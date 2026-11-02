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US Lecce v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
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Ambiente tóxico: Spalletti alerta a torcida da Juventus

Juventus x Napoli
Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
L. Spalletti
Itália

"O Allianz não é mais uma fortaleza"!

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Luciano Spalletti fez um apelo entusiasmado à torcida da Juventus, incentivando-a a apoiar o time em vez de transformar o Allianz Stadium em um ambiente tóxico.

Apesar de conquistar uma vitória decisiva por 2 a 0 sobre o Napoli, o treinador da Velha Senhora tratou de abordar a tensão crescente nas arquibancadas e no gramado após os maus resultados recentes.

A Juventus entrou na partida realizada no último domingo em seu estádio sob enorme pressão, após uma derrota humilhante por 2 a 0 diante do Genoa, ameaçado pelo rebaixamento. A frustração aumentou antes do início da partida, quando os torcedores protestaram do lado de fora do Allianz Stadium e dirigiram xingamentos aos jogadores desde o apito inicial.

Apesar do clima tenso, os donos da casa conseguiram finalmente alcançar a vitória, e o início da partida teve um chute de Juan Cabal que bateu na trave, enquanto Guglielmo Vicario brilhou com uma defesa espetacular em uma finalização de Lorenzo Lucca.

O ponto de virada veio quando Luca Marianucci, jogador do Napoli, recebeu seu segundo cartão amarelo, deixando os visitantes com dez jogadores em campo.

A Juventus aproveitou sua superioridade numérica de forma impressionante, e chutes de longa distância de Kenan Yildiz — Karim Alajbegović — e Jérémy Boga asseguraram a preciosa vitória (2 a 0), o que resultou em comemorações emocionadas na linha lateral, onde Spalletti abraçou calorosamente sua comissão técnica com o apito final.

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  • Confiança perdida: um apelo à união

    O site Goal transmitiu as declarações de Spalletti à rede DAZN Italia após a partida, nas quais ele elogiou seus jogadores e sua comissão técnica, dizendo: "Eles sofrem como eu, trabalham de manhã até a noite. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, mas eles geralmente estão comigo na maior parte do tempo. Ainda assim, o mérito diante do Napoli é da equipe".

    E continuou: "Eles conseguiram reunir suas forças e encontrar aquela vontade de dar o primeiro passo, seguir em frente e pensar de forma positiva, e então conseguiram isso no segundo tempo com alguns ajustes. Acredito que mereceram a vitória com justiça, o que lhes devolveu um pouco da confiança em si mesmos no futebol que apresentam".

    Mas é evidente que a queda de rendimento da equipe recentemente afetou negativamente o estado psicológico dos jogadores da Juventus, algo que Spalletti reconheceu, apontando que a perda de confiança frequentemente se espalha entre os membros de uma equipe em dificuldades.

    Spalletti admitiu: "Tudo o que podemos fazer é ficar ao lado deles, mas há jogadores que realmente escorregam nesse redemoinho e perdem a confiança em si mesmos em tudo o que fazem, até nas coisas mais simples".

    E acrescentou: "Quando acontece um passe errado simples ou uma hesitação na tomada de uma decisão, o que é pior do que tomar a decisão errada, essa falta de confiança se transmite para o resto da equipe".

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  • Clima hostil: "Este estádio precisa voltar a ser a nossa fortaleza"

    A Juventus precisa agora aproveitar esta vitória como base para reconstruir sua temporada e reparar a relação abalada com sua torcida. E, diante do desfalque no elenco, Spalletti sabe perfeitamente que o clima hostil do estádio vai dificultar o avanço da equipe nas próximas partidas.

    E acrescentou: "Só precisamos continuar avançando. Este é um momento que temos de enfrentar, e depois vocês podem falar o que quiserem. Agora, precisamos estar unidos, ao lado de um estádio que mostra sua verdadeira face no segundo tempo e luta lado a lado com a equipe".

    E prosseguiu: "Vocês podem dizer que Spalletti não é bom, que este jogador não é bom, livrem-se de todos, mas agora precisamos estar unidos, e este estádio tem de voltar a ser a nossa fortaleza".

    E encerrou sua fala com um último apelo à união: "Mesmo que não os deixemos totalmente felizes, ainda precisamos da nossa torcida ao nosso lado, por isso agradecemos a todos que nos aplaudiram hoje e ficaram ao nosso lado. Este é um momento em que precisamos nos unir e ficar lado a lado, tentar seguir em frente e manter a positividade, o que não é fácil diante do nosso número reduzido. Foi uma vitória merecida para os jogadores, que merecem uma salva de palmas calorosa".

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