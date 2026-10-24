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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Allegri surpreende De Bruyne: vou jogar com quatro atacantes, e tenho o direito de errar depois de um quarto de século

Napoli x Roma
Napoli
Roma
Campeonato Italiano
M. Allegri
Itália

Mudança na filosofia do Napoli e revolta generalizada após o empate da Roma

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, explodiu de raiva após o emocionante empate diante da Roma, protestando contra a decisão de sua expulsão durante a partida, antes de falar sobre a mudança em sua abordagem tática e seu desejo de apostar em um estilo mais ofensivo na próxima fase. 

O Napoli desperdiçou a vitória por duas vezes, pois abriu 2 a 0, antes de a Roma empatar, depois foi para 3 a 2, e os Giallorossi reagiram novamente, impondo um empate duro que travou as duas equipes.

Após 8 partidas, a Roma ocupa a terceira posição com 18 pontos, enquanto o Napoli conquistou seu 11º ponto, ficando provisoriamente na nona colocação.

  • Insatisfação com o árbitro: "Não disse nada".

    O treinador italiano expressou seu descontentamento com a decisão do árbitro Andrea Colombo, depois que o quarto árbitro interveio e indicou sua expulsão, afirmando em declarações à rede DAZN, reproduzidas pelo jornal Tuttosport: "O quarto árbitro chamou o árbitro de campo e me expulsou. Eu não disse nada. Agora acabou, e isso é lamentável".

    E Allegri acrescentou: "Na próxima vez vou ficar sentado no banco de reservas e não vou me mexer. Sempre que me movimento, sou expulso. No ano passado paguei uma multa de 80 mil euros. Talvez eu deva parar de ir para o banco de reservas definitivamente".

    O treinador italiano continuou suas críticas, apontando o que considera uma diferença no tratamento dado aos treinadores: "Vejo outros se movimentarem e fazerem coisas ainda mais do que isso. Por isso agradeço ao Sacco... Saccani, como é o nome dele? Agradeço ao Saccani", antes de esclarecer que se referia a Saki, assistente do árbitro, encerrando então sua fala sobre a partida com uma saudação aos seus jogadores.

  • Allegri muda sua abordagem tática e surpreende De Bruyne

    E apesar de sua irritação com a expulsão, o técnico do Napoli elogiou a atuação de seu time, considerando que fez uma boa partida inclusive no aspecto defensivo diante de um adversário forte.

    E disse: "A equipe fez uma boa partida, até mesmo defensivamente, diante da forte Roma. Se continuarmos jogando com esse espírito, vamos avançar na tabela de classificação".

    E quando questionado sobre o distanciamento do time em relação ao estilo habitual de Allegri, o técnico revelou uma nova orientação, dizendo: "Quero agora que todos joguem em um estilo ofensivo. Mudei meu jeito. No início da temporada a situação era diferente, mas de agora em diante também vou escalar quatro atacantes, se eu puder".

    Allegri abordou o papel de Kevin De Bruyne na criação de jogadas, esclarecendo que ele não conseguirá disputar todas as partidas, diante da presença de Stanislav Lobotka e Billy Gilmour entre as opções disponíveis.

    E acrescentou: "É uma pena termos desperdiçado mais dois pontos. Estou irritado por causa do final, e talvez eu não tenha a calma suficiente para analisar a partida. Peço desculpas, pois depois de 25 anos de trabalho eu também posso errar".

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  • Elogios a Højlund e preocupação com a lesão

    Sobre a atuação de Rasmus Hojlund, Allegri disse: "Ele teve três boas chances e trabalhou bem pela equipe. Os gols virão, e ele precisa manter a calma".

    Ele também comentou sobre a lesão de Badiashile, esclarecendo: "Infelizmente, ele sofreu uma lesão, e vamos avaliar sua condição nas próximas 48 horas".

    Ao encerrar sua fala, Allegri foi questionado se via o empate diante da Roma como um resultado positivo ou negativo, e respondeu: "Vocês me digam. Depois de 25 anos, não estou em condições de dar explicações sobre a partida. Agradeço a vocês e desejo uma boa noite".

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