Ambiente tóxico: Spalletti alerta a torcida da Juventus

Luciano Spalletti fez um apelo entusiasmado à torcida da Juventus, incentivando-a a apoiar o time em vez de transformar o Allianz Stadium em um ambiente tóxico.
Apesar de conquistar uma vitória decisiva por 2 a 0 sobre o Napoli, o treinador da Velha Senhora tratou de abordar a tensão crescente nas arquibancadas e no gramado após os maus resultados recentes.
A Juventus entrou na partida realizada no último domingo em seu estádio sob enorme pressão, após uma derrota humilhante por 2 a 0 diante do Genoa, ameaçado pelo rebaixamento. A frustração aumentou antes do início da partida, quando os torcedores protestaram do lado de fora do Allianz Stadium e dirigiram xingamentos aos jogadores desde o apito inicial.
Apesar do clima tenso, os donos da casa conseguiram finalmente alcançar a vitória, e o início da partida teve um chute de Juan Cabal que bateu na trave, enquanto Guglielmo Vicario brilhou com uma defesa espetacular em uma finalização de Lorenzo Lucca.
O ponto de virada veio quando Luca Marianucci, jogador do Napoli, recebeu seu segundo cartão amarelo, deixando os visitantes com dez jogadores em campo.
A Juventus aproveitou sua superioridade numérica de forma impressionante, e chutes de longa distância de Kenan Yildiz — Karim Alajbegović — e Jérémy Boga asseguraram a preciosa vitória (2 a 0), o que resultou em comemorações emocionadas na linha lateral, onde Spalletti abraçou calorosamente sua comissão técnica com o apito final.