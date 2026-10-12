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Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images
Yosua Arya
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Alessia Russo é eleita a melhor jogadora da Inglaterra na temporada 2025/26

A. Russo
Arsenal Women
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Frauenfußball

A atacante do Arsenal Alessia Russo foi eleita a Jogadora do Ano da seleção feminina da Inglaterra na temporada 2025-26, após uma campanha espetacular pelo clube e pela seleção. A goleadora superou a forte concorrência das companheiras de seleção Lucy Bronze e Hannah Hampton para conquistar, pela segunda vez, o prestigiado prêmio decidido por votação dos torcedores.

  • Russo conquista o principal prêmio da Inglaterra

    Russo foi eleita a melhor jogadora da seleção da Inglaterra na temporada 2025-26. A atacante do Arsenal conquistou o prestigioso prêmio após vencer uma votação feita diretamente pelos torcedores.

    Esta é a segunda vez que a jogadora de 27 anos recebe o prêmio da seleção em sua carreira. Ela já havia conquistado a honraria na temporada 2023-24, o que reforça sua excelência constante no cenário internacional. Russo levou o prêmio apesar da forte concorrência de suas companheiras de seleção. Na votação final dos torcedores, ficou à frente de Bronze e Hampton.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Um momento especial para o atacante

    Conquistar o prêmio escolhido por votação dos torcedores tem um significado imenso para a jogadora do Arsenal. Nos últimos anos, ela se tornou uma das favoritas da torcida da seleção.

    “Receber o prêmio é muito especial, principalmente porque ele vem diretamente dos torcedores”, disse Russo após o anúncio. “Adoro jogar pela Inglaterra em todas as oportunidades que tenho. Espero que tenhamos uma grande temporada.”


  • Fase sensacional pelo clube e pela seleção

    A mais recente premiação de Russo vem após uma campanha nacional sensacional pelo Arsenal. Ela terminou a temporada passada como a inglesa que mais marcou na Women's Super League, com 13 gols e seis assistências.

    Seus dois gols decisivos na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, em maio, garantiram a classificação do Arsenal para a Champions League. A eficiência demonstrada pelo clube se repetiu na seleção.

    Ela teve papel de destaque na recente campanha da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A atacante foi titular nas seis partidas da fase de grupos e marcou três gols.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    A Inglaterra terá pela frente os playoffs da Copa do Mundo

    Russo tem pouco tempo para comemorar sua conquista individual. A atacante segue totalmente concentrada em garantir a vaga da Inglaterra na próxima Copa do Mundo.

    Ela já havia marcado na sexta-feira, quando a Inglaterra venceu a Grécia por 3 a 1 no jogo de ida do confronto dos playoffs. Seu gol decisivo ajudou a construir uma vantagem confortável no duelo da primeira fase.

    A equipe agora viajará a Leicester para enfrentar a Grécia na terça-feira. Russo espera ampliar sua marca de gols pela seleção e conduzir a Inglaterra com segurança à próxima fase das eliminatórias.

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