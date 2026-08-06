Ajax pressiona por Lang, mas há dois problemas. O Napoli também discute com os agentes sobre Atubolu

De volta após o empréstimo ao Galatasaray, Lang se apresentou na pré-temporada do Napoli em ótima forma e com a motivação lá em cima. Noa ama a cidade e quer conquistar seu espaço no Napoli, desta vez de verdade. Na Holanda fala-se em uma transferência em definitivo ou por empréstimo com obrigação de compra por um valor próximo de 25 milhões, mais bônus. Fazendo as contas, é o investimento que, há um ano, o Napoli fez para contratá-lo junto ao Psv. Mas Lang não está tão convencido assim, muito pelo contrário. Quer ficar no Napoli também porque seu salário de 2,8 milhões de euros é alto para o Ajax.