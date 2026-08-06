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Noa Lang 2-1Getty Images

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Ajax pressiona por Lang, mas há dois problemas. O Napoli também discute com os agentes sobre Atubolu

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Lang quer convencer Allegri, e sua prioridade continua sendo o Napoli apesar do interesse do Ajax

O Ajax aumentou a pressão por  Noa Lang, um filho dos Lanceiros que explodiu no PSV e que o diretor técnico Jordi Cruijff gostaria de trazer de volta para casa caso Mika Godts, fortemente na mira do Paris Saint-Germain, seja vendido. Em Amsterdã, estão convencidos de que o jogador pode voltar a atuar na Eredivisie porque está fora dos planos do Napoli de Max Allegri.

  • Langi quer permanecer no Napoli

    De volta após o empréstimo ao Galatasaray, Lang se apresentou na pré-temporada do Napoli em ótima forma e com a motivação lá em cima. Noa ama a cidade e quer conquistar seu espaço no Napoli, desta vez de verdade. Na Holanda fala-se em uma transferência em definitivo ou por empréstimo com obrigação de compra por um valor próximo de 25 milhões, mais bônus. Fazendo as contas, é o investimento que, há um ano, o Napoli fez para contratá-lo junto ao Psv. Mas Lang não está tão convencido assim, muito pelo contrário. Quer ficar no Napoli também porque seu salário de 2,8 milhões de euros é alto para o Ajax.

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  • Atubolu para o gol

    Nome novo para o mercado do Napoli, que estaria na pista de Noah Atubolu. O goleiro alemão de origem nigeriana (nascido em 2002) recusou a renovação do contrato, que vence em junho de 2027, com o Friburgo, que pede 15 milhões de euros. Foi o capitão da Alemanha sub-21 e sua agência é a Epic, a mesma de Lang, com a qual o contato tem sido muito intenso há dias.

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