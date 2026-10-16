Cisse superou Giancarlo Danova, que detinha o recorde havia mais de seis décadas após marcar três gols pelo Milan contra o Olympiacos, em setembro de 1959, aos 20 anos e 309 dias. Cisse também se tornou o primeiro jogador do Milan a marcar três gols em uma partida de competição europeia desde os três gols de Filippo Inzaghi contra o Deportivo La Coruña, em setembro de 2002.

O jovem italiano abriu o placar de cabeça logo no início e marcou o segundo de perto, no fim do primeiro tempo. Ele completou sua noite histórica pouco depois do intervalo, com uma finalização precisa de pé direito.

“Estou muito feliz com esses três gols e também com a vitória”, disse Cissé após a atuação histórica. “Estou muito feliz e com certeza vou manter essa forma na próxima partida.”