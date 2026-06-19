Adeus, Igor Protti: a comovente carta de Cristiano Lucarelli – o último abraço e os três pedidos a serem respeitados

"Sexta-feira, 12 de junho, às 9h42. Enquanto estou na scooter, meu celular toca. É o Igor. “Cri, cheguei.”E eu: “Como assim, desculpa?” “Cri, cheguei.” “Desculpa, no sentido de quê?” Ele: “No sentido de que o árbitro está prestes a apitar o fim. É questão de horas ou dias. Se puder, venha para casa”.

“Sinto algo apertando meu estômago, um peso repentino. Tenho dificuldade para respirar. Vou imediatamente pegar o carro e corro até ele. Entro e o encontro deitado na cama, na sala, com o olhar voltado para a janela. A queridíssima Daniela me diz: ‘Vou deixar vocês a sós’, como se já soubesse que Igor precisava falar comigo sem mais ninguém por perto”.





“Cri, quando isso acontecer, quero que você faça três coisas por mim. A primeira: quero que você pegue a poltrona que me deu de presente e a leve para a sua casa. Gostaria que, todos os dias, você se lembrasse do que nós dois fomos. A segunda e a terceira, junto com todo o resto, por enquanto ficam comigo… Começamos a chorar, abraçados naquela cama por vários minutos; foi um instante. Você estava muito magro: os sinais da batalha contra aquele maldito tumor eram bem visíveis no seu corpo. Mas você nunca desistiu. Você levou sua garotinha até o altar como um leão ferido, exatamente como na dupla final dos playoffs contra o Como: mancando, mas presente, porque até o fim a gente resiste.”





“Agora, irmão, descansa em paz. Aproveita o abraço com seu pai, mas logo depois, lá em cima, procura e cumprimenta também o Miguel, o Moro, o Nassi e todos os amigos da Curva Nord “Paradiso”, incluindo os outros torcedores do Livorno e não só, que te amaram, mas que também nos deixaram nos últimos anos; e, acima de tudo, amanhã, lá de cima, do estádio, aproveita o espetáculo que a cidade, com toda a justiça, vai te homenagear. Já sinto sua falta, seu sensível...”