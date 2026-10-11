Alan Shearer fica impressionado com nova dupla de meio-campo do Arsenal na virada sobre o Leeds

A vitória suada devolveu uma sensação de tranquilidade ao Arsenal após a chocante derrota por 3 a 0 para o Brighton antes da pausa internacional. Shearer apontou que a equipe inicialmente parecia lenta e passiva no primeiro tempo contra o Leeds, recorrendo a passes demais para os lados e sem profundidade suficiente. No entanto, o ex-atacante rapidamente descartou qualquer preocupação persistente com o elenco de Arteta.

"Não estou preocupado com as atuações recentes do Arsenal", acrescentou Shearer. "Acho que, especialmente nos primeiros jogos após uma pausa internacional, todo mundo provavelmente voltou só na quarta ou na quinta. Eles ainda não tiveram tempo para se recuperar.

"Só acho que foi uma vitória enormemente importante. Não importava como eles fariam isso depois do que aconteceu em Brighton há três semanas. Eles precisavam reagir e conseguir uma vitória. E conseguiram fazer isso aqui."