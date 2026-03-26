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Alejandro Garnacho Chelsea 2025-26Getty
Yosua Arya

Traduzido por

Alejandro Garnacho, "envergonhado", se declara culpado após incidente envolvendo estrela do Chelsea e seu Audi RS 3

A. Garnacho
Chelsea
Manchester United
Premier League

Alejandro Garnacho expressou seu profundo pesar após ter sido flagrado por excesso de velocidade nas proximidades do centro de treinamento do Manchester United. O ponta do Chelsea se declarou culpado pela infração, ocorrida poucos dias antes de sua transferência de grande repercussão para Stamford Bridge.

  • Incidente de excesso de velocidade perto de Carrington

    Os detalhes do incidente vieram à tona no tribunal, revelando que o jogador da seleção argentina foi flagrado por um radar de velocidade enquanto dirigia seu Audi RS 3 preto na Carrington Lane. A infração ocorreu às 17h51 (horário de Londres) do dia 26 de agosto, durante um período de grande turbulência na vida do jovem. Na época, o jogador de 21 anos estava finalizando uma transferência de 40 milhões de libras para o Chelsea, após um rompimento em seu relacionamento com o então técnico do United, Ruben Amorim. Garnacho foi flagrado dirigindo a 50 mph em uma zona de 40 mph, um lapso de julgamento ocorrido bem na entrada do principal complexo de treinamento do United.

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  • Alejandro Garnacho Ruben Amorim Manchester UnitedGetty

    Arrependimento legal e um pedido formal de desculpas

    O caso se agravou depois que o ponta inicialmente não se identificou como o motorista ao ser abordado pela Polícia da Grande Manchester em outubro. No entanto, por meio de seus representantes legais do escritório JMW Solicitors, o astro do Chelsea acabou se declarando culpado e apresentou um pedido de desculpas completo ao tribunal.

    Em uma declaração apresentada ao Tribunal de Magistrados de Liverpool, segundo a BBC, seus advogados escreveram: “O Sr. Garnacho reconhece ter cometido a infração de exceder o limite de velocidade e se declarou culpado pela infração. O Sr. Garnacho explica que se tratou de um descuido de sua parte e pede desculpas pela infração. Nosso cliente está constrangido por se encontrar atualmente nesta situação e pede desculpas ao Tribunal pela infração de excesso de velocidade.”

  • Acusação retira a segunda acusação

    Após a confissão de culpa, a acusação retirou uma acusação secundária por não ter fornecido os dados do motorista. O caso foi resolvido no âmbito do Procedimento de Juiz Único, com a magistrada Jane Haynes proferindo a sentença durante uma audiência à porta fechada para garantir que o caso fosse resolvido antes do fim da temporada. Garnacho foi multado em 660 libras, com a obrigação de pagar 120 libras de custas e uma sobretaxa de 264 libras para a vítima. Além disso, o argentino também recebeu três pontos de penalidade em sua carteira de habilitação.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    E agora?

    Desde que se transferiu para o Chelsea, ele marcou sete gols e deu quatro assistências em 36 partidas em todas as competições. Como o jogador não foi convocado para a seleção argentina nesta janela de jogos internacionais, ele terá a chance de descansar antes de voltar a campo pelo Blues contra o Port Vale nas quartas de final da FA Cup.

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