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Chelsea BlueCo worst signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Alejandro Garnacho, Raheem Sterling e as 10 piores contratações do Chelsea na era BlueCo - em ordem de classificação

Opinion
Chelsea
A. Garnacho
R. Sterling
Premier League
J. Felix
M. Mudryk
P. Aubameyang
Especiais e Opinião
C. Nkunku

Após quatro anos do chamado “projeto” da BlueCo em Stamford Bridge, o Chelsea já gastou cerca de 1,9 BILHÃO de libras (2,5 bilhões de dólares) em novas contratações, e uma abordagem desorganizada no mercado de transferências fez com que houvesse alguns erros crassos entre elas. Para cada história de sucesso, como a de Cole Palmer ou Moises Caicedo, houve vários fracassos monumentais e onerosos.

Agora podemos acrescentar Alejandro Garnacho a essa lista, já que o Chelsea está prestes a se separar do ponta apenas 12 meses após contratá-lo do Manchester United, em uma transação de 40 milhões de libras (50 milhões de dólares) que sempre pareceu arriscada.

O argentino não se apresentou para a pré-temporada, enquanto o Chelsea busca um comprador disposto a desembolsar a quantia avaliada entre 43 e 45 milhões de libras (58 a 60 milhões de dólares). Na verdade, o clube teria sorte se conseguisse recuperar algo próximo desse valor, já que a única temporada do argentino em Stamford Bridge foi totalmente esquecível.

Garnacho, então, se torna o mais recente de uma longa lista de contratações fracassadas do BlueCo aprovadas pelos coproprietários Todd Boehly e Behdad Eghbali — mas quem mais faz parte dessa lista? O GOALtentou reduzir a lista aos 10 principais — aqui estão eles, classificados...

  • Chelsea FC v Leicester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Carney Chukwuemeka

    Há muitas menções honrosas para, hum, citar aqui, com vários fracassos que por pouco não entraram no nosso top 10 das piores contratações da era BlueCo, mas Carney Chukwuemeka consegue entrar na lista porque sua passagem pelo Chelsea foi um completo fiasco.

    Chukwuemeka chegou em grande estilo em uma transferência de 20 milhões de libras vindo do Aston Villa em 2022, após ter levado a Inglaterra à glória no Campeonato Europeu Sub-19, mas lesões e o simples fato de ter sido preterido fizeram com que sua carreira em Stamford Bridge nunca decolasse, já que ele fez apenas 32 partidas em dois anos e meio antes de se transferir para o Borussia Dortmund no verão passado, após um empréstimo inicial.

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  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty

    9Christopher Nkunku

    Foi considerado um grande golpe de mestre quando o Chelsea agiu rapidamente para contratar Christopher Nkunku, do RB Leipzig, por 52 milhões de libras em 2023 — um jogador que vinha se destacando na Bundesliga e parecia capaz de liderar o ataque dos Blues nos próximos anos. No entanto, certamente não foi assim que as coisas se desenrolaram.

    Uma grave lesão no joelho sofrida na pré-temporada, logo após sua chegada ao clube, definiu o rumo das coisas, mantendo Nkunku fora dos gramados durante metade da temporada 2023-24 e, na verdade, ele nunca se recuperou totalmente. Ele teve poucas oportunidades na temporada 2024-25, apesar de ter recuperado a forma física, com Cole Palmer emergindo como o principal atacante dos Blues, e acabou sendo vendido ao AC Milan no verão passado, após disputar apenas 27 partidas da Premier League.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Alejandro Garnacho

    O Chelsea causou grande surpresa no verão passado ao decidir aproveitar uma oportunidade de mercado e contratar Alejandro Garnacho, do rival da Premier League Manchester United, por 40 milhões de libras, depois que ele havia sido deixado de lado por Ruben Amorim. No fim das contas, a transferência acabou se revelando uma enorme perda de tempo para todos (exceto para o United, que, pensando bem, deve estar muito satisfeito com esse retorno).

    O ponta parecia ter perdido a confiança e o entusiasmo que o destacavam como um talento tão promissor durante sua passagem por Old Trafford, não conseguindo se firmar no time titular do Chelsea nem sob o comando de Enzo Maresca nem de Liam Rosenior, além de apresentar inúmeras atuações esquecíveis pela ala esquerda.

    Há relatos generalizados de que o clube do oeste de Londres já estaria disposto a cortar as perdas, mas terá muita sorte se conseguir arrecadar os 43 a 45 milhões de libras que espera receber.

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  • Aubameyang Chelsea 2022-23Getty Images

    7Pierre-Emerick Aubameyang

    Contratado do Barcelona a pedido de Thomas Tuchel no verão de 2022, Pierre-Emerick Aubameyang estava fadado ao fracasso no Chelsea assim que o técnico alemão foi demitido, apenas um dia após o atacante ter feito sua estreia pelo clube.

    Aubameyang claramente nunca foi muito bem visto pelo sucessor de Tuchel, Graham Potter, e acabou sendo marginalizado antes de, inevitavelmente, partir em transferência gratuita para o Marselha. Isso encerrou uma passagem de apenas uma temporada extremamente decepcionante pelos Blues, que rendeu apenas 21 partidas e três gols.

  • Kalidou Koulibaly Chelsea 2022Getty Images

    6Kalidou Koulibaly

    Muitos esperavam que Kalidou Koulibaly tivesse um impacto transformador na defesa do Chelsea, tendo se juntado ao clube na primeira janela de transferências da BlueCo à frente do time, em 2022, após ter conquistado uma reputação brilhante durante sua passagem pelo Napoli. No entanto, o zagueiro central acabou ficando apenas uma temporada.

    Em meio a uma temporada tumultuada, marcada por uma rotatividade incessante no banco técnico, alguns erros de grande repercussão impediram que o jogador da seleção do Senegal se estabelecesse como figura-chave, e os Blues decidiram cortar as perdas no verão seguinte, quando Koulibaly foi vendido ao gigante saudita Al-Hilal, indo para o país do Golfo como parte da primeira leva de jogadores de renome a se transferir para lá.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    5Raheem Sterling

    Era para ter sido uma contratação sensacional, capaz de dar início à era do BlueCo com grande alarde, mas a carreira de Raheem Sterling no Chelsea acabou se tornando um fiasco. O jogador da seleção inglesa chegou do Manchester City em uma transação de 47,5 milhões de libras como um artilheiro consagrado da Premier League, vencedor de vários títulos, mas nunca conseguiu atingir esses altos padrões no oeste de Londres.

    Após duas temporadas decepcionantes, Sterling foi relegado ao infame “esquadrão das bombas” por Maresca e foi emprestado, sem sucesso, ao Arsenal na temporada 2024-25. Ele continuou à margem do time quando retornou no verão de 2025 e, por fim, teve seu contrato rescindido em janeiro de 2026, cerca de 18 meses após sua última partida pelos Blues.

  • Joao Felix Chelsea 2024-25Getty

    4João Félix

    Um jogador que o BlueCo queria tanto que chegou a contratá-lo duas vezes, mas, olhando para trás, nem deveriam ter se dado ao trabalho. João Félix não brilhou exatamente durante seu primeiro empréstimo de curto prazo do Atlético de Madrid (onde também havia prometido mais do que cumpriu) ao se juntar ao Chelsea em meio à sua campanha de gastos sem precedentes no mercado de inverno de janeiro de 2023, e o cartão vermelho que recebeu em sua estreia contra o Fulham deveria ter sido um sinal de alerta.

    Por alguma razão, o clube achou por bem trazer Félix de volta em 2024, após sua passagem produtiva pelo Barcelona, mas ele duraria apenas meia temporada sob o comando de Maresca, sem conseguir causar qualquer tipo de impressão duradoura antes de ser emprestado ao AC Milan pelo restante da campanha. Posteriormente, ele se transferiu para o Al-Nassr em caráter definitivo no verão de 2025.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3Facundo Buonanotte

    Se você piscar, pode acabar perdendo a passagem de Facundo Buonanotte pelo Chelsea. O meia-atacante argentino foi contratado de forma inesperada por empréstimo do Brighton no final da janela de transferências do verão de 2025, provavelmente para dar um pouco mais de profundidade ao elenco do então técnico Maresca.

    Buonanotte somou apenas oito partidas — incluindo uma única atuação na Premier League — e era frequentemente deixado de fora das escalações, antes de ter seu contrato rescindido em janeiro, após não ter conseguido causar nenhum impacto com a camisa azul. Seguiu-se também uma metade de temporada igualmente sem brilho no Leeds.

  • Charlton Athletic v Chelsea U21 - Bristol Street Motors TrophyGetty Images Sport

    2Deivid Washington

    É compreensível que você não tenha ouvido falar de Deivid Washington, mas o atacante, na verdade, continua no elenco do Chelsea, apesar de ter disputado apenas três partidas pelo time principal (na temporada de 2023-24) nos três anos desde que chegou ao clube vindo do Santos por nada menos que 17 milhões de libras, tendo feito parte de um grupo de jovens que assinaram contratos de longo prazo em Stamford Bridge.

    Washington atuou principalmente na equipe de base nesse período, embora tenha voltado ao Santos por empréstimo em 2025, apenas para ser chamado de volta após não ter conseguido causar nenhuma impressão duradoura. Agora com 21 anos, o atacante, que antes era muito promissor, claramente não tem futuro a longo prazo com os Blues, e é de se esperar que ele seja transferido de forma definitiva em breve.

  • Chelsea v Barrow - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    1Mykhailo Mudryk

    Talvez nunca venhamos a saber o que poderia ter acontecido com Mykhailo Mudryk, que atualmente cumpre uma suspensão de quatro anos por uma infração de doping que provavelmente encerrará de forma desastrosa sua passagem de pesadelo pelo Chelsea. A contratação do ponta, vindo do Shakhtar Donetsk por 89 milhões de libras em janeiro de 2023, gerou grande entusiasmo entre a torcida, mas a transferência dificilmente poderia ter saído pior.

    Mudryk parecia, em grande parte, desprovido da exuberância juvenil e da confiança que haviam convencido os Blues a desembolsar aquela quantia astronômica, passando por uma série de altos e baixos na equipe sob o comando de vários treinadores antes de ser suspenso provisoriamente em novembro de 2024. Ele não joga desde então.

    Em abril de 2026, soube-se que Mudryk havia recebido da Federação Inglesa de Futebol a pena máxima de quatro anos de suspensão por doping. Embora ele tenha entrado com um recurso e, segundo relatos, acredite que poderá voltar aos gramados na temporada 2026-27, seria uma grande surpresa ver o ucraniano vestindo a camisa do Chelsea novamente.

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