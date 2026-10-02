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Frosinone Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Alvini é o técnico do mês de agosto-setembro do Philadelphia

M. Alvini
Frosinone

O prêmio Philadelphia Coach Of The Month de agosto-setembro foi concedido ao técnico do Frosinone Massimiliano Alvini. A entrega do troféu acontecerá no pré-jogo de Frosinone x Sassuolo, marcado para sexta-feira, 16 de outubro, às 20h45, no estádio Benito Stirpe, em Frosinone.

O prêmio foi atribuído por um júri composto por diretores de veículos jornalísticos esportivos, que avaliaram os treinadores com base em critérios técnico-esportivos e na qualidade de jogo apresentada por suas equipes.

Para o cálculo final, foram consideradas as rodadas da 1ª à 5ª da Serie A Enilive 2025/2026.

  • “O Frosinone de Massimiliano Alvini é certamente uma das mais belas surpresas deste excelente início de temporada - declarou o CEO da Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. O Frosinone, embora seja uma equipe recém-promovida, está jogando bem e soube conseguir resultados também contra adversárias de alto nível, graças à pressão, à alta intensidade e ao dinamismo que são a marca registrada de Alvini. O treinador está valorizando da melhor maneira um elenco interessante, também porque é composto por muitos jovens talentos italianos, que seguem com convicção as ideias de seu treinador, propondo um futebol intenso, capaz de conseguir resultados e ao mesmo tempo oferecer espetáculo e diversão”.

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