A Federação Inglesa de Futebol (FA) confirmou que Arbeloa foi multado em £ 25.000 e recebeu uma advertência oficial sobre sua conduta futura. A punição se deve a comentários feitos pelo espanhol após o empate por 1 a 1 com o Manchester United, em Craven Cottage, em 20 de setembro. Segundo a entidade, as declarações do técnico após a partida configuraram conduta imprópria, pois insinuaram parcialidade e questionaram a integridade da equipe de arbitragem.

A FA detalhou as medidas disciplinares e informou que a comissão independente considerou que as palavras do técnico sugeriam um esforço premeditado dos árbitros para influenciar o resultado. A entidade mantém regras rígidas sobre a forma como representantes dos clubes falam da arbitragem à imprensa, a fim de proteger a reputação do futebol.