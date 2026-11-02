Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduzido por

Al-Ahli e Al-Sadd: 90 minutos sem definição

Al-Sadd x Al-Ahli
Al-Sadd
Al-Ahli
Liga dos Campeões da Ásia
Catar
Arábia Saudita

O empate impõe sua lei

Próximas partidas
AHL

AHL

Campeonato Saudita

07 de nov. de 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

Stars League

08 de nov. de 2026

ALR

ALR

Al Sadd, do Catar, e Al Ahli, da Arábia Saudita, empataram sem gols na noite desta segunda-feira, em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al Ahli impôs seu domínio durante longos períodos do jogo, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols, após esbarrar na grande atuação do goleiro Meshaal Barsham, que defendeu diversas tentativas perigosas, enquanto a equipe catariana desperdiçou chances de surpreender o adversário.

A partida teve várias lesões e substituições, antes que o Al Ahli seguisse com suas tentativas nos minutos finais sem balançar as redes.

O Al Sadd chegou a dois pontos, na décima quinta posição, a penúltima, enquanto o Al Ahli passou a somar 8 pontos, ocupando a terceira colocação.

Leia também: comparado a um mágico brasileiro, pai de Yamal corrige um erro comum sobre o filho e desafia o Real

  • Golpe precoce para o Ahly e brilho de Barcham

    As duas equipes começaram a partida com cautela, com tentativas mútuas de ameaçar o gol, sendo que a principal chance do Al Sadd veio através de Roberto Firmino, que finalizou uma bola de fora da área aos oito minutos, mas a defesa interceptou.

    O Al Ahli sofreu um golpe precoce aos 15 minutos, depois que Valentin Atangana se lesionou, deixando o campo três minutos depois, sendo substituído por Ziyad Al Johani. Aos 23 minutos, Akram Afif, jogador do Al Sadd, recebeu cartão amarelo, antes de Galeno receber o segundo cartão amarelo da partida aos 26 minutos.

    O Al Ahli tentou chegar ao gol do adversário, e Edward Spertsyan finalizou uma bola de fora da área aos 27 minutos, mas ela passou raspando a trave, enquanto o Al Sadd respondeu com duas tentativas perigosas através de Claudinho e Giovani, mas Edouard Mendy defendeu a finalização do primeiro aos 30 minutos, enquanto a finalização do segundo passou por cima do travessão.

    Leia também: A brecha de Mourinho e o indicador de Paratici: a porta do Real Madrid não será fechada para Hakimi

    O Al Ahli quase abriu o placar aos 39 minutos, depois que Roger Ibañez subiu para o cruzamento de Spertsyan e cabeceou em direção ao gol, mas o goleiro Meshaal Barsham defendeu a tentativa com maestria.

    Galeno voltou a ameaçar o gol do Al Sadd aos 41 minutos com uma finalização forte de dentro da área, mas Barsham brilhou novamente e afastou a bola para escanteio.

    Nos acréscimos, Claudinho desperdiçou mais uma chance para o Al Sadd com uma finalização de fora da área que passou por cima do travessão, encerrando o primeiro tempo em empate sem gols.

    Leia também: Ambiente tóxico: Spalletti alerta a torcida da Juventus

  • O Al Ahly pressiona e o Al Sadd resiste

    O Al-Ahli saudita seguiu com suas tentativas de balançar as redes do Al-Sadd catariano durante o segundo tempo, mas não conseguiu transformar suas chances em gols, diante da brilhante atuação do goleiro Meshaal Barsham, enquanto a equipe saudita sofreu dois novos golpes por causa de lesões, na partida que terminou com empate sem gols.

    O Al-Ahli iniciou o segundo tempo com pressão ofensiva, e Ivan Toney quase abriu o placar aos 46 minutos, após receber um cruzamento de Galeno e finalizar de dentro da área, mas a bola passou raspando a trave, antes de desperdiçar outra oportunidade aos 50 minutos com uma finalização que passou perto do gol.

    Leia também: Antigo alvo de Mourinho e a surpresa do Forest: Liverpool abre o dossiê da sucessão de Van Dijk

    O Al-Sadd respondeu com uma tentativa perigosa através de Roberto Firmino aos 52 minutos, mas Édouard Mendy defendeu sua finalização de dentro da área, e também defendeu uma tentativa de Claudinho de fora da área aos 64 minutos.

    O Al-Sadd fez duas substituições, com a entrada de Mostafa Meshaal no lugar de Mohammed Kamara aos 51 minutos, e de Hashem Ali no lugar de Guilherme aos 69 minutos, enquanto o Al-Ahli foi obrigado a substituir Mohammed Suleiman aos 59 minutos por causa de lesão, entrando Rayan Hamed em seu lugar.

    Rayan Hamed recebeu um cartão amarelo aos 67 minutos, antes de o Al-Ahli ser obrigado a fazer suas três últimas substituições de uma só vez aos 81 minutos, com a entrada de Firas Al-Buraikan, Ibrahim Diaby e Matheus Gonçalves no lugar de Ivan Toney, Artem Bondarenko e Trincão.

    Leia também: Lenda da França revela o erro fatal de Mbappé no caso da Bola de Ouro

  • Tentativas mútuas

    Os minutos finais testemunharam tentativas de ambos os lados, com Mendy defendendo um chute de Firmino aos 77 minutos, enquanto Galeno e Spertsyan tentaram ameaçar o gol do Al-Sadd, mas a defesa da equipe catariana conteve suas investidas.

    Aos 84 minutos, Matheus Gonçalves testou o goleiro Meshaal Barsham com um chute de dentro da área, mas este conseguiu defender, mantendo o empate sem gols.

    O Al-Ahli manteve a pressão nos minutos finais, e Meshaal Barsham defendeu uma cabeçada de Ibrahim Diabaté aos 88 minutos, antes de Roger Ibañez desperdiçar outra chance com um cabeceio que passou por cima do gol, após um cruzamento de Eduard Spertsyan, encerrando a partida da mesma forma como começou: sem gols.

    Leia também: Dupla vira as contas de Mourinho — jornalista espanhol: o lugar de Vinícius é no banco de reservas

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
AHL

AHL

Campeonato Saudita

07 de nov. de 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

Stars League

08 de nov. de 2026

ALR

ALR