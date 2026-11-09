Algoz em finais, Abel reencontra Renato Gaúcho na disputa pela Copa do Brasil

Se dentro de campo a rivalidade entre Abel e Renato é marcada por disputas importantes, fora dele os treinadores também protagonizaram episódios de provocação e descontração. Apesar de algumas alfinetadas, a relação nunca se transformou em uma desavença pública.
Um dos momentos mais conhecidos aconteceu na reta final do Brasileirão de 2023. Depois de o Palmeiras vencer o Botafogo por 4 a 3, de virada, após estar perdendo por 3 a 0, Abel afirmou que apenas sua equipe seria capaz de conseguir uma reação daquela dimensão no futebol brasileiro.
A resposta veio na rodada seguinte. O Grêmio de Renato também enfrentou o Botafogo e repetiu o placar, virando uma desvantagem de 3 a 1 para vencer por 4 a 3. Questionado sobre a declaração do português após a partida, o treinador gaúcho minimizou a provocação: "Na emoção se fala alguma coisa a mais".
Os gestos de respeito, porém, também fazem parte da relação. Em novembro de 2024, depois de uma vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Nubank Parque, Abel presenteou Renato com uma garrafa de vinho de edição especial. O episódio reforçou a cordialidade entre os dois, que, embora não sejam amigos íntimos, mantêm uma relação de admiração mútua, segundo apuração do UOL.
O clima descontraído ganhou outro capítulo durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Após a eliminação do Palmeiras, Abel declarou que torceria pelo Fluminense, então comandado por Renato, e aproveitou para brincar sobre a possibilidade de passar um dia na praia com o brasileiro no Rio de Janeiro.
Renato aceitou a ideia de disputar uma partida de futevôlei, mas sugeriu Ipanema no lugar de Copacabana. O gaúcho ainda prometeu cuidar do colega português e oferecer um chope depois do jogo, porque, como disse, "ninguém é de ferro".
A brincadeira despertou até o interesse de uma marca de cerveja, que procurou os representantes dos dois treinadores para tentar organizar o encontro. Os compromissos de Palmeiras e Fluminense, no entanto, impediram que a ideia saísse do papel naquele momento. A partida na praia ficou para outra oportunidade. O reencontro em uma decisão, por sua vez, ganhou data e palco.