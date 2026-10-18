Spalletti não é o único. Entre os técnicos em dificuldades neste início de temporada está também Massimiliano Allegri, que, desde que assumiu o comando do Napoli , ainda não conseguiu encontrar a fórmula para fazer a equipe render o seu melhor. Na última rodada do campeonato, o Napoli perdeu de forma surpreendente para o Venezia, lanterna da competição. No centro das críticas está o estilo de jogo adotado por Allegri, muitas vezes considerado defensivo demais e pouco ofensivo.
Adani sobre Allegri: "Sete anos sem carreira, De Laurentiis não sabia?"
- AFP
AS DECLARAÇÕES DE ADANI SOBRE ALLEGRI
Ao analisar o início de temporada do Napoli, Lele Adanifalou assim sobre o trabalho de Allegri nos últimos anos: "Desde 2019, a não carreira de Allegri está em discussão. Por sete anos, e este é o oitavo, ele não conseguiu exercer sua profissão como a modernidade exige para manter elencos de primeiro ou segundo lugar; sempre terminou em terceiro. Seu trabalho não é realizado de forma adequada diante da qualidade do elenco à disposição. O trabalho feito até 2019 não deve ser questionado, mas agora ele não pode mais ser o treinador a comandar um grande clube como Juventus, Milan ou Napoli se essas equipes quiserem permanecer em um nível condizente com sua história. Quem diz isso é o campo, não eu. Somando o fim da temporada passada e o início desta, ele acumulou 10 derrotas nos últimos 20 jogos. Quem o escolheu deveria ter sido capaz de avaliar certas coisas".
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