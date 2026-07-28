Amorim admite seus erros no Manchester United e revela o segredo da aposta em Modric

A equipe do Milan chegou na segunda-feira à cidade australiana de Perth, para dar início aos preparativos do aguardado torneio amistoso que conta com a participação do Milan, da Inter e do Palermo, adversário da Série B do futebol italiano.
O técnico Rúben Amorim deu declarações sobre diversos temas em sua segunda aparição diante da imprensa desde que foi contratado.
O Milan anunciou oficialmente a contratação de Amorim como novo técnico em meados de junho passado, como substituto de Massimiliano Allegri, que foi demitido após o fracasso dos rossoneri em se classificar para a Liga dos Campeões da Europa ao fim da temporada passada.