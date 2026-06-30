Massimiliano Allegri está pronto para iniciar sua aventura no comando do Napoli. Ontem, por volta das 15h, ocorreu a última reunião que serviu como uma confirmação indireta; hoje são esperados os comunicados oficiais. Após uma temporada de altos e baixos no Milan, com poucas satisfações e encerrada sem a classificação para a próxima Liga dos Campeões, o técnico de Livorno optou por recomeçar com os Azzurri, que encerraram a era de Antonio Conte.
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Allegri abre mão da indenização; o Milan economiza
ALLEGRI ASSINA CONTRATO DE TRÊS ANOS
Allegri assinará hoje um contrato de três anos no valor de 4,5 milhões de euros líquidos, mais bônus por temporada, e terá a missão de levar o Napoli a disputar o título do campeonato e avançar na Liga dos Campeões, sem fazer grandes mudanças no elenco e com investimentos direcionados no mercado de transferências. O técnico terá a tarefa de avaliar e, se possível, dar uma nova chance aos jogadores que foram descartados pela diretoria anterior: Lang, Lucca, Rafa Marin e Marianucci. Para De Laurentiis, Allegri sempre foi a primeira opção, apesar de ter havido mais de uma conversa com Vincenzo Italiano, que acabou deixando o Bologna para ir para o Besiktas.
QUANTO O MILAN ECONOMIZA
A saída de Allegri para o Napoli é uma boa notícia também para o Milan, pois, como escreve o *La Repubblica*, a rescisão ajuda a aliviar as finanças do clube. O acordo foi encerrado com o pagamento do último salário, o de junho, a Max e aos membros da comissão técnica que partem com ele (exceto Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti). Na última mediação entre as partes, teria sido descartada a possibilidade de uma indenização para o técnico. Allegri, demitido no dia 25 de maio, tinha contrato com os rossoneri até 2027, com salário de 5 milhões de euros líquidos, 9 brutos.