Amorim admite seus erros no Manchester United e revela o segredo da aposta em Modric

Sobre os motivos que levaram a diretoria do Milan a contratá-lo, Amorim explicou: "Eles assinaram comigo porque sentiram que eu era o homem certo para o estilo com o qual quero que joguemos. Eles desejam jogar da mesma maneira, mas acredito que não assinaram comigo apenas por causa dos meus sucessos, e sim também pela minha experiência com um grande clube como o Manchester United e pelas ideias que compartilhei durante nossas reuniões com o senhor Cardinale".

E acrescentou: "Eles entenderam que estou preparado para essa missão, não só graças aos meus sucessos anteriores, mas também por causa dos meus fracassos. Acredito que isso ajudou muito naquelas reuniões".

Amorim abordou a natureza do trabalho no clube italiano ao dizer: "Quando você é treinador do Milan, há coisas que precisa fazer. Acredito que senti certa pressão da minha comissão técnica; eles me disseram que a situação aqui é diferente e que você precisa se apresentar de uma forma diferente". E completou: "Milão é a cidade da moda, então você precisa representar sua cidade da melhor maneira. Devemos respeitar a história do nosso clube, e parte dessa história não diz respeito apenas à maneira de jogar, mas também a como você se apresenta e representa a cidade, e é isso que vou fazer".

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