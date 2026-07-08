O técnico da seleção nacional, Hossam Hassan, também não escondeu sua raiva. Na coletiva de imprensa que se seguiu, o técnico de 59 anos partiu para um ataque verbal generalizado e falou abertamente sobre uma discriminação deliberada contra sua equipe, que havia levado o atual campeão à beira da derrota.

“Fomos melhores que o campeão mundial, mas o resultado foi influenciado por fatores internos e externos”, disse o técnico, frustrado. Hassan afirmou que a federação já havia manifestado preocupações quanto à escolha do árbitro antes mesmo do apito inicial: “Os argentinos exerceram pressão sobre o árbitro.” “Nós já tínhamos rejeitado o árbitro antes do jogo.”

Para o técnico, o resultado estava diretamente relacionado aos interesses econômicos da FIFA. “Vou dizer o que penso — independentemente das consequências. Foi claramente uma partida manipulada, e o mundo inteiro viu isso”, bradou Hassan.

No centro da indignação egípcia estava um pênalti não marcado nos acréscimos, imediatamente antes do gol decisivo de 2 a 3 marcado pelo argentino Enzo Fernández aos 92 minutos. O gol teria sido precedido por uma falta em Hamdy Fathy na área dos sul-americanos.

“Um pênalti a nosso favor nem sequer foi analisado pelo VAR”, criticou Hassan. Além disso, já aos 58 minutos de jogo, um gol de Mostafa Ziko havia sido anulado aos egípcios “por quaisquer que sejam os motivos”. A conclusão de Hassan: “Se eles querem tanto que a Argentina vença, por que deixam todas as outras seleções participarem do torneio? Eles querem que Messi continue no torneio. Nós merecíamos a vitória, mas não recebemos respeito nem fair play. A vida é injusta, o mundo é injusto, mas por que não há justiça no futebol, no esporte? Fomos tratados injustamente.”