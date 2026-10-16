AFP
Traduzido por
Alphadjo Cisse quebra antigo recorde italiano com hat-trick sensacional pelo Milan
Noite histórica para Cisse na Áustria
Cisse entrou para a história do futebol europeu na contundente vitória do Milan por 4 a 0 sobre o Salzburg pela Liga Europa, na quinta-feira. O jogador de 19 anos foi o destaque com uma atuação sensacional e levou sua equipe a uma vitória decisiva fora de casa.
Aos 19 anos e 358 dias, Cisse se tornou o jogador italiano mais jovem a marcar três gols em uma partida de uma grande competição europeia. Sua atuação histórica conduziu a equipe de Ruben Amorim a uma vitória crucial, após a derrota por 2 a 0 para o Benfica no San Siro, na rodada de estreia.
- AFP
Batendo recordes e igualando lendas do clube
Cisse superou Giancarlo Danova, que detinha o recorde havia mais de seis décadas após marcar três gols pelo Milan contra o Olympiacos, em setembro de 1959, aos 20 anos e 309 dias. Cisse também se tornou o primeiro jogador do Milan a marcar três gols em uma partida de competição europeia desde os três gols de Filippo Inzaghi contra o Deportivo La Coruña, em setembro de 2002.
O jovem italiano abriu o placar de cabeça logo no início e marcou o segundo de perto, no fim do primeiro tempo. Ele completou sua noite histórica pouco depois do intervalo, com uma finalização precisa de pé direito.
“Estou muito feliz com esses três gols e também com a vitória”, disse Cissé após a atuação histórica. “Estou muito feliz e com certeza vou manter essa forma na próxima partida.”
Dando sequência a uma temporada de afirmação notável
A atuação coroa o início impressionante do meia-atacante no Milan. Contratado em fevereiro, Cisse passou um período emprestado ao Catanzaro, da segunda divisão, antes de se juntar oficialmente aos novos companheiros de equipe neste verão.
Ele já se firmou no time principal, com dois gols em cinco partidas pela Serie A até agora nesta temporada. O jovem também mostrou seu valor no cenário internacional ao marcar pela seleção sub-21 da Itália contra a Armênia no início deste mês.
- AFP
Ganhando impulso para os próximos desafios
Cisse agora tentará manter sua excelente fase goleadora nos próximos jogos do Milan, em competições nacionais e continentais. Sua rápida ascensão dá ao técnico Amorim uma arma ofensiva poderosa enquanto o clube busca ganhar embalo.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.