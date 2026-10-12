Russo foi eleita a melhor jogadora da seleção da Inglaterra na temporada 2025-26. A atacante do Arsenal conquistou o prestigioso prêmio após vencer uma votação feita diretamente pelos torcedores.

Esta é a segunda vez que a jogadora de 27 anos recebe o prêmio da seleção em sua carreira. Ela já havia conquistado a honraria na temporada 2023-24, o que reforça sua excelência constante no cenário internacional. Russo levou o prêmio apesar da forte concorrência de suas companheiras de seleção. Na votação final dos torcedores, ficou à frente de Bronze e Hampton.