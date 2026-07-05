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Alex Oxlade-ChamberlainGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Alex Oxlade-Chamberlain, ex-jogador do Liverpool e do Arsenal, assina extensão de contrato com o Celtic

A. Oxlade-Chamberlain
Celtic
Campeonato Escocês

O Celtic confirmou oficialmente que o ex-meio-campista do Liverpool e do Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, comprometeu seu futuro com o clube ao assinar uma nova extensão de contrato. O experiente jogador inglês, que se juntou ao Hoops para reforçar o meio-campo, permanecerá agora em Parkhead por pelo menos mais uma temporada, enquanto o clube busca manter seu domínio no futebol escocês.

  • Experiência no meio-campo permanece em Parkhead

    O Celtic garantiu a permanência de Oxlade-Chamberlain por mais uma temporada, já que o ex-jogador da seleção inglesa — que disputou 35 partidas pela seleção de seu país — provou ser uma contratação útil no meio da temporada para os Hoops, após um período difícil na Turquia.

    O experiente meio-campista chegou a Glasgow no início deste ano, depois que o Beşiktaş rescindiu seu contrato, deixando-o afastado do futebol por seis meses. No entanto, ele rapidamente superou a falta de ritmo e se tornou um dos favoritos da torcida em Parkhead, contribuindo significativamente para a recuperação do clube no final da temporada, sob o comando de Martin O’Neill.


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  • Rangers v Celtic - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    O impacto na dupla vitória

    O impacto de Oxlade-Chamberlain foi imediato, já que ele marcou um gol dramático de vitória no último minuto contra o Livingston em sua estreia, definindo o tom de sua passagem pelo clube. Apesar de sete de suas 12 partidas terem sido como reserva, sua experiência foi fundamental para que o Celtic ultrapassasse o Hearts na última rodada da temporada, conquistando o título do campeonato e também a Copa da Escócia.

    Refletindo sobre o sucesso da campanha anterior, o meio-campista expressou sua alegria por prolongar sua permanência na Escócia. “Estou muito feliz por permanecer no Celtic por mais um ano. A última temporada foi incrível, e fazer parte desse sucesso ao conquistar o campeonato e a Copa da Escócia foi muito especial”, disse Oxlade-Chamberlain ao site oficial do clube. “Estou muito animado por estar de volta e mal posso esperar para me reunir com os rapazes e começar a trabalhar para o que espero que seja mais uma temporada de sucesso.”

  • O impacto sob o comando de Martin O'Neill

    A renovação do contrato representa uma demonstração significativa de confiança por parte do técnico Martin O'Neill. O norte-irlandês, que levou o Hoops a uma impressionante conquista de duas títulos após assumir o cargo interinamente, foi recentemente nomeado para o cargo de forma definitiva. O norte-irlandês, que levou o time à vitória na final da Copa da Escócia, estava empenhado em manter a influência do ex-campeão da Premier League no vestiário, enquanto a equipe se prepara para uma nova temporada. A decisão também pôs fim a quaisquer especulações sobre sua vida pessoal, já que sua companheira, Perrie Edwards, havia manifestado anteriormente seu apoio a uma permanência mais longa em Glasgow.

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  • Martin O'Neill Celtic 2025-26 Scottish Premiership trophyGetty

    Começam os preparativos para a pré-temporada

    O Celtic ainda não realizou nenhuma contratação durante a atual janela de transferências, o que torna essa renovação de contrato um passo significativo para a estratégia de reforços do clube. O elenco agora se concentrará nos jogos de preparação. O gigante escocês viaja para a Irlanda neste fim de semana antes de sua primeira partida da pré-temporada contra o Shelbourne, na terça-feira, e depois seguirá para um campo de treinamento em Portugal, onde Oxlade-Chamberlain se juntará ao elenco.

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