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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Acordo entre Manchester City e Chelsea: Enzo Fernández vai para Maresca

E. Fernandez
Mercado da bola
Manchester City
Chelsea

Negócio fechado entre Manchester City e Chelsea pelo meio-campista argentino

Enzo Fernandez será um novo jogador do Manchester City. Como informa Gianluca Di Marzio, nos últimos minutos foi fechado um acordo entre as partes para a transferência do meio-campista argentino, ex-campeão do mundo, dos Blues para o time de Enzo Maresca. O treinador do Manchester City pressionou fortemente para voltar a ter Enzo Fernandez à disposição, após a experiência no Chelsea.


Na manhã de hoje, transcorreram as últimas horas de uma intensa negociação entre Manchester City e Chelsea por Enzo Fernández. Foi o que escreveu Matteo Moretto no X. O meio-campista argentino já havia dado seu aval para a transferência e há tempos tinha chegado a um acordo com o Manchester City. No que diz respeito aos valores, fala-se em 135 milhões de euros.

  • Nascido em 2001, Enzo Fernández joga com a camisa do Chelsea desde janeiro de 2023, com um saldo de 169 partidas e 31 gols, além dos títulos do Mundial de Clubes e da Conference League. Os Blues o contrataram do Benfica por 121 milhões. Pela seleção argentina, o jogador nascido em 2001 venceu a Copa do Mundo de 2022 e perdeu a final em 2026.

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