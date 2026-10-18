Ao analisar o início de temporada do Napoli, Lele Adanifalou assim sobre o trabalho de Allegri nos últimos anos: "Desde 2019, a não carreira de Allegri está em discussão. Por sete anos, e este é o oitavo, ele não conseguiu exercer sua profissão como a modernidade exige para manter elencos de primeiro ou segundo lugar; sempre terminou em terceiro. Seu trabalho não é realizado de forma adequada diante da qualidade do elenco à disposição. O trabalho feito até 2019 não deve ser questionado, mas agora ele não pode mais ser o treinador a comandar um grande clube como Juventus, Milan ou Napoli se essas equipes quiserem permanecer em um nível condizente com sua história. Quem diz isso é o campo, não eu. Somando o fim da temporada passada e o início desta, ele acumulou 10 derrotas nos últimos 20 jogos. Quem o escolheu deveria ter sido capaz de avaliar certas coisas".