Ambiente tóxico: Spalletti alerta a torcida da Juventus

O site Goal transmitiu as declarações de Spalletti à rede DAZN Italia após a partida, nas quais ele elogiou seus jogadores e sua comissão técnica, dizendo: "Eles sofrem como eu, trabalham de manhã até a noite. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, mas eles geralmente estão comigo na maior parte do tempo. Ainda assim, o mérito diante do Napoli é da equipe".

E continuou: "Eles conseguiram reunir suas forças e encontrar aquela vontade de dar o primeiro passo, seguir em frente e pensar de forma positiva, e então conseguiram isso no segundo tempo com alguns ajustes. Acredito que mereceram a vitória com justiça, o que lhes devolveu um pouco da confiança em si mesmos no futebol que apresentam".

Mas é evidente que a queda de rendimento da equipe recentemente afetou negativamente o estado psicológico dos jogadores da Juventus, algo que Spalletti reconheceu, apontando que a perda de confiança frequentemente se espalha entre os membros de uma equipe em dificuldades.

Spalletti admitiu: "Tudo o que podemos fazer é ficar ao lado deles, mas há jogadores que realmente escorregam nesse redemoinho e perdem a confiança em si mesmos em tudo o que fazem, até nas coisas mais simples".

E acrescentou: "Quando acontece um passe errado simples ou uma hesitação na tomada de uma decisão, o que é pior do que tomar a decisão errada, essa falta de confiança se transmite para o resto da equipe".

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