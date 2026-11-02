Al Sadd, do Catar, e Al Ahli, da Arábia Saudita, empataram sem gols na noite desta segunda-feira, em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al Ahli impôs seu domínio durante longos períodos do jogo, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols, após esbarrar na grande atuação do goleiro Meshaal Barsham, que defendeu diversas tentativas perigosas, enquanto a equipe catariana desperdiçou chances de surpreender o adversário.

A partida teve várias lesões e substituições, antes que o Al Ahli seguisse com suas tentativas nos minutos finais sem balançar as redes.

O Al Sadd chegou a dois pontos, na décima quinta posição, a penúltima, enquanto o Al Ahli passou a somar 8 pontos, ocupando a terceira colocação.

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