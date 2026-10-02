Alvini é o técnico do mês de agosto-setembro do Philadelphia

O prêmio Philadelphia Coach Of The Month de agosto-setembro foi concedido ao técnico do Frosinone Massimiliano Alvini. A entrega do troféu acontecerá no pré-jogo de Frosinone x Sassuolo, marcado para sexta-feira, 16 de outubro, às 20h45, no estádio Benito Stirpe, em Frosinone.

O prêmio foi atribuído por um júri composto por diretores de veículos jornalísticos esportivos, que avaliaram os treinadores com base em critérios técnico-esportivos e na qualidade de jogo apresentada por suas equipes.

Para o cálculo final, foram consideradas as rodadas da 1ª à 5ª da Serie A Enilive 2025/2026.