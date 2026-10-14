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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Alvaro Arbeloa, técnico do Fulham, recebe multa pesada da FA por desabafo bombástico contra árbitro

A. Arbeloa
Fulham
Premier League

O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, recebeu uma multa significativa após criticar duramente a arbitragem. O ex-zagueiro do Real Madrid entrou na mira da Federação Inglesa de Futebol depois de uma partida acirrada contra o Manchester United pela Premier League.

  • FA toma medidas contra Arbeloa

    A Federação Inglesa de Futebol (FA) confirmou que Arbeloa foi multado em £ 25.000 e recebeu uma advertência oficial sobre sua conduta futura. A punição se deve a comentários feitos pelo espanhol após o empate por 1 a 1 com o Manchester United, em Craven Cottage, em 20 de setembro. Segundo a entidade, as declarações do técnico após a partida configuraram conduta imprópria, pois insinuaram parcialidade e questionaram a integridade da equipe de arbitragem.

    A FA detalhou as medidas disciplinares e informou que a comissão independente considerou que as palavras do técnico sugeriam um esforço premeditado dos árbitros para influenciar o resultado. A entidade mantém regras rígidas sobre a forma como representantes dos clubes falam da arbitragem à imprensa, a fim de proteger a reputação do futebol.

  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Comissão Reguladora explica decisão

    A fundamentação por escrito da comissão independente destacou a gravidade das insinuações de Arbeloa. Ao sugerir que os responsáveis pela arbitragem tentavam compensar um erro anterior, o treinador foi além das críticas táticas habituais e passou a acusar a PGMOL de parcialidade sistêmica. A comissão observou que esse tipo de discurso prejudica a percepção de imparcialidade da Premier League e exige uma medida firme para coibir sua repetição.

    A comissão afirmou que “considerou que essas palavras sugeriam não apenas que os responsáveis pela arbitragem foram parciais em diversas ocasiões ao longo da partida, mas também que poderia até ter havido algum grau de premeditação por parte deles e/ou de outras pessoas para tentar compensar um erro cometido em outra partida”.

  • Os comentários que provocaram a polêmica

    A polêmica teve origem na entrevista explosiva de Arbeloa após a partida, na qual ele pareceu sugerir que fatores externos influenciaram a arbitragem no empate por 1 a 1 entre as equipes. O técnico do Fulham ficou visivelmente frustrado com várias decisões durante o confronto e fez uma série de acusações que, na avaliação da FA, ultrapassaram o limite ao questionar a honestidade do árbitro.

    “Acho que todas as faltas foram marcadas a favor deles. Todas as decisões foram a favor deles, e eu sabia, eu sabia depois do jogo contra o Manchester City que eles não deixam o Manchester United perder aqui”, disse Arbeloa na ocasião, conforme citado pelo Daily Mail.

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  • Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Impacto na campanha do Fulham

    Para o Fulham, essa questão disciplinar surge em um momento em que Arbeloa ainda tenta implementar sua filosofia no clube. Embora o técnico continue autorizado a comandar a equipe à beira do campo, a advertência deixa claro que uma repetição desse comportamento pode resultar em uma suspensão mais severa, que o impeça de ocupar a área técnica. O clube buscará deixar o incidente para trás e se concentrar nos próximos jogos do campeonato. O Fulham espera que seu técnico canalize a paixão para o desempenho da equipe em campo, em vez de se envolver em confrontos com as autoridades.

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