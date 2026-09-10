A primeira coisa que chama a atenção no Ittihad de Vissing é que a equipe não parece depender de um único jogador para fazer a diferença, mas se movimenta como um só grupo: a bola circula com rapidez, os jogadores se deslocam uns pelos outros e cada movimentação de um jogador abre espaço para outro companheiro.

E quando o Ittihad tem a posse de bola, o objetivo não é apenas mantê-la, mas buscar rapidamente o espaço nas costas dos defensores, seja por meio de passes diretos que rompem a linha defensiva ou de bolas longas aproveitadas nas transições ofensivas.

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Essa rapidez na transição do estado defensivo para o ofensivo confere ao Ittihad uma grande capacidade de atingir o adversário antes que ele recupere sua organização, sobretudo porque a equipe conta com jogadores capazes de aproveitar os espaços e correr por trás da linha defensiva.

E o mais importante é que esse método não depende apenas da qualidade do último passe, mas do movimento de todo o grupo, pois o atacante se desloca, o ponta entra pelo meio, o lateral avança e o meio-campista se movimenta para assegurar o espaço, fazendo com que o ataque se torne uma sequência de movimentações harmoniosas em vez de esperar pela solução individual.