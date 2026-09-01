Acordo entre Manchester City e Chelsea: Enzo Fernández vai para Maresca

Enzo Fernandez será um novo jogador do Manchester City. Como informa Gianluca Di Marzio, nos últimos minutos foi fechado um acordo entre as partes para a transferência do meio-campista argentino, ex-campeão do mundo, dos Blues para o time de Enzo Maresca. O treinador do Manchester City pressionou fortemente para voltar a ter Enzo Fernandez à disposição, após a experiência no Chelsea.





Na manhã de hoje, transcorreram as últimas horas de uma intensa negociação entre Manchester City e Chelsea por Enzo Fernández. Foi o que escreveu Matteo Moretto no X. O meio-campista argentino já havia dado seu aval para a transferência e há tempos tinha chegado a um acordo com o Manchester City. No que diz respeito aos valores, fala-se em 135 milhões de euros.