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Al-Hamdan e Al-Hilal... Crise “explosiva” abala o Al-Nasr após decisão da Comissão de Profissionalismo

A. Al-Hamdan
Al-Nassr
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Arábia Saudita

O líder continua atrás de seu ex-jogador

O Al-Hilal continua com suas ações judiciais contra seu ex-jogador Abdullah Al-Hamdan, que recentemente se transferiu para o seu arquirrival Al-Nassr durante a última janela de transferências de inverno, em uma decisão que gerou muita polêmica no meio esportivo.

O Al-Hilal busca tomar as medidas legais necessárias para responsabilizar o jogador perante a justiça, tendo como pano de fundo as divergências relacionadas à rescisão de seu contrato e sua posterior transferência para o tradicional rival, em um caso cujos desdobramentos ainda se desenrolam entre as partes envolvidas.

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    Reclamação e indeferimento

    A crise começou depois que o jogador decidiu rescindir seu contrato com o Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno e se juntar ao Al-Nassr, onde começou sua trajetória rapidamente, apenas 48 horas após sua contratação.

    O Al-Hilal não deixou o assunto passar em branco e apresentou uma reclamação oficial à Comissão de Profissionalismo, questionando a regularidade da contratação e da rescisão do contrato, além de exigir que o jogador fosse punido e suspenso.

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    Isso levou a Comissão de Profissionalismo a emitir uma decisão oficial no final da tarde de ontem, sábado, na qual anunciou a aceitação da reclamação do ponto de vista formal e sua rejeição do ponto de vista substantivo.

    Isso ocorre em um momento em que ainda não foi emitida uma decisão definitiva pela autoridade competente sobre a legalidade da rescisão do contrato que ligava Al-Hamdan ao Al-Hilal antes de sua transferência para o Al-Nassr, o que torna prematuro o julgamento do mérito da reclamação.

    No entanto, ao mesmo tempo, a comissão confirmou que essa decisão não fecha totalmente as portas para o clube, já que ela pode ser contestada perante o Centro de Arbitragem Esportiva da Arábia Saudita, de acordo com os procedimentos regulamentares em vigor, o que permite a continuidade do litígio caso o Al-Hilal deseje levar o caso à instância arbitral.


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  • Crise acirrada... O Al-Hilal quer intensificar a pressão

    O jornalista Abdullah Al-Hunyan comentou os desdobramentos do caso, afirmando que o processo não parece estar perto de ser encerrado, diante da insistência do clube saudita Al-Hilal em dar continuidade às ações judiciais.

    Al-Haniyan afirmou, em declarações à rádio “Al-Arabiya FM”, que o caso deve se prolongar por mais tempo, indicando que o Al-Hilal pretende entrar com um recurso contra a decisão proferida recentemente, além de haver rumores dentro do clube sobre a possibilidade de apresentar uma nova queixa contra o jogador Abdullah Al-Hamdan perante a Câmara de Resolução de Conflitos.

    Ele acrescentou que a diretoria do Al-Hilal não está disposta a encerrar o caso por meio de um acordo amigável, mas sim a seguir com a escalada judicial, na tentativa de resolver a questão pelas vias legais disponíveis.

    Relatos indicam que o Al-Nassr teme a escalada, pois o jogador não foi suspenso em uma fase decisiva da temporada.



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    O que Abdullah Al-Hamdan fez pelo Al-Nassr?

    Al-Hamdan iniciou sua trajetória no Al-Nassr na segunda metade da temporada atual, tendo se juntado ao time após um convite do português Jorge Jesus.

    Al-Hamdan tem se destacado até agora, marcando quatro gols e dando uma assistência em dez partidas disputadas em diversas competições.