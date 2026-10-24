Allegri surpreende De Bruyne: vou jogar com quatro atacantes, e tenho o direito de errar depois de um quarto de século

E apesar de sua irritação com a expulsão, o técnico do Napoli elogiou a atuação de seu time, considerando que fez uma boa partida inclusive no aspecto defensivo diante de um adversário forte.

E disse: "A equipe fez uma boa partida, até mesmo defensivamente, diante da forte Roma. Se continuarmos jogando com esse espírito, vamos avançar na tabela de classificação".

E quando questionado sobre o distanciamento do time em relação ao estilo habitual de Allegri, o técnico revelou uma nova orientação, dizendo: "Quero agora que todos joguem em um estilo ofensivo. Mudei meu jeito. No início da temporada a situação era diferente, mas de agora em diante também vou escalar quatro atacantes, se eu puder".

Allegri abordou o papel de Kevin De Bruyne na criação de jogadas, esclarecendo que ele não conseguirá disputar todas as partidas, diante da presença de Stanislav Lobotka e Billy Gilmour entre as opções disponíveis.

E acrescentou: "É uma pena termos desperdiçado mais dois pontos. Estou irritado por causa do final, e talvez eu não tenha a calma suficiente para analisar a partida. Peço desculpas, pois depois de 25 anos de trabalho eu também posso errar".