Al-Ittihad precisa atacar, mas precisa mais ainda saber quando atacar e quando fechar os espaços, porque os mísseis do Al-Nassr só precisam de um único momento para disparar.

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