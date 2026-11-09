Algoz em finais, Abel reencontra Renato Gaúcho na disputa pela Copa do Brasil

O primeiro encontro em uma decisão aconteceu na Copa do Brasil de 2020, disputada em fevereiro e março de 2021 por causa da pandemia de Covid-19. De um lado, o Palmeiras de Abel Ferreira; do outro, o Grêmio comandado por Renato Gaúcho. O time paulista venceu os dois jogos e ficou com a taça: fez 1 a 0 na Arena do Grêmio e confirmou o título com um triunfo por 2 a 0 no Nubank Parque.

Nove meses depois, os treinadores voltaram a se encontrar em uma final, desta vez na Libertadores. Renato já havia deixado o Grêmio e comandava o Flamengo, mas o desfecho foi novamente favorável ao português. O Palmeiras venceu por 2 a 1, na prorrogação, em Montevidéu, e conquistou o título continental.

A superioridade de Abel não aparece apenas nas decisões. Nos dez confrontos em que os dois estiveram simultaneamente no comando de suas equipes, o português venceu seis vezes, contra duas vitórias de Renato e dois empates.

O número chega a 12 partidas quando são considerados outros dois encontros entre Renato e o Palmeiras de Abel, em 2026, nos quais o treinador português não esteve à beira do campo por cumprir suspensão. Nas duas ocasiões, o Verdão foi comandado pelo auxiliar João Martins.

Em março, Renato venceu o Palmeiras por 2 a 1 em sua estreia no comando do Vasco, clube que deixou três meses depois. Já em setembro, quando estava à frente do Grêmio, empatou por 0 a 0 com o Alviverde, em Porto Alegre.