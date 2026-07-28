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Amorim admite seus erros no Manchester United e revela o segredo da aposta em Modric

Milan
Campeonato Italiano
Rúben Amorim
R. Leao
L. Modric
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England

O técnico português comenta a polêmica sobre a saída de Leão

A equipe do Milan chegou na segunda-feira à cidade australiana de Perth, para dar início aos preparativos do aguardado torneio amistoso que conta com a participação do Milan, da Inter e do Palermo, adversário da Série B do futebol italiano.

O técnico Rúben Amorim deu declarações sobre diversos temas em sua segunda aparição diante da imprensa desde que foi contratado.

O Milan anunciou oficialmente a contratação de Amorim como novo técnico em meados de junho passado, como substituto de Massimiliano Allegri, que foi demitido após o fracasso dos rossoneri em se classificar para a Liga dos Campeões da Europa ao fim da temporada passada.

  • Por que o Milan contratou Amorim?

    Sobre os motivos que levaram a diretoria do Milan a contratá-lo, Amorim explicou: "Eles assinaram comigo porque sentiram que eu era o homem certo para o estilo com o qual quero que joguemos. Eles desejam jogar da mesma maneira, mas acredito que não assinaram comigo apenas por causa dos meus sucessos, e sim também pela minha experiência com um grande clube como o Manchester United e pelas ideias que compartilhei durante nossas reuniões com o senhor Cardinale".

    E acrescentou: "Eles entenderam que estou preparado para essa missão, não só graças aos meus sucessos anteriores, mas também por causa dos meus fracassos. Acredito que isso ajudou muito naquelas reuniões".

    Amorim abordou a natureza do trabalho no clube italiano ao dizer: "Quando você é treinador do Milan, há coisas que precisa fazer. Acredito que senti certa pressão da minha comissão técnica; eles me disseram que a situação aqui é diferente e que você precisa se apresentar de uma forma diferente". E completou: "Milão é a cidade da moda, então você precisa representar sua cidade da melhor maneira. Devemos respeitar a história do nosso clube, e parte dessa história não diz respeito apenas à maneira de jogar, mas também a como você se apresenta e representa a cidade, e é isso que vou fazer".

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    • Publicidade

  • Experiência no United: cometi muitos erros

    Sobre sua passagem pelo Manchester United, Amorim disse: "Isso já não importa agora. Existe uma história, então algo acontece, as circunstâncias mudam, e você tem que se concentrar no próximo desafio. Aprendi muito."

    E prosseguiu: "É difícil apontar uma única coisa específica, mas o importante que sei com clareza é que cometi muitos erros. Quando você faz esse tipo de autoavaliação e percebe que a culpa não foi só deles, mas minha também."

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  • Símbolos do Milan: mensagens trocadas

    Amorim também revelou seu contato com ídolos do Milan: "Foi realmente uma honra ser treinador do Manchester United naquele momento, mas agora estou no Milan. Conversei com algumas personalidades do clube, como Massaro e Baresi, com quem troquei mensagens, e essa é a coisa mais importante para entender a natureza do clube e sua história".

    E continuou: "Para mim, foi mais fácil desta vez porque sou torcedor do Milan desde criança, e entendo a cultura do clube e sua história. Mas isso ficou no passado, e nosso objetivo é construir o novo futuro. Eles me escolheram por um motivo, e um dos motivos é que gosto de olhar para as equipes que estão sofrendo; sei que é difícil, mas queremos reconstruir algo. Temos muitas coisas no lugar certo, pois o elenco e a instituição estão em uma situação excelente. E se esta for minha última parada, ficarei muito feliz, porque treinar este clube era meu sonho".

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  • "Precisamos da experiência de Modric"

    Sobre a recente renovação de contrato de Luka Modric até 2027, depois de ter passado uma temporada em San Siro, Amorim comentou: "O que vi no ano passado foi um jogador que ainda pode atuar no mais alto nível. Ele fez uma boa temporada e também na Copa do Mundo".

    E acrescentou: "Acho que precisamos de experiência. Como vocês podem ver, estamos trazendo muitos jogadores jovens, e para que tenham sucesso precisamos oferecer experiência ao redor deles. Isso é extremamente importante, e nos esforçamos muito para continuar mantendo o Luka em nosso time. Acho que ele está muito feliz. Estamos falando do Milan, e acredito que todo mundo quer jogar em um clube como o nosso, então precisamos evoluir e jogar melhor para chegar a um outro patamar".

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  • A polêmica em torno de Leão

    Ao encerrar sua fala, Amorim respondeu a uma pergunta sobre o futuro de Rafael Leão, que recebeu propostas e o interesse de clubes turcos, em especial o Fenerbahçe, afirmando: "Não é algo tão complicado. Para mim, a equipe é a coisa mais importante. Vou conversar com o Rafa, o Ramos, o Saelemaekers e todos os jogadores que voltam da Copa do Mundo".

    E prosseguiu: "Todos eles sabem o que significa jogar por um clube como o Milan. Sei que há muita especulação em torno dos nossos jogadores, mas eles são nossos jogadores até que aconteça alguma coisa. Mais uma vez, o objetivo é preparar a equipe para a primeira partida. Todos os jogadores vão treinar e lutar para garantir seu lugar nessa partida, e isso é certo, não é nada novo ou diferente".

    E concluiu: "Trato os jogadores de forma diferente porque são pessoas diferentes, mas, no fim, as regras se aplicam a todos, é muito simples. Não vamos complicar as coisas; precisamos treinar, nos divertir, ajudar a comunidade, compartilhar muitas coisas com a nossa torcida e nos preparar para a temporada".

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