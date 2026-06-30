Allegri abre mão da indenização; o Milan economiza

Allegri assinará hoje um contrato de três anos no valor de 4,5 milhões de euros líquidos, mais bônus por temporada, e terá a missão de levar o Napoli a disputar o título do campeonato e avançar na Liga dos Campeões, sem fazer grandes mudanças no elenco e com investimentos direcionados no mercado de transferências. O técnico terá a tarefa de avaliar e, se possível, dar uma nova chance aos jogadores que foram descartados pela diretoria anterior: Lang, Lucca, Rafa Marin e Marianucci. Para De Laurentiis, Allegri sempre foi a primeira opção, apesar de ter havido mais de uma conversa com Vincenzo Italiano, que acabou deixando o Bologna para ir para o Besiktas.