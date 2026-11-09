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Abel Ferreira Renato GaúchoGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Algoz em finais, Abel reencontra Renato Gaúcho na disputa pela Copa do Brasil

Palmeiras
Grêmio
A. Ferreira
R. Gaucho
Copa do Brasil

Português leva vantagem no retrospecto contra o brasileiro, mas relação entre os treinadores também é marcada por provocações e gestos de cordialidade

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A decisão da Copa do Brasil coloca Abel Ferreira e Renato Gaúcho frente a frente em mais um capítulo de uma relação que mistura rivalidade, provocações e respeito. Será o terceiro encontro entre os treinadores em uma final, e o histórico favorece o português: Abel venceu as duas decisões anteriores contra equipes comandadas pelo brasileiro, na Copa do Brasil de 2020 e na Libertadores de 2021.

No retrospecto dos confrontos em que ambos estiveram à frente de suas equipes, o técnico do Palmeiras também leva vantagem, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas em dez partidas. Agora, os dois voltam a disputar um título em jogo único. O Verdão busca o pentacampeonato da Copa do Brasil, enquanto o Grêmio tenta conquistar o hexa e igualar o Cruzeiro como maior vencedor da competição.

A final está marcada para o dia 6 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília.

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  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Português na frente

    O primeiro encontro em uma decisão aconteceu na Copa do Brasil de 2020, disputada em fevereiro e março de 2021 por causa da pandemia de Covid-19. De um lado, o Palmeiras de Abel Ferreira; do outro, o Grêmio comandado por Renato Gaúcho. O time paulista venceu os dois jogos e ficou com a taça: fez 1 a 0 na Arena do Grêmio e confirmou o título com um triunfo por 2 a 0 no Nubank Parque.

    Nove meses depois, os treinadores voltaram a se encontrar em uma final, desta vez na Libertadores. Renato já havia deixado o Grêmio e comandava o Flamengo, mas o desfecho foi novamente favorável ao português. O Palmeiras venceu por 2 a 1, na prorrogação, em Montevidéu, e conquistou o título continental.

    A superioridade de Abel não aparece apenas nas decisões. Nos dez confrontos em que os dois estiveram simultaneamente no comando de suas equipes, o português venceu seis vezes, contra duas vitórias de Renato e dois empates.

    O número chega a 12 partidas quando são considerados outros dois encontros entre Renato e o Palmeiras de Abel, em 2026, nos quais o treinador português não esteve à beira do campo por cumprir suspensão. Nas duas ocasiões, o Verdão foi comandado pelo auxiliar João Martins.

    Em março, Renato venceu o Palmeiras por 2 a 1 em sua estreia no comando do Vasco, clube que deixou três meses depois. Já em setembro, quando estava à frente do Grêmio, empatou por 0 a 0 com o Alviverde, em Porto Alegre.

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  • Fluminense v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Amizade e provocações

    Se dentro de campo a rivalidade entre Abel e Renato é marcada por disputas importantes, fora dele os treinadores também protagonizaram episódios de provocação e descontração. Apesar de algumas alfinetadas, a relação nunca se transformou em uma desavença pública.

    Um dos momentos mais conhecidos aconteceu na reta final do Brasileirão de 2023. Depois de o Palmeiras vencer o Botafogo por 4 a 3, de virada, após estar perdendo por 3 a 0, Abel afirmou que apenas sua equipe seria capaz de conseguir uma reação daquela dimensão no futebol brasileiro.

    A resposta veio na rodada seguinte. O Grêmio de Renato também enfrentou o Botafogo e repetiu o placar, virando uma desvantagem de 3 a 1 para vencer por 4 a 3. Questionado sobre a declaração do português após a partida, o treinador gaúcho minimizou a provocação: "Na emoção se fala alguma coisa a mais".

    Os gestos de respeito, porém, também fazem parte da relação. Em novembro de 2024, depois de uma vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Nubank Parque, Abel presenteou Renato com uma garrafa de vinho de edição especial. O episódio reforçou a cordialidade entre os dois, que, embora não sejam amigos íntimos, mantêm uma relação de admiração mútua, segundo apuração do UOL.

    O clima descontraído ganhou outro capítulo durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Após a eliminação do Palmeiras, Abel declarou que torceria pelo Fluminense, então comandado por Renato, e aproveitou para brincar sobre a possibilidade de passar um dia na praia com o brasileiro no Rio de Janeiro.

    Renato aceitou a ideia de disputar uma partida de futevôlei, mas sugeriu Ipanema no lugar de Copacabana. O gaúcho ainda prometeu cuidar do colega português e oferecer um chope depois do jogo, porque, como disse, "ninguém é de ferro".

    A brincadeira despertou até o interesse de uma marca de cerveja, que procurou os representantes dos dois treinadores para tentar organizar o encontro. Os compromissos de Palmeiras e Fluminense, no entanto, impediram que a ideia saísse do papel naquele momento. A partida na praia ficou para outra oportunidade. O reencontro em uma decisão, por sua vez, ganhou data e palco.

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