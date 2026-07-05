Alex Oxlade-Chamberlain, ex-jogador do Liverpool e do Arsenal, assina extensão de contrato com o Celtic

O impacto de Oxlade-Chamberlain foi imediato, já que ele marcou um gol dramático de vitória no último minuto contra o Livingston em sua estreia, definindo o tom de sua passagem pelo clube. Apesar de sete de suas 12 partidas terem sido como reserva, sua experiência foi fundamental para que o Celtic ultrapassasse o Hearts na última rodada da temporada, conquistando o título do campeonato e também a Copa da Escócia.

Refletindo sobre o sucesso da campanha anterior, o meio-campista expressou sua alegria por prolongar sua permanência na Escócia. “Estou muito feliz por permanecer no Celtic por mais um ano. A última temporada foi incrível, e fazer parte desse sucesso ao conquistar o campeonato e a Copa da Escócia foi muito especial”, disse Oxlade-Chamberlain ao site oficial do clube. “Estou muito animado por estar de volta e mal posso esperar para me reunir com os rapazes e começar a trabalhar para o que espero que seja mais uma temporada de sucesso.”