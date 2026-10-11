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Alan Shearer fica impressionado com nova dupla de meio-campo do Arsenal na virada sobre o Leeds
Arsenal consegue vitória de virada vital sobre o Leeds
O Arsenal garantiu uma importante vitória de virada sobre o Leeds no sábado para se recuperar de uma sequência decepcionante de resultados. James Justin abriu o placar para a equipe de Daniel Farke aos 55 minutos, colocando o time da casa em uma situação difícil. Arteta respondeu rapidamente, fazendo substituições imediatas para mudar o rumo da partida. A entrada de Guimaraes no lugar de Myles Lewis-Skelly se mostrou decisiva, e o Arsenal acabou reagindo para conquistar os três pontos.
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Shearer elogia nova dupla de meio-campo pelo impacto
Shearer destacou a nova dupla de meio-campo central do Arsenal, formada por Rice e Guimaraes, pelo papel vital na virada da partida. Guimaraes, uma contratação de verão vinda do Newcastle United, se entendeu brilhantemente com Rice para marcar o gol da vitória e concluir uma bela jogada ofensiva.
"Eles circularam a bola muito melhor no segundo tempo", explicou Shearer, como citado pelo Metro. "Achei que tudo foi um pouco lento, passivo e um pouco apático no primeiro tempo, com passes demais para os lados, sem profundidade suficiente. Assim que Bruno entrou e fez a bola andar um pouco melhor, ele marcou um grande gol. Achei que Declan Rice foi muito bem no segundo tempo."
Superando o choque da derrota para o Brighton
A vitória suada devolveu uma sensação de tranquilidade ao Arsenal após a chocante derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa internacional. Shearer apontou que a equipe inicialmente parecia lenta e passiva no primeiro tempo contra o Leeds, recorrendo a passes demais para os lados e sem profundidade suficiente. No entanto, o ex-atacante rapidamente descartou qualquer preocupação persistente com o elenco de Arteta.
"Não estou preocupado com as atuações recentes do Arsenal", acrescentou Shearer. "Acho que, especialmente nos primeiros jogos após uma pausa internacional, todo mundo provavelmente voltou só na quarta ou na quinta. Eles ainda não tiveram tempo para se recuperar.
"Só acho que foi uma vitória enormemente importante. Não importava como eles fariam isso depois do que aconteceu em Brighton há três semanas. Eles precisavam reagir e conseguir uma vitória. E conseguiram fazer isso aqui."
- AFP
De olho em Lille e Nottingham Forest
A importante vitória coloca o Arsenal na segunda colocação da tabela da Premier League, com 15 pontos em seus seis primeiros jogos. Atualmente, o time está atrás do líder Manchester City apenas no saldo de gols, embora o City tenha disputado uma partida a menos.
Agora, Arteta vai preparar seu elenco para um rápido retorno às competições europeias nos próximos dias. O Arsenal enfrentará o Lille na Champions League antes de viajar para encarar o Nottingham Forest na Premier League no próximo fim de semana.
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