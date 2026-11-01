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Todas as atenções se voltam para o aguardado confronto entre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o Al Ittihad, da Arábia Saudita, na Liga dos Campeões da AFC Elite, em uma partida que carrega um caráter histórico especial, dada a força da rivalidade entre as duas equipes e a proximidade de seus resultados nos confrontos anteriores, que não registraram uma superioridade clara de nenhum dos lados.

A importância da partida não se limita aos cálculos da competição continental, mas se estende a uma disputa histórica equilibrada, depois que as duas equipes dividiram vitórias e empates ao longo de seis confrontos anteriores, fazendo do próximo jogo uma oportunidade para que cada uma delas rompa esse equilíbrio e imponha sua superioridade no histórico de confrontos diretos.

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