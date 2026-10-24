Allegri surpreende De Bruyne: vou jogar com quatro atacantes, e tenho o direito de errar depois de um quarto de século

Massimiliano Allegri, técnico do Napoli, explodiu de raiva após o emocionante empate diante da Roma, protestando contra a decisão de sua expulsão durante a partida, antes de falar sobre a mudança em sua abordagem tática e seu desejo de apostar em um estilo mais ofensivo na próxima fase.
O Napoli desperdiçou a vitória por duas vezes, pois abriu 2 a 0, antes de a Roma empatar, depois foi para 3 a 2, e os Giallorossi reagiram novamente, impondo um empate duro que travou as duas equipes.
Após 8 partidas, a Roma ocupa a terceira posição com 18 pontos, enquanto o Napoli conquistou seu 11º ponto, ficando provisoriamente na nona colocação.