Agora podemos acrescentar Alejandro Garnacho a essa lista, já que o Chelsea está prestes a se separar do ponta apenas 12 meses após contratá-lo do Manchester United, em uma transação de 40 milhões de libras (50 milhões de dólares) que sempre pareceu arriscada.

O argentino não se apresentou para a pré-temporada, enquanto o Chelsea busca um comprador disposto a desembolsar a quantia avaliada entre 43 e 45 milhões de libras (58 a 60 milhões de dólares). Na verdade, o clube teria sorte se conseguisse recuperar algo próximo desse valor, já que a única temporada do argentino em Stamford Bridge foi totalmente esquecível.

Garnacho, então, se torna o mais recente de uma longa lista de contratações fracassadas do BlueCo aprovadas pelos coproprietários Todd Boehly e Behdad Eghbali — mas quem mais faz parte dessa lista? O GOALtentou reduzir a lista aos 10 principais — aqui estão eles, classificados...