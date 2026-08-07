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'Ainda é um talento!' - ex-técnico apoia Dele Alli a retomar a carreira enquanto treina com clube da Championship
Alli busca uma saída no West Ham
Alli tenta atualmente recolocar sua carreira nos trilhos. Segundo a talkSPORT, o jogador, que soma 37 partidas pela seleção da Inglaterra, está treinando com o West Ham United, equipe da Championship, em uma tentativa de provar sua condição física.
O meia-atacante não entra em campo em uma partida oficial desde março do ano passado. Seu retorno pelo Como, após quase 750 dias no ostracismo, terminou em desespero, já que foi expulso menos de 10 minutos depois de entrar como substituto. Essa acabou sendo sua única aparição pela equipe de Cesc Fabregas. No entanto, o ex-técnico do Salford, Robinson, acredita firmemente que o ex-jogador do Tottenham ainda é um grande talento e tem muito a oferecer.
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Robinson alerta para a falta de ritmo
Robinson encontrou Alli recentemente em Marbella, enquanto o meio-campista era exigido durante um período de pré-temporada. Apesar de respaldar sua habilidade inegável, Robinson alertou que não se pode esperar que Alli atinja instantaneamente o nível que já mostrou no passado.
"Passei cerca de uma hora só conversando com ele, na verdade o encontrei por acaso", disse Robinson à talkSPORT Breakfast. "Falamos sobre futebol em geral, sobre como ele está se sentindo bem e sobre como quer voltar a jogar e como busca uma oportunidade.
"Acho que o problema no mundo moderno é que as redes sociais governam muito da nossa percepção dele como ser humano, antes de tudo. Esquecemos do fato de que ele era e ainda é um talento."
Última chance para Alli
Depois de ficar tanto tempo longe de um ambiente de treinamentos em equipe, Robinson reconheceu que Alli precisará de tempo para se adaptar. Ele também admitiu que o meio-campista está claramente na última chance.
"Agora, ele teve várias chances de voltar a jogar, então não dá para culpar todo mundo", afirmou Robinson. "Ele precisa olhar para si mesmo, antes de mais nada.
"E, no fim das contas, se receber essa oportunidade, for para o West Ham e começar bem, eles sabem que terão um jogador muito talentoso. Mas isso depende dele. Não depende mais de ninguém. Acho que se trata apenas de calçar as chuteiras novamente e fazer algo que ele ama."
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Um novo começo na Championship
Se Alli receber uma oferta de contrato permanente no West Ham, isso marcará a primeira vez que ele atuará na Championship após o recente rebaixamento dos Hammers da primeira divisão. Agora, cabe completamente a Alli calçar as chuteiras novamente e garantir um contrato no leste de Londres. Enquanto isso, o West Ham inicia sua nova campanha de 2026/27 no sábado, com um confronto da primeira rodada da Carabao Cup contra o Portsmouth.
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