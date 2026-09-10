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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Análise: como Fesing reorganizou as peças do Al-Ittihad em 60 dias?

Especiais e Opinião
J. Wissing
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Alemanha
Arábia Saudita

O Al-Ameed passa por uma transformação tática sob o comando do jovem treinador alemão

Apenas 60 dias foram suficientes para que os traços de um Al-Ittihad completamente diferente aparecessem, uma equipe que não depende dos nomes de suas estrelas tanto quanto depende de um sistema integrado, no qual todos se movem em busca de um único objetivo, e cada jogador sabe o que o companheiro e o treinador querem dele dentro de campo.

Desde que o jovem alemão Jens Weisheig assumiu a missão de comandar o Al-Ittihad no último dia 10 de julho, o diretor técnico começou a reorganizar as cartas do "Decano" de forma gradual, até que, após um curto período, a equipe passou a ter uma identidade clara, perceptível na maneira de construir os ataques, na pressão após a perda da bola, nas transições e até nas funções defensivas dos atacantes.

O que chama a atenção é que Weisheig não precisou de anos para impor suas ideias; pelo contrário, conseguiu em cerca de dois meses criar uma equipe que parece trabalhar junta há muito tempo, o que ficou claramente evidente no espírito coletivo que o Al-Ittihad passou a ter e na capacidade dos jogadores de executar suas funções mesmo quando a bola está longe das zonas de perigo.

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  • imago-sport-1080559235.jpgZUMA Press Wire

    Um sistema que não depende do indivíduo

    A primeira coisa que chama a atenção no Ittihad de Vissing é que a equipe não parece depender de um único jogador para fazer a diferença, mas se movimenta como um só grupo: a bola circula com rapidez, os jogadores se deslocam uns pelos outros e cada movimentação de um jogador abre espaço para outro companheiro.

    E quando o Ittihad tem a posse de bola, o objetivo não é apenas mantê-la, mas buscar rapidamente o espaço nas costas dos defensores, seja por meio de passes diretos que rompem a linha defensiva ou de bolas longas aproveitadas nas transições ofensivas.

    Leia também: De artilheiro a defensor: como mudou o estilo de Youssef En-Nesyri no Ittihad?

    Essa rapidez na transição do estado defensivo para o ofensivo confere ao Ittihad uma grande capacidade de atingir o adversário antes que ele recupere sua organização, sobretudo porque a equipe conta com jogadores capazes de aproveitar os espaços e correr por trás da linha defensiva.

    E o mais importante é que esse método não depende apenas da qualidade do último passe, mas do movimento de todo o grupo, pois o atacante se desloca, o ponta entra pelo meio, o lateral avança e o meio-campista se movimenta para assegurar o espaço, fazendo com que o ataque se torne uma sequência de movimentações harmoniosas em vez de esperar pela solução individual.

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  • Pressão: a principal arma do Al-Ittihad

    Quando o Al-Ittihad perde a bola, começa outra fase do sistema de Facchetti, que é a tentativa de recuperá-la o mais rápido possível, em vez de recuar e esperar o adversário perto da área.

    A equipe se movimenta de forma coletiva para pressionar quem está com a bola, e os espaços próximos a ele tornam-se alvo dos jogadores, de modo que o Al-Ittihad tenta forçar o adversário a tomar uma decisão rápida que possa levar à perda da bola novamente.

    E aqui aparece a importância do entrosamento entre as linhas, porque a pressão não pode dar certo se um jogador se movimenta sozinho, e por isso passamos a ver os jogadores do Al-Ittihad se movimentando como um bloco único: o meio-campista avança ao mesmo tempo que o ponta, o lateral se movimenta para reduzir o espaço, enquanto o atacante pressiona os zagueiros.

    Essa forma dá ao Al-Ittihad uma vantagem adicional, porque recuperar a bola em zonas avançadas significa que a equipe não precisa construir o ataque desde trás, e sim pode partir diretamente para o gol do adversário, o que combina com o desejo de Facchetti por um jogo rápido e direto.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    As laterais e as pontas: uma equação ofensiva diferente

    Entre os detalhes táticos mais marcantes no sistema de Fesing está a grande dependência dos laterais para dar amplitude à equipe, com a entrada dos pontas na profundidade, o que cria uma densidade numérica maior nas proximidades da área adversária.

    Quando o lateral avança, o ponta ganha liberdade para se movimentar pelos espaços internos, em vez de permanecer colado à linha lateral, e aqui a defesa adversária passa a enfrentar mais de uma ameaça ao mesmo tempo, seja pela profundidade ou pelos lados.

    Fesing também faz questão de colocar seus pontas em situações de um contra um, pois entende que ter um jogador capaz de superar o adversário direto pode abrir todo o sistema defensivo, e por isso as movimentações coletivas surgem para propiciar as condições ideais para esses duelos individuais.

    Dessa forma, o ataque do Ittihad deixa de ser apenas uma tentativa de chegar à grande área e passa a ser um processo organizado, cujo objetivo é criar mais de uma opção diante do portador da bola, a ponto de a defesa adversária ser obrigada a tomar decisões difíceis entre fechar a profundidade, marcar o ponta ou lidar com o avanço do lateral.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Nasyri: a prova mais clara da transformação

    Talvez Youssef En-Nesyri seja o melhor exemplo da dimensão da mudança que Fese provocou no Al-Ittihad, pois o atacante marroquino deixou de ser apenas um centroavante que espera a bola dentro da área e passou a desempenhar funções que vão além de sua tarefa ofensiva tradicional.

    Em alguns momentos das partidas, é possível ver En-Nesyri recuando para zonas defensivas avançadas a fim de contribuir para o fechamento dos espaços e para a marcação de algumas fontes de perigo do adversário, para logo se transformar, ao recuperar a bola, em um atacante que busca o espaço nas costas dos defensores.

    Esse tipo de função reflete a ideia fundamental de Fese: o jogador não é cobrado apenas por cumprir sua função original, mas deve servir ao sistema em cada momento da partida, esteja a bola com o Al-Ittihad ou com o adversário.

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    É aqui que se pode compreender por que o Al-Ittihad passou a parecer mais coeso e com mais espírito coletivo no período recente; porque o time não joga com um conjunto de indivíduos, mas com um grupo de jogadores que se movimentam segundo uma única ideia, transformação que Fese conseguiu consolidar em apenas 60 dias.

    No fim, o tempo que Fese passou no Al-Ittihad pode ter sido curto, mas sua marca já ficou evidente, pois o time agora possui uma identidade baseada nas transições rápidas, na pressão direta, no avanço dos laterais, na entrada dos pontas para o meio, no aproveitamento dos confrontos individuais, além da disposição dos atacantes para desempenhar funções defensivas.

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