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Alessia Russo é eleita a melhor jogadora da Inglaterra na temporada 2025/26
Russo conquista o principal prêmio da Inglaterra
Russo foi eleita a melhor jogadora da seleção da Inglaterra na temporada 2025-26. A atacante do Arsenal conquistou o prestigioso prêmio após vencer uma votação feita diretamente pelos torcedores.
Esta é a segunda vez que a jogadora de 27 anos recebe o prêmio da seleção em sua carreira. Ela já havia conquistado a honraria na temporada 2023-24, o que reforça sua excelência constante no cenário internacional. Russo levou o prêmio apesar da forte concorrência de suas companheiras de seleção. Na votação final dos torcedores, ficou à frente de Bronze e Hampton.
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Um momento especial para o atacante
Conquistar o prêmio escolhido por votação dos torcedores tem um significado imenso para a jogadora do Arsenal. Nos últimos anos, ela se tornou uma das favoritas da torcida da seleção.
“Receber o prêmio é muito especial, principalmente porque ele vem diretamente dos torcedores”, disse Russo após o anúncio. “Adoro jogar pela Inglaterra em todas as oportunidades que tenho. Espero que tenhamos uma grande temporada.”
Fase sensacional pelo clube e pela seleção
A mais recente premiação de Russo vem após uma campanha nacional sensacional pelo Arsenal. Ela terminou a temporada passada como a inglesa que mais marcou na Women's Super League, com 13 gols e seis assistências.
Seus dois gols decisivos na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, em maio, garantiram a classificação do Arsenal para a Champions League. A eficiência demonstrada pelo clube se repetiu na seleção.
Ela teve papel de destaque na recente campanha da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A atacante foi titular nas seis partidas da fase de grupos e marcou três gols.
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A Inglaterra terá pela frente os playoffs da Copa do Mundo
Russo tem pouco tempo para comemorar sua conquista individual. A atacante segue totalmente concentrada em garantir a vaga da Inglaterra na próxima Copa do Mundo.
Ela já havia marcado na sexta-feira, quando a Inglaterra venceu a Grécia por 3 a 1 no jogo de ida do confronto dos playoffs. Seu gol decisivo ajudou a construir uma vantagem confortável no duelo da primeira fase.
A equipe agora viajará a Leicester para enfrentar a Grécia na terça-feira. Russo espera ampliar sua marca de gols pela seleção e conduzir a Inglaterra com segurança à próxima fase das eliminatórias.
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