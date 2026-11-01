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Al Ain x Al Ittihad: quem vai desfazer a parceria na batalha da elite?

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ittihad
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos

Confronto em alto nível se desenha no horizonte

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Todas as atenções se voltam para o aguardado confronto entre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o Al Ittihad, da Arábia Saudita, na Liga dos Campeões da AFC Elite, em uma partida que carrega um caráter histórico especial, dada a força da rivalidade entre as duas equipes e a proximidade de seus resultados nos confrontos anteriores, que não registraram uma superioridade clara de nenhum dos lados.

A importância da partida não se limita aos cálculos da competição continental, mas se estende a uma disputa histórica equilibrada, depois que as duas equipes dividiram vitórias e empates ao longo de seis confrontos anteriores, fazendo do próximo jogo uma oportunidade para que cada uma delas rompa esse equilíbrio e imponha sua superioridade no histórico de confrontos diretos.

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  • Empate em número de vitórias, e Al Ain à frente por um gol

    Os números revelam um equilíbrio notável entre as duas equipes, já que o Al Ittihad conquistou duas vitórias, contra duas vitórias do Al Ain, enquanto dois jogos terminaram empatados. No quesito gols, a equipe emiradense marcou 10 gols, contra 9 gols da equipe saudita, dando ao Al Ain uma pequena vantagem de apenas um gol.

    Esses números refletem a dificuldade de pender a balança para um dos dois times com base apenas no histórico, sobretudo porque os confrontos anteriores testemunharam oscilações nos resultados, e nenhuma das partes conseguiu impor um domínio contínuo sobre a outra, o que confere ao novo duelo uma importância adicional no rumo da disputa entre ambos.

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    Final de 2005: Al-Ittihad conquista o título diante do Al-Ain

    Um dos capítulos mais marcantes da rivalidade entre as duas equipes remonta à final da Liga dos Campeões da Ásia de 2005, quando se enfrentaram em duas partidas para decidir o título continental. O jogo de ida, nos Emirados Árabes Unidos, terminou empatado em 1 a 1, antes de o Al-Ittihad conseguir vencer a volta em casa por 4 a 2, sagrando-se campeão graças à vantagem no placar agregado.

    Aquela final representou um marco histórico na trajetória asiática do Al-Ittihad, depois que o clube conseguiu virar o confronto a seu favor na partida de volta, apesar da dificuldade imposta pelo adversário, que havia arrancado o empate em seu próprio domínio. A decisão permanece como um dos capítulos mais notáveis que uniram os dois clubes na competição continental.

  • O Al Ain dá o troco em 2014 e elimina o Al Ittihad nas quartas de final

    As duas equipes voltaram a se enfrentar na edição de 2014, mas, desta vez, nas quartas de final do torneio, e o Al Ain conseguiu garantir a classificação após vencer o jogo de ida por 2 a 0, antes de repetir sua superioridade na partida de volta, na Arábia Saudita, pelo placar de 3 a 1, avançando à fase seguinte com um agregado de 5 a 1.

    A mesma edição registrou dois confrontos anteriores entre eles na fase de grupos, quando o Al-Ittihad venceu o Al Ain por 2 a 1, enquanto a outra partida terminou empatada em 1 a 1, confirmando naquela fase o nível de equilíbrio entre as duas equipes, apesar de o Al Ain ter conseguido posteriormente decidir o confronto eliminatório a seu favor.

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  • Novo confronto para escrever um capítulo diferente

    Entre a lembrança da final de 2005, que sorriu ao Al Ittihad, e as quartas de final de 2014, decididas pelo Al Ain, a rivalidade entre os dois clubes se renova na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em meio ao desejo comum de alcançar um resultado que conceda a um deles nova vantagem no histórico de confrontos.

    Levando em conta o saldo dos seis duelos anteriores, o próximo confronto surge como oportunidade para desempatar o número de vitórias, depois de cada equipe ter vencido duas vezes e empatado em duas ocasiões.

    A disputa pelos gols também estará presente, diante da diferença reduzida entre ambos, já que o Al Ain está à frente por apenas um gol, o que faz com que cada detalhe dentro de campo seja capaz de influenciar na balança da história entre os dois gigantes.

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