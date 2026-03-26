Alejandro Garnacho, "envergonhado", se declara culpado após incidente envolvendo estrela do Chelsea e seu Audi RS 3

O caso se agravou depois que o ponta inicialmente não se identificou como o motorista ao ser abordado pela Polícia da Grande Manchester em outubro. No entanto, por meio de seus representantes legais do escritório JMW Solicitors, o astro do Chelsea acabou se declarando culpado e apresentou um pedido de desculpas completo ao tribunal.

Em uma declaração apresentada ao Tribunal de Magistrados de Liverpool, segundo a BBC, seus advogados escreveram: “O Sr. Garnacho reconhece ter cometido a infração de exceder o limite de velocidade e se declarou culpado pela infração. O Sr. Garnacho explica que se tratou de um descuido de sua parte e pede desculpas pela infração. Nosso cliente está constrangido por se encontrar atualmente nesta situação e pede desculpas ao Tribunal pela infração de excesso de velocidade.”