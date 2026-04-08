Al-Hamdan e Al-Hilal... Crise “explosiva” abala o Al-Nasr após decisão da Comissão de Profissionalismo

A crise começou depois que o jogador decidiu rescindir seu contrato com o Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno e se juntar ao Al-Nassr, onde começou sua trajetória rapidamente, apenas 48 horas após sua contratação.

O Al-Hilal não deixou o assunto passar em branco e apresentou uma reclamação oficial à Comissão de Profissionalismo, questionando a regularidade da contratação e da rescisão do contrato, além de exigir que o jogador fosse punido e suspenso.

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Isso levou a Comissão de Profissionalismo a emitir uma decisão oficial no final da tarde de ontem, sábado, na qual anunciou a aceitação da reclamação do ponto de vista formal e sua rejeição do ponto de vista substantivo.

Isso ocorre em um momento em que ainda não foi emitida uma decisão definitiva pela autoridade competente sobre a legalidade da rescisão do contrato que ligava Al-Hamdan ao Al-Hilal antes de sua transferência para o Al-Nassr, o que torna prematuro o julgamento do mérito da reclamação.

No entanto, ao mesmo tempo, a comissão confirmou que essa decisão não fecha totalmente as portas para o clube, já que ela pode ser contestada perante o Centro de Arbitragem Esportiva da Arábia Saudita, de acordo com os procedimentos regulamentares em vigor, o que permite a continuidade do litígio caso o Al-Hilal deseje levar o caso à instância arbitral.



