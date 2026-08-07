Robinson encontrou Alli recentemente em Marbella, enquanto o meio-campista era exigido durante um período de pré-temporada. Apesar de respaldar sua habilidade inegável, Robinson alertou que não se pode esperar que Alli atinja instantaneamente o nível que já mostrou no passado.

"Passei cerca de uma hora só conversando com ele, na verdade o encontrei por acaso", disse Robinson à talkSPORT Breakfast. "Falamos sobre futebol em geral, sobre como ele está se sentindo bem e sobre como quer voltar a jogar e como busca uma oportunidade.

"Acho que o problema no mundo moderno é que as redes sociais governam muito da nossa percepção dele como ser humano, antes de tudo. Esquecemos do fato de que ele era e ainda é um talento."