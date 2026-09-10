Apenas 60 dias foram suficientes para que os traços de um Al-Ittihad completamente diferente aparecessem, uma equipe que não depende dos nomes de suas estrelas tanto quanto depende de um sistema integrado, no qual todos se movem em busca de um único objetivo, e cada jogador sabe o que o companheiro e o treinador querem dele dentro de campo.
Desde que o jovem alemão Jens Weisheig assumiu a missão de comandar o Al-Ittihad no último dia 10 de julho, o diretor técnico começou a reorganizar as cartas do "Decano" de forma gradual, até que, após um curto período, a equipe passou a ter uma identidade clara, perceptível na maneira de construir os ataques, na pressão após a perda da bola, nas transições e até nas funções defensivas dos atacantes.
O que chama a atenção é que Weisheig não precisou de anos para impor suas ideias; pelo contrário, conseguiu em cerca de dois meses criar uma equipe que parece trabalhar junta há muito tempo, o que ficou claramente evidente no espírito coletivo que o Al-Ittihad passou a ter e na capacidade dos jogadores de executar suas funções mesmo quando a bola está longe das zonas de perigo.